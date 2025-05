Jeho Motorlet aktuálně hraje špičku třetí ligy a dorosty má ve stejných soutěžích jako například Bohemians. Volby jsou už ve čtvrtek! Mezitím za žaluziemi prosvítá čerstvě posekané hřiště, na něm desetiletí špunti: „Vím, že bych se musel Motorletu vzdát, kdyby mě zvolili. Pere se to ve mně, ale jsem připravený.“

Doma jsou taky připravení?

Víte, kolikrát už jsem od manželky slyšel, jakou jsem udělal hloupost? Poslední měsíce chodím domů jenom přespat, furt jsem na cestách. Ale pustil jsem se do boje, tak se přece nevzdám.

Už vás znají všude?

Samozřejmě. Fotbalová politika je stejná jako jakákoli jiná. Jezdíte po republice, debatujete, sháníte hlasy. Lidi si vás musí osahat.

Osahali si vás před čtvrteční valnou hromadou dostatečně? Zatím jste byl byznysmen z Prahy, na kterém se loni v září shodla Sparta a Slavia, což už neplatí, protože předvolební boj sílí.

Řeknu to hned, ať se nemusíme zdržovat. Jestli chce fotbal změnu, ať volí mě. Pocházím z výkonnostního, amatérského a mládežnického fotbalu, takže vnímám, kde jsou chyby. Jestli fotbalu stačí, jak šedivě a nekomunikativně to vypadá teď, nechte na Strahově sedět Petra Fouska.

Co David Trunda, třetí kandidát?

Prošel spoustu sportů, od golfu až po hokej. Teď je zrovna majitelem Mladé Boleslavi. Jestli chcete profesionálního manažera, zvolte jeho, reprezentanta první ligy, který nedohlédne níž.

Vy jste před čtyřmi lety volil Fouska. Co se změnilo?

Zklamal jsem se. A zdaleka nejen já. Petr je bezesporu kvalitní a zkušený svazový úředník, má kontakty na UEFA, umí se v tom pohybovat, ale komunikuje málo, není vidět. Na pražském svazu se zastavil jednou za rok. Jsem přesvědčený, že role předsedy je jiná. Musí mluvit, jednat, komunikovat, sjednocovat.

Máte příklad?

Třeba reorganizace soutěží. Jakmile chcete zúžit dvě skupiny třetí ligy v Čechách do jediné, musíte o tom diskutovat, musíte argumentovat, přesvědčovat. My se své práci věnujeme prakticky nonstop, dáváme do klubů vlastní peníze. Nemůžete kaprům vypustit rybník a říct jim, ať se přizpůsobí.

To je vaše největší výčitka?

Tady, jak sedíte vy, seděl Petr před minulými volbami snad třikrát. Sháněl hlasy. Bavili jsme se a říkal: Mládež? Jasně, rozumím. Výkonnostní fotbal? Chápu. Ale byla to jen slova do prázdna. Takový prostě Fousek je. Neviditelný, šedý.

Předseda FAČR Petr Fousek pozoruje trénink mužstva před utkáním s Tureckem.

Fotbalový diplomat. Copak je to špatně?

Špatné je, jak pod ním asociace funguje. Předně marketingová společnost STES, ve které je nota bene předsedou představenstva. Jak může? Naštěstí za ním nenajdete žádné skandály a je fajn, že po éře Romana Berbra (bývalý nejmocnější funkcionář, který především přes vliv rozhodčích stvořil chobotnici zla) zastřešil fotbal, ale zároveň se vlastně nic neděje. Proč není fotbal vidět? Proč nevydělává víc? Proč se líp neprezentuje? Proč nelobbuje u státu? Proč nepřipravuje projekty, které by zaujaly? Fotbal přešlapuje na místě.

Počkejte, vy byste do něj přinesl víc peněz?

Už jsem jednal se dvěma firmami, o kterých stoprocentně vím, že by přinesly desítky milionů korun. Do pár měsíců. Ale to není zásadní.

Jak to?

Zásadní je pracovat s profesionály. STES je neschopná společnost, nefunguje. Neumí svůj produkt prodat. Nebojme se toho, bavíme se o příležitostech, které leží na zemi. Když to umí hokej, proč to neumí fotbal? Udělejme z fotbalové asociace barevnější produkt a z reprezentací výkladní skříň.

Copak se to neděje?

Nemá to šmrnc. Jak je možné, že fotbal měl mezi lety 2021 a 2024 finanční nárůst od státu jen tři čtyři procenta, z 537 milionů zhruba na 560? Zato hokej se posunul z 240 milionů na 320. To jsou tvrdá čísla a vidíte ten nepoměr? Jsem přesvědčený, že se silným předsedou by od státu přišly větší peníze. Musel by však argumentovat, být aktivnější, viditelnější, razantnější. Jenže Petr mlčí.

Nemůžeme mluvit za něj, ale jistě by vám oponoval.

On sám řekl, že volba předsedy není výběr SuperStar. Souhlasím, ale zároveň vím, co nabízím. Jsem předsedou nejen fotbalového, ale celého Motorletu, který zahrnuje další sportovní oddíly a potřebuje naplnit roční rozpočet 55 milionů korun. Taky vím, jak se řídí firma s miliardovým rozpočtem. Podnikám patnáct let. Rozhodně to není tak, že bych se hrnul do šéfování rybářského svazu s argumentem, že občas chodím na ryby.

Vaše argumenty?

Změna stylu. Řídit svaz profesionálně. To samé STES, kde v představenstvu sedí předseda svazu a jeho dva místopředsedové. Co to je? Ani jeden marketingu nerozumí, nemají na to čas, výsledky žádné, zato se už potřetí za poslední roky změnil ředitel. Asi je něco špatně, ne?

Rudolf Blažek (vpravo), předseda klubu FK Motorlet Praha a kandidát na šéfa české fotbalové asociace. Na fotce s ním je Tomáš Rosický, sportovní ředitel Sparty, která je partnerem Motorletu.

Sám předseda FAČR žádný velký třesk neudělá, když je součástí výkonného výboru a má jen jeden z třinácti hlasů.

Pokud ve volbách zvítězí lidé, kteří jsou ve svých pozicích dvacet třicet let, nic se nezmění. Hlavní důvod, proč kandiduju, je nová vize. Pokud to jde (i když občas ztuha) v Motorletu, musí to jít i na Strahově.

Předpokládáme, že narážíte hlavně na peníze.

Jistě. Přijde mi až amatérské, jak STES pracuje. Komerčním partnerům nabídne za spoustu peněz místo na reklamních bannerech a cestu vlakem na zápas reprezentace, jenže fotbal musí být barevná show. Proč to ještě fotbal nepochopil? Protože se někdo dvacet let zná s Pepou a ten Pepa vlastně není úplně špatný, tak mu prostor nechám. A Pepa zná zase Frantu, který taky něco umí. Rozumíte mi?

Jste naštvaný.

Jsem naštvaný, že fotbal nechce myslet moderně. Nechápu, proč přešlapuje na místě. Mně třeba šíleně vadí match fixing, domluvené výsledky zápasů. Tohle je mor! Někdy před dvěma týdny přišlo ze svazu, že klubům třetí ligy nabízejí debatu o match fixingu. Teď? Proč ne dávno? My jsme jediný klub, který ohlásil, že hráči dostali nabídku na ovlivnění výsledku. Kluci to řekli trenérovi, já pak policii. Je to přece kriminální záležitost, před kterou nesmíte zavírat oči.

To přece FAČR nedělá.

Ale je pomalý, zdrženlivý, neprůhledný. A tak je to se vším. Nechci být konkrétní, ale ptal jsem se na smlouvy, které na Strahově uzavřeli. Třeba na kamery, které snímají zápasy třetí ligy. Jako člen spolku jsem povinen se smlouvou řídit, ale nesmím ji vidět? Do roku 2026 byla nevypověditelná a najednou je v roce 2025 vypovězená. Ptáte se na hospodaření a nedozvíte se nic. Hledají se cesty, proč to nejde. Nechápu to. Předpokládal bych to za časů Romana Berbra a jeho kumpánů, ne teď. Nebo předsedův plat, když už jsme u toho.

Měla by to být věc veřejná?

Je to citlivá věc, ale když víme, kolik berou starostové, primátoři, ministři... Šéf fotbalu, který pracuje 365 dní v roce, má přece nárok na mzdu. Ale zároveň si ji musí obhájit svými výkony. A já myslím, že výkony dobré nejsou.

Je fotbal větší džungle než politika, v níž jste po revoluci strávil spoustu let?

V politice aspoň víte, kdo je pravice a kdo levice. A každé čtyři roky vás občané při volbách zhodnotí, jak dobře jste pracovali. Zato ve fotbale není snadné se vyznat. Voliči jsou z osmdesáti devadesáti procent stejní, konzervativní.

Na snímku z roku 2011 pražští zastupitelé Boris Šťastný (vlevo) a Rudolf Blažek (oba ODS).

Jak je chcete přesvědčit?

Dal jsem tomu spoustu času a energie. Projel jsem republiku křížem krážem, neslibuju nesplnitelné a věřím, že to vyjde.

A když ne?

Nebudu se stydět zaparkovat u Motorletu, vyjít schody do kanceláře a pracovat na tom, abychom v další sezoně byli ještě lepší. Mě nebaví pořád jen nadávat, tak jsem se pustil do akce. Je mi sedmapadesát, mám šest dětí, ale tohle jsem prostě musel zkusit. Kdyby ne, neměl bych čisté svědomí.

Je fotbal jediné rodinné téma?

Dceři je třicet, fotbal ji nezajímá. U manželky je to podobné. A synové? Všichni jsou sparťani, zatímco já odmala fandím Slavii, takže se bez ustání hecujeme. Jsem demokrat, tak jsem klukům nevnucoval, aby byli sešívaní. Já to měl v genech už od pradědy.

Co byste na svazu udělal jako vůbec první věc?

Změnil komunikaci, otevřel se, posílil sociální sítě, byl barevnější. Kdekdo se mě ptá: A koho si vezmeš s sebou? Kdo jsou vlastně tvoji lidé? Co generální sekretář? To přece nejsou otázky, na které znám odpovědi, protože bez personálního auditu je nelze vyřešit.

A co by šlo vyřešit hned?

STES, jeho složení, fungování a nastavení. A pak se bavme o pozici sportovně-technického ředitele.

To mluvíte o Erichu Brabcovi?

Ta pozice je v mých očích výrobní ředitel, neboli pan Fotbal, který určuje, kam bude fotbal směřovat. Ne pouze reprezentace, musí mít přesah a znát problémy výkonnostního fotbalu. K tomu mám velké výhrady, protože Erich si tím výtahem neprojel.

K výkonnostnímu a amatérskému fotbalu náleží drtivá většina všech členů FAČR, kterých je zhruba 360 tisíc. A prakticky všichni se shodnou: Chybějí nám peníze, děti utíkají k jiným sportům.

To je realita, které fotbal nechce nebo neumí čelit. Naopak by měl pořádně zabrat, aby neskomíral. Podle jedné studie přestalo za poslední čtyři roky sportovat 250 tisíc dětí. To je šílené. Fotbal by měl stát první v řadě, aby děti přitáhl k sobě.

To se lehko řekne.

Jasně, ale pokud nic neuděláte, nic se nezmění. A s tím souvisí i finance. Jestli si někdo myslí, že se najde hodný strýček, který se domluví s budoucím premiérem a ministrem financí, že mu dá o 300 milionů víc, je to sci-fi. Vy si musíte peníze odpracovat, připravit projekty, získat dotace, granty od státu. Rozhodně se nestane, že na Strahov zaklepe osvícený miliardář a dá k dispozici přístup ke svému účtu. Fotbal nemůže čekat. Musí se chtít zlepšit, aby se líbil.

Ale jak?

Ve své infrastruktuře. Aby byl zábavnější, zajímavější. Jen hřiště s umělými trávníky dejme tomu. Je jich zhruba 300, ale třetina z nich na hraně životnosti nebo za zenitem bez atestace. Každá rekonstrukce přitom vyjde na šest až deset milionů korun, celkem bratru za miliardu. Takové peníze vám nikdo nedá.

To je přece jasné.

Ale zajímá se FAČR, aby klubům pomohl? Poskytuje servis, aby případná žádost splňovala všechna kritéria, aby kluby mohly vysoutěžit dodavatele? I kdyby ze stovky žádostí vyšlo třeba jen třicet, měl by se fotbal daleko líp. Když si budeme opakovat, že kluci přece kopou do balonu v každé vesnici, lžeme si do kapsy. Pojďme hledat cesty, jak fotbal zatraktivnit. Ne přežvýkávat důvody, proč to nejde.

Třeba?

Vzdělání trenérů. Kdo ve stovkách klubů trénuje přípravky? Většinou tatínci. Bylo by fajn, kdyby měli aspoň elementární trenérskou licenci. Trénují ve svém volném čase a zadarmo. Proč by měli ještě za vzdělání platit tři čtyři tisíce? Proč by to měly platit kluby? Ať to zařídí asociace. Ať připraví projekt, osloví s ním sponzory. Zatraceně, dá se přece vymyslet tolik projektů, jak fotbal zlepšit.