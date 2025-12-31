Podle španělských médií navštívil někdejší obránce Realu Madrid během dovolené v rodné zemi nemocnici v Sao Paulu kvůli vyšetření nohy. Lékaři v ní odhalili krevní sraženinu a navíc zjistili, že srdce dvaapadesátiletého mistra světa z roku 2002 nepracuje správně. Rozhodli se proto pro okamžitý zákrok.
Carlos patřil k nejlepším obráncům planety a proslul tvrdými střelami z trestných kopů. S Realem Madrid během 11 let vyhrál čtyřikrát španělskou ligu a třikrát se radoval z vítězství v Lize mistrů. Hrál také za Fenerbahce Istanbul, Corinthians či Anži Machačkala.
V dresu národního týmu vybojoval i titul na mistrovství Jižní Ameriky v letech 1997 a 1999 a stříbro na světovém šampionátu ve Francii 1998.