KOMENTÁŘ: Fotbal musí chtít vyčistit sám sebe, jinak ani skandál nic nezmůže

Možná není, protože vrcholná politika má ještě daleko pádnější důvody konat než naočkovaní rozhodčí na hřišti. Zatímco 300 tisíc lidí, kteří patří do fotbalového hnutí, nemohlo o víkendu do práce ani za zábavou, hlavní boss musel do vazby. Roman Berbr, místopředseda asociace a hlavní výrobce zla napříč soutěžemi, vzkázal přes právního zástupce, že nevidí žádné důvody, proč by měl být trestán za korupci. Ovšem policie po páteční domovní prohlídce (zdaleka nejen u něj!) v rozjeté aféře nepřibrzdila.