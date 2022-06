Nejspíš umělka, důsledný sok. Island bude nepříjemný, tuší mladíci o baráži

V roce 2022 v kvalifikaci neprohráli, jako jediní obrali o body suverénní Portugalce, navíc na jejich půdě. Islandští fotbalisté do 21 let se po losu baráže o postup na Euro 2023 možná jevili jako přijatelný protivník, ale na české hráče nečeká snadný úkol. „Je to nebezpečný tým,“ upozorňuje trenér Jan Suchopárek.