Jednačtyřicetiletý Ronaldo se odpojil od národního mužstva koncem září den před zápasem Ligy národů v Dánsku.
Následně uvedl, že odcestoval na protest proti tomu, že Jesus dvakrát porušil dané slovo: nejprve ho navzdory předchozímu slibu nechal na lavičce celé utkání proti Norsku a poté tuto skutečnost dostatečně nevysvětlil na tiskové konferenci, ačkoli se na tom údajně dohodli.
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Ronalda suspendovali. Federace s ním zahájila řízení kvůli opuštění reprezentace
Portugalský svaz po skončení reprezentačního srazu zahájil s hvězdným fotbalistou disciplinární řízení a předběžně mu zastavil činnost.
Federace v prohlášení neuvedla, jaké zápasy či aktivity bude trest zahrnovat či zda se do třicetidenního zastavení činnosti bude započítávat předběžná suspendace.
Ronaldo se už dříve v prohlášení omluvil za to, že po zápase v Norsku nešel pozdravit fanoušky, a také za to, že opustil své spoluhráče. Uvedl, že přijme jakýkoli trest a po jeho vypršení bude k dispozici reprezentačnímu kouči.
Prezident svazu Pedro Proenca médiím řekl, že všichni ve federaci si přejí Ronaldův návrat do národního mužstva, až bude tento případ vyřešen. Dlouholetý portugalský kapitán je s 234 zápasy a 146 brankami v reprezentaci světovým rekordmanem.