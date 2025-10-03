Havran uchvátil Bílka a je v reprezentaci. Jedenadvacítka měla zájem i o Piru

Havran debutoval v lize před dvěma týdny v Mladé Boleslavi a ihned zaujal sebevědomým výkonem. „Nastoupil ve třech zápasech a ve všech mě přesvědčil o tom, že nám může v ofenzivě hodně pomoct. Je silný ve hře jeden na jednoho, v obcházení je naprosto výjimečný. Má dobrou postavu, dobrý pohyb,“ vyjmenoval Bílek přednosti ostravského odchovance.
Společně s Havranem dostal šanci v nejvyšší soutěži i o rok mladší útočník Jakub Pira, jenž v Mladé Boleslavi dokonce skóroval. I o něj měl Bílek zájem, Pira byl ale povolán do slovenské jednadvacítky.
„Je to velmi zajímavý hráč, a kdyby měl český pas, tak bych ho okamžitě nominoval. Máme velký zájem na tom, aby český pas dostal. Pokud si udrží tuhle formu, tak o něm budeme uvažovat,“ uvedl Bílek.
Šedesátiletý kouč před měsícem zvládl s týmem vstup do kvalifikace o mistrovství Evropy i začátek svého angažmá na lavičce reprezentace do jedenadvaceti let. Češi nejprve porazili doma 2:0 Skotsko a následně vydřeli výhru 2:1 na hřišti Gibraltaru. Dalším soupeřem bude 10. října Ázerbájdžán, hrát se bude v Karviné.
„K dalším utkáním musíme přistoupit stejně jako k těm prvním v září. Budeme hrát proti Ázerbájdžánu, který hrál po prvním poločase v Portugalsku bez branek. Mají šikovné hráče, budou hodně bránit, ale musíme být maximálně koncentrovaní,“ upozornil Bílek
|Post
|Jméno a příjmení
|Klub
|Počet startů
|Branky
|Brankáři
|Colin Andrew
|České Budějovice
|0
|0
|Viktor Baier
|BW Linec
|1
|0
|Jan Koutný
|Olomouc
|1
|0
|Obránci
|Ondřej Čoudek
|Artis Brno
|0
|0
|Eric Hunal
|Dukla Praha
|2
|0
|Jan Chytrý
|Karviná
|2
|0
|Mikuláš Konečný
|Pardubice
|2
|0
|Adam Ševínský
|Sparta Praha
|3
|0
|Albert Labík
|Karviná
|7
|0
|Jan Paluska
|Plzeň
|2
|0
|Matěj Žitný
|Dukla Praha
|0
|0
|Záložníci
|Lukáš Ambros
|Zabrze
|3
|0
|Alexandr Bužek
|Karviná
|1
|0
|Tomáš Jelínek
|Slavia Praha
|1
|0
|Ondřej Kričfaluši
|Ostrava
|13
|1
|David Planka
|Ostrava
|2
|0
|Tom Slončík
|Hradec Králové
|5
|0
|Matěj Šín
|Alkmaar
|5
|0
|Marek Havran
|Ostrava
|0
|0
|Útočníci
|Yannick Eduardo
|Dordrecht
|2
|1
|Lukáš Mašek
|Liberec
|2
|1
|Matěj Mikulenka
|Olomouc
|0
|0
|Matyáš Vojta
|Mladá Boleslav
|4
|1