Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Ronaldo zná trest. Za úprk z reprezentace zaplatí drobné, dostal i distanc

Autor: ,
  20:15
Portugalský útočník Cristiano Ronaldo před zápasem Ligy národů

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo před zápasem Ligy národů | foto: Armando FrancaAP

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo míří na trénink.
Portugalský útočník Cristiano Ronaldo během tréninku
Cristiano Ronaldo z Portugalska před zápasem Ligy národů
Portugalský útočník Cristiano Ronaldo na lavici náhradníků
5 fotografií
Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo dostal za opuštění národního týmu po sporu s trenérem Jorgem Jesusem zákaz činnosti na 30 dnů a pokutu 255 eur (6000 korun). Trest vynesla disciplinární komise Portugalské fotbalové federace.

Jednačtyřicetiletý Ronaldo se odpojil od národního mužstva koncem září den před zápasem Ligy národů v Dánsku.

Následně uvedl, že odcestoval na protest proti tomu, že Jesus dvakrát porušil dané slovo: nejprve ho navzdory předchozímu slibu nechal na lavičce celé utkání proti Norsku a poté tuto skutečnost dostatečně nevysvětlil na tiskové konferenci, ačkoli se na tom údajně dohodli.

Ronalda suspendovali. Federace s ním zahájila řízení kvůli opuštění reprezentace

Portugalský svaz po skončení reprezentačního srazu zahájil s hvězdným fotbalistou disciplinární řízení a předběžně mu zastavil činnost.

Federace v prohlášení neuvedla, jaké zápasy či aktivity bude trest zahrnovat či zda se do třicetidenního zastavení činnosti bude započítávat předběžná suspendace.

Trenér Portugalců Jorge Jesus po vítězném utkání Ligy národů nad Dány.

Ronaldo se už dříve v prohlášení omluvil za to, že po zápase v Norsku nešel pozdravit fanoušky, a také za to, že opustil své spoluhráče. Uvedl, že přijme jakýkoli trest a po jeho vypršení bude k dispozici reprezentačnímu kouči.

Prezident svazu Pedro Proenca médiím řekl, že všichni ve federaci si přejí Ronaldův návrat do národního mužstva, až bude tento případ vyřešen. Dlouholetý portugalský kapitán je s 234 zápasy a 146 brankami v reprezentaci světovým rekordmanem.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Parma vs. TurínFotbal - 7. kolo - 19. 10. 2026:Parma vs. Turín //www.idnes.cz/sport
19. 10. 20:45
  • 3.55
  • 3.12
  • 2.35
Tottenham vs. CoventryFotbal - 7. kolo - 19. 10. 2026:Tottenham vs. Coventry //www.idnes.cz/sport
19. 10. 21:00
  • 1.55
  • 4.69
  • 5.79
Getafe vs. Rayo VallecanoFotbal - 9. kolo - 19. 10. 2026:Getafe vs. Rayo Vallecano //www.idnes.cz/sport
19. 10. 21:00
  • 3.15
  • 2.97
  • 2.68
Sabah vs. DortmundFotbal - 3. kolo - 20. 10. 2026:Sabah vs. Dortmund //www.idnes.cz/sport
20. 10. 18:45
  • 9.16
  • 6.31
  • 1.30
Fenerbahce vs. SlaviaFotbal - 3. kolo - 20. 10. 2026:Fenerbahce vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
20. 10. 18:45
  • 1.64
  • 4.47
  • 5.10
Stuttgart vs. AtléticoFotbal - 3. kolo - 20. 10. 2026:Stuttgart vs. Atlético //www.idnes.cz/sport
20. 10. 21:00
  • 3.23
  • 3.96
  • 2.15
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Ústí: za vytetované logo doživotní permanentka. Kérku mají i moderátorky

VIagem Ústí nad Labem - Opava, druhá fotbalová liga. Během zápasu si mohli...

Vytetuj si naše logo, dostaneš doživotní permanentku! Další bláznivý nápad vytáhl ze šuplíku ústecký fotbalový Viagem. A při posledním druholigovém zápase s Opavou si diamant, čili nový znak klubu,...

Neomluvitelné. Slávisté pro Chorého nemají pochopení, na Ligu mistrů neletí

Tomáš Chorý ze Slavie opouští po červené kartě hřiště v zápase s Hradcem...

Přitiskl si ruku na obličej, z něhož koukalo nevhodné gesto. Za nenápadný prostředníček, který směřoval k sudímu Janu Všetečkovi, dostal slávistický fotbalista Tomáš Chorý červenou kartu. Čtvrtou za...

Sabah - Slavia 2:0, fiasko v Baku a čekání na výhru v Lize mistrů trvá dál

David Moses se snaží prosmýknout přes dva bránící hráče.

Od našeho zpravodaje v Ázerbájdžánu Zatímco ázerbájdžánský Sabah slaví premiérovou výhru v Lize mistrů ve svém historicky druhém utkání, slávističtí fotbalisté čekání na svou další natáhli už na jedenadvacet zápasů. Na stadionu v Baku...

Slavia - Hradec 0:0, málo šancí i střel, pak domácí potopil Chorý, jenž byl vyloučen

Sestřih zápasu
Tomáš Chorý ze Slavie se diví v zápase s Hradcem Králové.

Zase ten Hradec. Slávističtí fotbalisté neoblíbeného protivníka neporazili počtvrté za sebou. V 11. kole Chance Ligy doma jen remizovali 0:0, což jejich suverénní postavení v čele tabulky neohrožuje....

Sparta - Lilleström 1:1, domácí přišli o výhru v nastavení, trest za kiks Guddala

Sparťan John Mercado po jedné z neproměněných šancí.

Sparťanští fotbalisté měli většinu utkání pod kontrolou, z nadějných akcí a příležitostí mohli několikrát stvrdit druhé vítězství v Evropské lize, ale svými možnostmi pohrdli a v nastavení je...

Ronaldo zná trest. Za úprk z reprezentace zaplatí drobné, dostal i distanc

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo před zápasem Ligy národů

Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo dostal za opuštění národního týmu po sporu s trenérem Jorgem Jesusem zákaz činnosti na 30 dnů a pokutu 255 eur (6000 korun). Trest vynesla disciplinární...

19. října 2026  20:15

Kam s Chorým? Nejspíš zahraničí. Náznaky jsou i ze Saúdské Arábie, řekl agent

Český útočník Tomáš Chorý před utkáním s Koreou.

Zatímco v Istanbulu zrovna kouč Jindřich Trpišovský médiím potvrdil, že Tomáš Chorý, problémový útočník Slavie, si v jeho týmu už nekopne, hráčův agent David Nehoda seděl v Praze na Žižkově na křtu...

19. října 2026  18:41

ODPÍSKÁNO: Gól Baníku správně neuznaný, sudí měl dvakrát vylučovat, tvrdí experti

Bývalí rozhodčí a experti iDNES.cz Karel Hrubeš Pavel Mareš a Pavel Královec...

I několik minut po zápase ten verdikt nehodlal přijmout. „Nedokážu se smířit s tím, že náš gól nebyl regulérní,“ pronesl po utkání se Spartou trenér ostravských fotbalistů Roman Skuhravý. „Rozhodnutí...

19. října 2026  17:01

Trpišovský s Chorým nepočítá. Za Slavii už nenastoupí, řekl kouč před Fenerbahce

Jindřich Trpišovský hovoří s novináři na tiskové konferenci před utkáním Ligy...

Od našich zpravodajů v Turecku Dva dny po ligovém vyloučení Tomáše Chorého za ukázání prostředníčku rozhodčímu Všetečkovi oznámil trenér Slavie Jindřich Trpišovský očekávanou zprávu. „Plán je, že si musíme poradit bez něj. Tomáš...

19. října 2026  16:38,  aktualizováno  16:47

Fenerbahce – Slavia v TV: Kde sledovat Ligu mistrů, sestavy, kurzy a statistiky

Danijel Šturm slaví gól proti Lens.

Fotbalisty Slavie čeká ve třetím kole ligové fáze Ligy mistrů další venkovní zápas. V úterý 20. října od 18:45 se představí na hřišti tureckého Fenerbahce. Oba týmy zatím v soutěži čekají na první...

19. října 2026  16:04

Francie a fotbal v době nepokojů? Zápasy se rušit nebudou, uvedl ministr vnitra

Ve Francii začaly demonstrace, u kterých se očekává, že se během dne rozrostou...

Francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez podle agentury AFP vyloučil, že by násilnosti a rabování mohly ohrozit konání nadcházejících fotbalových zápasů včetně úterního utkání Ligy mistrů mezi Paris...

19. října 2026  14:30

Vzkříšení Vysočiny: z boje o záchranu do čela. Ale postup teď není cíl, tvrdí trenér

Hráči Jihlavy slaví gól v zápase s Ústím.

Psal se 23. květen 2026 a fotbalisté FC Vysočina přes domácí vítězství nad Ústím nad Labem kvůli výhře Prostějova nad Táborskem obsadili v konečné tabulce Chance Národní Ligy patnáctou – a tím pádem...

19. října 2026  13:34

Zastřelí nás, když budeme slavit gól? Kadlecovy bláznivé zážitky z Turecka

Premium
Obránce Michal Kadlec z Fenerbahce slaví gól proti Antalyasporu.

Na náměstí v Uherském Hradišti praží podzimní slunce a on každou chvíli zdraví známé, kteří kolem kavárenské zahrádky procházejí. Podobně často jako pozdravy Michal Kadlec při vyprávění používá i...

19. října 2026

Smrt přímo na hřišti. Kapitán fotbalistů z Karlovarska zkolaboval při ligovém utkání

ilustrační snímek

Černým písmem se do kroniky fotbalistů z Otročína na Karlovarsku zapíše nedělní zápas mezi jejich týmem TJ Budoucnost Otročín a TJ Jáchymov. Přímo na hřišti náhle zkolaboval domácí kapitán Tomáš...

19. října 2026  11:30

Svědík tleskal kotli Slovácka, chválil Daníčka: Jsem rád, že zůstal u fotbalu

Martin Svědík, trenér Zbrojovky Brno, dává pokyny svěřencům během utkání se...

Fotbalové Slovácko dovedl k jeho největším úspěchům. Když se ale Martin Svědík poprvé od svého odchodu z Uherského Hradiště vrátil na místo činu, s brněnskou Zbrojovkou ho vyloupil po výsledku 2:1.

19. října 2026  11:04

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Lingr bude několik měsíců chybět. Dusil se vlastní krví, popsal trenér děsivé zranění

Útočníka Ondřeje Lingra odnáší na nosítkách po zranění v utkání Korony Kielce s...

Po tvrdém souboji upadl na zem a jeho protihráč okamžitě zvedal ruce, aby přivolal zdravotníky. Český fotbalový útočník Ondřej Lingr si z nedělního zápasu proti Lechu Poznaň pravděpodobně odnesl...

19. října 2026  10:23

Závěr? Hrůza, katastrofa, zlobil se i přes výhru plzeňský trenér Kováč

Trenér Radoslav Kováč gestikuluje k hráčům v zápase s Jabloncem.

Osm minut po začátku druhého poločasu se fotbalisté Plzně dostali v Jablonci nečekaně už do vedení 3:0, jenže místo pohodového dotažení zápasu k vítěznému konci přišlo velké drama. Domácí postupně...

19. října 2026  9:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×