Bílek byl jmenován trenérem jednadvacítky v dubnu. Ve funkci pro nový cyklus nahradí Jana Suchopárka, který po červnovém mistrovství Evropy na Slovensku skončí. Bílek obnoví spolupráci se svými bývalými asistenty. S Bakošem působil v Plzni, s níž v roce 2022 získal ligový titul. S Kameníkem v minulosti krátce vedli Jihlavu a poté Zlín.

Bakoš nadále pracuje v Plzni, kde dělá jednoho z asistentů Miroslavu Koubkovi. Dvaačtyřicetiletý někdejší slovenský reprezentant s Viktorií spojil i největší část hráčské kariéry, se Západočechy získal coby útočník čtyři české tituly.

O rok starší Kameník vede druholigový Vyškov, který má blízko k účasti v baráži o nejvyšší soutěž. Není jasné, zda bude v klubu pokračovat i po sezoně po jeho přesunu do Příbrami.

Plzeňský trenér Michal Bílek se svými asistenty Pavlem Horváthem a Markem Bakošem na lavičce během utkání na Spartě. Vyškovský trenér Jan Kameník sleduje utkání se Zlínem.

„Zaprvé si je vybral Michal Bílek a my jsme s tím srozuměni. Zadruhé si myslím, že jsou to oba kvalitní trenéři, kteří pomůžou Michalovi k úspěchu, který od něj očekáváme. A beze zbytku naplní tu asistenční roli. Já jsem spokojený s tím, že pokračuje i Petr Kouba. Bude to kvalitní realizační tým,“ řekl na tiskové konferenci předseda FAČR Petr Fousek.

„Naše konstrukce se opírá o to, a je to tak i u jiných národních týmů, že u hlavního trenéra je vždy jeden asistent v českém klubu a jeden v moravském klubu. Je to i kvůli sledování hráčů, kvůli nějaké regionalitě, ani ne tak soutěžní jako spíš geografické,“ uvedl Fousek.

Nový realizační tým poprvé povede jednadvacítku v zápase na začátku září na startu další evropské kvalifikace.