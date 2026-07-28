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Konec reprezentačního hledání? Jednáme s Mancinim, oznámil šéf italské federace

Autor: ,
  13:56
Trenér italských fotbalistů Roberto Mancini během barážového utkání o...

Trenér italských fotbalistů Roberto Mancini během barážového utkání o mistrovství světa proti Severní Makedonii | foto: AP

Roberto Mancini, trenér saúdskoarabské fotbalové reprezentace, během osmifinále...
Roberto Mancini, trenér saúdskoarabské fotbalové reprezentace, během osmifinále...
Roberto Mancini, trenér italské fotbalové reprezentace.
Trenér italských fotbalistů Roberto Mancini.
18 fotografií
Roberto Mancini by se měl stát staronovým trenérem italské fotbalové reprezentace. Svazový šéf Giovanni Malago agentuře ANSA řekl, že s jednašedesátiletým koučem jedná.

U národního týmu už Mancini působil v letech 2018 až 2023, v roce 2021 s ním vyhrál mistrovství Evropy.

Kandidátem na uvolněný post po Gennaru Gattusovi byl Andrea Pirlo. Kouč dubajského klubu United FC v pondělí na instagramu uvedl, že svaz s ním jednání ukončil. Důvodem byly jeho obchodní vazby na ruskou sázkovou společnost Fonbet.

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Kvůli neshodám kolem výběru kouče po dvou týdnech rezignoval bývalý slavný obránce Paolo Maldini na funkci technického ředitele Italské fotbalové federace.

Gattuso skončil po nezdaru v play off o postup na světový šampionát. Čtyřnásobní mistři světa chyběli na závěrečném světovém turnaji potřetí za sebou. Nabídku již odmítli Pep Guardiola a Carlo Ancelotti.

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Mancini po konci u italské reprezentace vedl Saúdskou Arábii, naposledy působil na lavičce katarského týmu Al Sadd. Dříve trénoval i římské Lazio, milánský Inter, Manchester City či Galatasaray Istanbul.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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28. 7. 19:30
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  • 8.54
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