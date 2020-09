Jiný bek v sestavě italských fotbalistů? Kouč Mancini si nenasadil brýle

Nizozemci vyhráli, Italové a Skoti berou bod. Slaví Kazachstán a kouč Bílek Páteční duely Ligy národů

„Ukázali mi soupisku, já neměl nasazené brýle a prostě jsem řekl, že je to v pořádku. Nevšiml jsem si, že tam byl Acerbi místo Chielliniho,“ vysvětloval novinářům.

Podle televize RAI Sport se vedení svazu snažilo ještě před zápasem soupisku změnit, podle UEFA by to však šlo jen v případě, že by byl Acerbi poslán na tribunu jako zraněný hráč.

„Každopádně jsme původně plánovali, že Acerbi odehraje jeden zápas a Chiellini druhý. Ptal jsem se Giorgia, jestli chce hrát v pátek nebo v pondělí proti Nizozemsku a on si vybral pátek. Teď to ale budeme muset otočit.“

Zmatky se Mancini snažil brát s nadhledem. „Není to tak, že bychom postavili brankáře místo obránce. Není to takový rozdíl, ale ano, byla to chyba,“ kývl.