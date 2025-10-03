Havran uchvátil Bílka a je v reprezentaci. Jedenadvacítka měla zájem i o Piru

Trenér fotbalové reprezentace do 21 let Michal Bílek povolal pro nadcházející kvalifikační zápasy s Ázerbájdžánem a v Bulharsku i osmnáctiletého záložníka Marka Havrana z Baníku Ostrava. Oproti zářijové nominaci udělal pouze dvě změny, tou druhou je nominování sparťanského stopera Adama Ševínského. Český celek zveřejnil nominaci na páteční tiskové konferenci v Praze.
Havran debutoval v lize před dvěma týdny v Mladé Boleslavi a ihned zaujal sebevědomým výkonem. „Nastoupil ve třech zápasech a ve všech mě přesvědčil o tom, že nám může v ofenzivě hodně pomoct. Je silný ve hře jeden na jednoho, v obcházení je naprosto výjimečný. Má dobrou postavu, dobrý pohyb,“ vyjmenoval Bílek přednosti ostravského odchovance.

Společně s Havranem dostal šanci v nejvyšší soutěži i o rok mladší útočník Jakub Pira, jenž v Mladé Boleslavi dokonce skóroval. I o něj měl Bílek zájem, Pira byl ale povolán do slovenské jednadvacítky.

Ostravský útočník Jakub Pira v hlavičkovém souboji s Kaanem Kairinenem ze Sparty

„Je to velmi zajímavý hráč, a kdyby měl český pas, tak bych ho okamžitě nominoval. Máme velký zájem na tom, aby český pas dostal. Pokud si udrží tuhle formu, tak o něm budeme uvažovat,“ uvedl Bílek.

Šedesátiletý kouč před měsícem zvládl s týmem vstup do kvalifikace o mistrovství Evropy i začátek svého angažmá na lavičce reprezentace do jedenadvaceti let. Češi nejprve porazili doma 2:0 Skotsko a následně vydřeli výhru 2:1 na hřišti Gibraltaru. Dalším soupeřem bude 10. října Ázerbájdžán, hrát se bude v Karviné.

„K dalším utkáním musíme přistoupit stejně jako k těm prvním v září. Budeme hrát proti Ázerbájdžánu, který hrál po prvním poločase v Portugalsku bez branek. Mají šikovné hráče, budou hodně bránit, ale musíme být maximálně koncentrovaní,“ upozornil Bílek

Nominace fotbalové reprezentace do 21 let na zápasy s Ázerbájdžán a v Bulharsku
PostJméno a příjmeníKlubPočet startůBranky
BrankářiColin AndrewČeské Budějovice00
Viktor BaierBW Linec10
Jan KoutnýOlomouc10
ObránciOndřej ČoudekArtis Brno00
Eric HunalDukla Praha20
Jan ChytrýKarviná20
Mikuláš KonečnýPardubice20
Adam ŠevínskýSparta Praha30
Albert LabíkKarviná70
Jan PaluskaPlzeň20
Matěj ŽitnýDukla Praha00
ZáložníciLukáš AmbrosZabrze30
Alexandr BužekKarviná10
Tomáš JelínekSlavia Praha10
Ondřej KričfalušiOstrava131
David PlankaOstrava20
Tom SlončíkHradec Králové50
Matěj ŠínAlkmaar50
Marek HavranOstrava00
ÚtočníciYannick EduardoDordrecht21
Lukáš MašekLiberec21
Matěj MikulenkaOlomouc00
Matyáš VojtaMladá Boleslav41
