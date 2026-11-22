Moment, nezarazili jste se při čtení toho jména?
No jasně, tenhle démon před pár lety v průměrné Mladé Boleslavi nasázel za sezonu 29 tref, což je kousek, který po osamostatnění české ligy nemá obdoby. Kolja, jak se mu i v Česku říkalo, už ale od roku 2020 zase běhá po ruských trávnících a teď se po sedmi letech trefil i v národním týmu.
Jeho dvougólové představení ocenil i moderátor studia Okko, který ho při televizním rozhovoru obdaroval sáčkem s rajčaty. Komličenko si totiž předloni veřejně posteskl nad vysokou cenou uzbecké odrůdy této zeleniny. Od té doby si ho prý opakovaně dobírají spoluhráči a teď si z něj vystřelila i televize, což vzal s humorem. Na oko vyzvídal, kolik v Taškentu stojí rajčata, než vytřeštil oči: „Cože? Tak levné?!“
Rusové se vlastně podobnými příhodami musí bavit.
Ruský návrat je ale zablokovaný, jelikož šéf UEFA Aleksander Čeferin zase opakovaně tvrdí, že ruské reprezentace a kluby si v evropských soutěžích nezahrají, dokud se válčí.