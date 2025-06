Fotbalový útočník Robert Lewandowski nebude hrát za polskou reprezentaci, dokud ji povede trenér Michal Probierz. Šestatřicetiletý kanonýr Barcelony to oznámil na sociálních sítích.

Tehdy se vsedě i vestoje fotil ve sparťanské kabině, tentokrát si při chůzi tunelem už jenom pískal. Úspěšný kouč Brian Priske se senzačně vrací do Sparty, kde naváže na předchozích 742 dnů ve...

Sezony ve fotbalových ligách skončily a týmy se pomalu připravují na letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude nejžádanějším...

Od našich zpravodajů v Chorvatsku Překvapilo, když devětatřicetiletý střízlík s typickou výraznou pěšinkou ve vlasech usedl před novináři do pohodlného křesla a ozval se velmi hluboký, až chraplavý hlas. „Čeká nás náročný soupeř,...

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sotva se stihli ubytovat. Po tvrdém přistání vlivem silného větru se čeští fotbalisté na malém letišti v polích nedaleko Osijeku rychle nasoukali do přistaveného autobusu a za tři hodiny už stáli na...

Fotbalisté Podbradce prohrávají tak často a divoce, že se stali nejhorším týmem v Česku. Přesto má oddané hráče i příznivce. Čím to, že ten úděl nesou se ctí a statečně? Byla by věčná škoda, kdyby...

Velká smůla, navíc den před odjezdem. Šín zmešká Euro do 21 let kvůli zranění

Z nominace fotbalové reprezentace do 21 let na mistrovství Evropy vypadl kvůli zranění ostravský záložník Matěj Šín. Den před odjezdem českého týmu do dějiště šampionátu na Slovensko ho nahradil levý...