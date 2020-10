Pyramida zla se hroutí. Přinese Berbrův skandál velký fotbalový převrat?

Přinese jeho skandál velký převrat? Nebo karavana pojede dál, jen s jiným obsazením? Doufejme, že vlna, jež se dá očekávat, bude natolik intenzivní, že se český fotbal pročistí. Prozatím kápo Berbr, toho času ve vazbě, rezignoval na všechny funkce v asociaci, pochopitelně včetně té nejvyšší, místopředsednické.

Stáhl s sebou taky kritizovaného šéfa sudích Jozefa Chovance, který byl odvolán stejně jako celá jeho komise. A všichni rozhodčí, kteří se do skandálu namočili a vyšetřuje je policie, si už v profesionálních soutěžích také nezapískají. „Situace, kterou řešíme, je abnormální,“ pravil v pondělí předseda asociace Martin Malík. „Je to útok na samotnou podstatu fotbalu.“

Ano, je!

A je to důležité, protože tahle podstata je v Česku pěkně prohnilá. Ale léta to vypadalo, že má pevné jádro, které se těžko někomu povede rozdrtit.

O tom, jak to hlavně v nižších soutěžích chodilo, jste mohli slyšet stovky historek, ale většinou jen šeptem a s dovětkem: Neznáme se!

Až teď, po dvouletém důkladném vyšetřování, během kterého policisté nasbírali na fotbalovou mafii dostatek důkazů z telefonních odposlechů, nastal velký třesk.

Podle informací MF DNES by mohla následovat ještě silnější tsunami, která zasáhne daleko víc lidí než dvacet, které v pátek zadržela policie.

V hlavní roli jsou rozhodčí, kterým Berbr velel na všech úrovních od nejvyšší soutěže přes okresní přebory až po mládežnické soutěže. Jeho vliv se ještě násobil tím, že jeho manželka, bývalá sudí Dagmar Damková, je členkou výkonného výboru a sedí v komisích rozhodčích FIFA a UEFA.

Otázka je, jestli teď i ona veškeré funkce položí: stejně jako manžel, za kterého včera odpoledne rezignaci na Strahov doručil právník.

Právě to, že se Berbr tak rychle vzdal všeho, na čem mu tolik záleželo, naznačuje, že poprvé nemá osud ve vlastních rukou.

Tentokrát ho přes prsty, které se ve fotbalovém prostředí zdály nekonečně dlouhé, někdo pořádně klepnul. Může to znamenat, že policie má proti němu tak neprůstřelné důkazy, a třeba i v takovém množství, že mu hrozí mnohem vážnější potíže než ztráta neohroženého postavení ve fotbalovém hnutí. A je klidně možné, že až bude před vyšetřovateli vypovídat, spustí se další tajfun, který smete velká jména.

Bylo by pošetilé si myslet, že se kauza točí jen kolem několika podezřelých zápasů druholigového Vyšehradu. Znalci prostředí vám potvrdí, že společnosti, které monitorují sázení na cinklé zápasy, mají Česko vysoko na seznamu. Na jejich radarech svítí červeně, největší podezření s sebou nesou utkání v nižších soutěžích a v dorosteneckých ligách. Nejsou pod drobnohledem veřejnosti a médií, proto lákají dobře organizované sázkařské gangy.

„Chceme projednat a iniciovat vznik specializovaného policejního útvaru, který by se zabýval právě ovlivňováním zápasů,“ ubezpečil včera Malík, když četl seznam sedmi opatření, která mají přispět k fotbalové očistě, a kál se za vlastní chyby: „Spokojil jsem se s ujištěním, že neexistuje-li poptávka po ovlivnění výsledků, neexistuje ani nabídka.“

Právě tahle v lepším případě naivní představa, která u šéfů přetrvávala řadu let, dovedla fotbal do kalamitního stavu. Když už se lavina utrhla, otevírá se šance na změnu, která nesmí vyšumět. Lepší podmínky pro revoluci nevymyslíte.

Korupční aféra kolem Berbra Vývoj a další informace

Jenže v českém prostředí je namístě se obávat, jestli i tahle příležitost nezůstane promarněná. V mnoha ohledech je fotbal natolik prohnilý, že bude trvat roky, než na hřišti a v zákulisí přestanou platit pokřivená pravidla, která Berbr a spol. zavedli a vynucovali.

Kdo by měl bouchnout do stolu? Zatím se o to pokusí stávající předseda Malík, který zkusí dokázat, že roli krizového manažera ustojí. „Odmítám, aby si fotbal v době koronaviru ještě dával vlastní góly,“ hřímal v pondělí. „Musíme se semknout, mluvit spolu a dostat fotbal z ofsajdu.“

I kdyby se ukázalo, že je toho fotbalové hnutí schopné, je otázka, jestli to samo o sobě bude stačit. Možná vám naskočí jména, která by současný marasmus jednoduše přehlušila už svým kreditem, ale nezdá se pravděpodobné, že by Petr Čech opustil vedení Chelsea a Pavel Nedvěd zase vrcholný management Juventusu.

Fotbal musí dokázat, že o obrodu opravdu stojí. Pokud se k ní ani teď nedokope, už mu nebude pomoci.