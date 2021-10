Další starosti kouče Šilhavého. Problémy má i Holeš, čekáme na doktory, řekl

Před klíčovým kvalifikačním bojem proti Walesu mu zranění dalšího z adeptů základní sestavy přidělalo starosti. A nejen to.



Česko - Wales v pátek od 20.45 ONLINE

„Když složíte nominaci a pak vám začnou chodit omluvenky, vždycky je to složité. Musíme reagovat, správně vybrat. Na druhou stranu věřím, že hráči, kteří dostanou příležitost, se ukážou v dobrém světle,“ prohlásil Šilhavý.

Zatímco minule vás trápily absence stoperů a útočníka Schicka, teď se vám dočista rozpadly kraje.

Zatím nejsme o nasazení krajních obránců rozhodnutí, pořád uvažujeme, rozmýšlíme, uvidíme po tréninku. Na začátku týdne jsme doufali, že třeba Vláďu Coufala dáme dohromady, normálně přijel, ale jeho problémy se ukázaly být vážnější.

Takže otazníky v sestavě den před zápasem převažují?

To ne, tak dramaticky bych to zase neviděl. Čekáme na zdravotní stav Holeše, pak jsou tam ještě dva posty, u kterých se rozhodujeme. Jinak je sestava, řekl bych, daná.

Cítíte, že je duel proti Walesu pro vývoj v závěru kvalifikace klíčový?

Jednoznačně, protože si přejeme skončit druzí, abychom měli co nejlepší výchozí pozici do březnové baráže. Ale Wales to určitě vnímá stejně, bude to hodně důležité utkání pro obě strany. A ještě jedna věc...

Ano?

Podle mých informací zbývá ještě několik vstupenek, takže věřím, že se třeba někteří fanoušci ještě rozhodnou přijít a podpořit nás. Budeme se rvát o vítězství.

Právě v Edenu reprezentace pod vaším vedením v soutěžním utkání ještě neprohrála - a to jste tu hostili Anglii či Belgii.

Věřím, že na to navážeme. A že nám k tomu pomohou právě zmiňovaní fanoušci. Chceme potvrdit, že se nám v Edenu daří, byť třeba ve srovnání se zápasem ve Walesu budeme mít k dispozici docela jiný tým.