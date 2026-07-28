Konec reprezentačního hledání? Jednáme s Mancinim, oznámil šéf italské federace

U národního týmu už Mancini působil v letech 2018 až 2023, v roce 2021 s ním vyhrál mistrovství Evropy.
Kandidátem na uvolněný post po Gennaru Gattusovi byl Andrea Pirlo. Kouč dubajského klubu United FC v pondělí na instagramu uvedl, že svaz s ním jednání ukončil. Důvodem byly jeho obchodní vazby na ruskou sázkovou společnost Fonbet.
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Kvůli neshodám kolem výběru kouče po dvou týdnech rezignoval bývalý slavný obránce Paolo Maldini na funkci technického ředitele Italské fotbalové federace.
Gattuso skončil po nezdaru v play off o postup na světový šampionát. Čtyřnásobní mistři světa chyběli na závěrečném světovém turnaji potřetí za sebou. Nabídku již odmítli Pep Guardiola a Carlo Ancelotti.
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Mancini po konci u italské reprezentace vedl Saúdskou Arábii, naposledy působil na lavičce katarského týmu Al Sadd. Dříve trénoval i římské Lazio, milánský Inter, Manchester City či Galatasaray Istanbul.