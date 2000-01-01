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U některých může jít pouze o prevenci, jiní ale svým klubům budou chybět pořádně dlouho. Reprezentační přestávka sebou pravidelně přináší hrozbu zranění a ta stále ještě probíhající, která je nezvykle prodloužená, není výjimkou. Podívejte se na výběr fotbalistů, kteří si z ní odnesli zdravotní potíže.
Autor: Reuters
KYLIAN MBAPPÉ (Francie). Jakmile se v utkání s Tureckem, kde mimochodem vstřelil první gól Zidanovy éry na lavičce národního týmu, chytnul za koleno, fanouškům zatrnulo. Následná vyšetření ale ukázala, že se francouzský kanonýr vyhnul vážnějšímu zranění a mohl by stihnout první zápas Realu po reprezentační přestávce.
Autor: Reuters
ERLING HAALAND (Norsko). Třikrát odehrál 90 minut, po hodině hry utkání s Portugalskem ale jasným gestem naznačil, že nemůže pokračovat. Zatím není jasné, co přesně se mu stalo. Pro Manchester City to každopádně může být velká komplikace. Ještě na začátku reprezentační přestávky se navíc od národního týmu Ghany odpojil křídelník Semenyo.
Autor: AP
ALEXANDER ISAK (Švédsko). O značnou část minulé sezony přišel kvůli zlomenině nohy, tu letošní nicméně v dresu Liverpoolu odstartoval skvěle. V dresu Švédska pak vstřelil na úvod Ligy národů gól Rumunsku při výhře 2:1, dva dny poté se ale od národního týmu odpojil kvůli problému se stehnem.
Autor: Reuters
CODY GAKPO (Nizozemsko). A Liverpoolu dost možná bude v blízké době scházet i jiný útočník. Gakpo proti Srbsku odehrál čtvrt hodiny, než si v souboji o míč poranil kotník, musel střídat a pak se rovnou vrátil do Anglie.
Autor: Reuters
RAPHINHA (Brazílie). Na konci první půle dal Austrálii gól z penalty, do té druhé ale nenastoupil a pak reprezentační sraz preventivně opustil. Podle dostupných informací nicméně utrpěl jen menší svalové zranění a mohl by stihnout nejbližší zápas Barcelony.
Autor: AP
KAI HAVERTZ (Německo). Pod novým trenérem Kloppem odehrál třicet minut, než se chytil za zadní stehenní sval a musel ze hry. V Arsenalu ale podle britských médií věří, že nebude chybět dlouho.
Autor: Reuters
CHRISTOS TZOLIS (Řecko). O poznání méně pozitivní výhled má Tzolis, letní posila z Řecka. Třikrát nastoupil v základu, třetí utkání ale nedohrál - proti Nizozemsku musel střídat po čtvrthodině a také se držel za zadní stehenní sval. Na rozdíl od Havertze by měl být mimo až čtyři týdny.
Autor: AP
ADAM KARABEC (Česko). Proti Chorvatsku vstřelil první gól Deniovy éry u české reprezentace, nastoupil i proti Anglii, ale v závěru první půli si v souboji s Alexanderem-Arnoldem poradil kotník. Podle všeho to odnesly vazy a Spartě by měl chybět dva měsíce.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
MATĚJ RYNEŠ (Česko). Pro Spartu je to další ztráta. Už na začátku reprezentačního srazu totiž přišla o levého obránce Ryneše, jenž si na tréninku poranil taktéž kotník.
Autor: ČTK
ŠTĚPÁN CHALOUPEK (Česko). V sobotu proti mistrům světa ze Španělska odehrál 90 minut, den na to ale národní tým opustil. Je mimochodem už šestým slávistou - v první den srazu se odpojili také Zima, Vlček, Jurásek, Provod a Chorý.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
LUKÁŠ ČERV (Česko). Trenér Denia ho nasadil do tří utkání, z toho dvakrát do základu. V druhém zápase proti Anglii si ale Červ podobně jako Chaloupek nezahraje. S týmem ještě odletěl do Londýna, pak se ale kvůli nespecifikovaným potížím odpojil.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
JAMAL MUSIALA (Německo). Za národní tým nakonec neodehrál jedinou minutu, v rozcvičce před utkáním proti Nizozemsku se totiž zranil a okamžitě se vrátil do Mnichova. Bayern pak potvrdil, že si natrhl sval v pravém stehně. Chybět by měl tři až čtyři týdny.
Autor: Reuters
ERIC GARCÍA (Španělsko). Také se zranil během rozcvičky před první utkáním. García se do Barcelony vrátil s bolestí v koleni, nejbližší ligový zápas by ale mohl stihnout.
Autor: ČTK / imago sportfotodienst / Chris Foxwell, ČTK
IBRAHIMA KONATÉ (Francie). To stoper Konaté ani k rozcvičce nenastoupil, národní tým opustil ještě předtím. Na tréninku si poranil vaz v koleni a Real Madrid se bez něj bude muset obejít ještě zhruba tři týdny.
Autor: Reuters
NICOLO ZANIOLO (Itálie). Záložník Zaniolo se rovněž zranil na tréninku, kvůli problému se zadním stehenním svalem by měl Udinese scházet necelý měsíc.
Autor: Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia, Profimedia.cz
MICKY VAN DE VEN (Nizozemsko). V úplném závěru nedělního utkání se Srbskem nepříjemně dopadl na ruku a prohnul si zápěstí. Zápas ale nakonec dohrál. „Je v pořádku, jen měl trochu závratě, jelikož dopadl i na prst, s nímž měl předtím problémy,“ přesvědčoval trenér Xavi.
Autor: Reuters
JAN PAUL VAN HECKE (Nizozemsko). Zato zranění jiného obránce Tottenhamu může být vážnější. Van Hecke schytal proti Srbsku nepříjemný šlapák, zápas sice dohrál, ale následující den na tréninku mu noha otekla a musel národní tým opustit.
Autor: AP
BRIAN BROBBEY (Nizozemsko). Jen pět minut poté, co střídal dříve zmíněný Němec Havertz, musel ze hry také nizozemský útočník Brobbey. Shodou okolností také kvůli zadnímu stehennímu svalu. Špatnou zprávou pro Sunderland je, že zranění prý vypadá vážně.
Autor: AP
PATRICK DORGU (Dánsko). Další hráč, který si poranil zadní stehenní sval. Dorgu ve druhém zápase Ligy národů odehrál 30 minut proti Walesu, než se svalil na trávník a musel střídat.
Autor: AP
PIERRE-EMILE HÖJBJERG (Dánsko). Dánové navíc přišli také o kapitána, byť Höjbjerg se zranil až ve čtvrtém utkání - ve Walesu musel střídat už po deseti minutách kvůli bolesti v přední části stehna. V Marseille určitě znervózněli.
Autor: Reuters
NICO O’REILLY (Anglie). Proti Španělsku odehrál 90 minut, do utkání s Českem ale nezasáhl a kvůli nespecifikovaným zdravotním potížím se vrátil do Manchesteru.
Autor: AP
ALEX SCOTT (Anglie). V Edenu nastoupil na 20 minut, v úterý si ale proti Česku nezahraje. Záložník Bournemouthu Scott se den před utkáním od národního týmu odpojil kvůli problémům se stehenním svalem. Mimo bude prý šest až osm týdnů.
Autor: AP
EZRI KONSA (Anglie). Dalším Angličanem, který se před zápasem proti Česku od národního týmu odpojil, je stoper Arsenalu Konsa. Ten v Edenu nehrál, pak ale dostal od lékařů zelenou a proti Chorvatsku v jednom ze soubojů schytal ránu do stehna, což mu přitížilo.
Autor: Reuters
AMINE GOUIRI (Alžírsko). Odehrál 20 minut proti Zambii, než musel střídat, shodou okolností také kvůli potížím se stehenním svalem. Marseille ale věří, že jeho zranění nebude vážné.
Autor: AP