Bylo to před pětadvaceti lety.
Osm měsíců v belgickém Standardu Lutych.
V pátek se Prosinečki jako kouč Černé Hory v Podgorici postaví Česku v kvalifikaci o mistrovství světa (výkop 20.45). Nejspíš opět v šusťákovce a vytahaných teplákách, protože tak se cítí nejlíp. Zachmuřený, neboť úsměv na tváři skoro nikdy nenosí.
A před čtvrtstoletím?
„Jako morous na mě nepůsobil. Naopak. Nezkazil žádnou srandu a byl to fajn parťák. Měl jsem ho rád a věřím, že i on měl rád mě,“ poví Vlček a nezastavuje: „Když se řekne Prosinečki, vybaví se mi celá partička Chorvatů, která mě tenkrát v Belgii vzala mezi sebe.“
Jak ten čas letí, co?
Mluvil perfektní angličtinou, ale jakmile ho kdokoli z kluků okřikl, ať se vrátí a pomůže s bráněním, většinou jen suše odpověděl „I don’t understand.“