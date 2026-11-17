Z nich vyplývá, že čeští záložníci posouvají hru výrazně méně než ostatní v elitní divizi. Dokonce o polovinu naměřených metrů. A to jak v přihrávkách (63 až 78 metrů na 90 minut proti 149) i vedením míče (33 až 51 proti 95).
Stejné je to s počtem překonaných protivníků: záložníci ostatních týmů jich přihrávkou překonají 32,9 na 90 minut, zatímco ti čeští pouze 12 až 16.
Část rozdílu jde samozřejmě na vrub náročným soupeřům, ale i po přepočtu, jenž počítá se sílou soupeře, se Česko propadne na poslední místo ze všech 54 zemí v Lize národů.
Záloze zkrátka chybí fotbalista, který míč posune výš.
Překonaní protihráči:
o kolik soupeřů je po přihrávce nebo vedení míče mezi míčem a brankou méně než před akcí. Hodnota je vážená úspěšností akce a tlakem soupeře, proto nevychází v celých číslech.