Hloupá porážka. Ale dáme se dohromady, slíbil trenér Šilhavý

Kosovo otočilo s mohutnou podporou fanoušků utkání proti Česku, zvítězilo 2:1 a v tabulce kvalifikační skupiny A se dostalo před něj na postupovou pozici.

Byl to nejhorší výkon za dobu vašeho působení?

Všichni cítí, se nám to úplně nepovedlo. I díky soupeři, který hrál agresivně, rychle, s nadšením. Není náhoda, že Kosovo neprohrálo už patnáct zápasů za sebou. Nicméně musím zopakovat, že dnešní výsledek nejlépe vystihují dvě slova: hloupá porážka.

Hloupé byly chyby před góly. Proč?

Nejdřív z naší špatné rozehrávky šel soupeř do rychlého protiútoku. Nabídli jsme Kosovu vyrovnání jako na podnose.

A co se stalo při tom rohu?

Nevím, seběhlo se to tak rychle. Čtyři hráči zaspali standardku a najednou jsme prohrávali.

Nemuseli jste, kdyby Patrik Schick vyřešil brejk čtyři na dva přihrávkou.

Když se na to hráč podívá zpětně, asi pochopí, že si vybral špatnou možnost. Patrik se snažil gólmana obstřelit po zemi a kdyby dal gól... Ale to je kdyby.

Zrovna Schick říkal, že jste slevili z kombinační hry. Proč? Bylo to pomalé, těžkopádné.

Musím s Patrikem souhlasit. Naše rozehrávka byla kostrbatá, v nabídce bylo málo hráčů. V prvním poločase ještě fungovaly dlouhé míče přes Bořila, ale ve druhém to bylo takové... Do hry přišel druhý útočník, ale k úspěchu to taky nevedlo. Kosovo sice nemělo tolik šancí jako my, ale potrestalo nás za chyby.

Jak na mužstvo zapůsobila ďábelská atmosféra?

Každý fotbalista má takovou kulisu rád. Byla skvělá. Nemyslím, že jsme jí podlehli. Na to máme dostatečně zkušené hráče.

Už v úterý pokračuje kvalifikace v Černé Hoře. Bude to pro mužstvo zkouška charakteru?

Všichni umíme počítat. Musíme vyhrát, abychom se ve skupině udrželi nahoře a hráli až do konce o postup. V Kosovu jsme si situaci ztížili, ale nebojím se toho, že bychom se pro zápas v Černé Hoře nedali dohromady.