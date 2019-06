Kapitán Suchý před Bulharskem: Jsme nažhavení a plní sil, musíme uspět

„Nálada v mužstvu je výborná, jsme nažhavení a plní sil. Nemůžeme se dočkat, až zápas začne,“ řekl kapitán Marek Suchý den před utkáním v Praze na Letné, kam se národní tým vrátil po téměř třech letech.

Česko - Bulharsko pátek 20.45, Praha-Letná Předpokládané sestavy

Česko: Vaclík - Kadeřábek, Čelůstka, Suchý, Novák - Souček, Pavelka - Masopust, Král, Vydra - Schick. Bulharsko: Michajlov - S. Popov, Božikov, Chadžiev, Nedjalkov - G. Ivanov, Kostadinov, Nedělev, Malinov, Kostov - I. Popov. Rozhodčí: Bognar - Buzás, Kóbor (všichni Maď.).



Budou nadcházející duely s Bulharskem a Černou Horou pro vývoj kvalifikace klíčové?

Od momentu, kdy nám skupinu nalosovali, bylo jasné, že jednoznačným favoritem bude Anglie a my ostatní se budeme prát o druhé místo. Pokud na něm chceme být, musíme všechny konkurenty porazit.

V poslední kvalifikaci o mistrovství světa se vám to v domácím prostředí nepovedlo. Dvě úvodní bezgólové remízy se Severním Irskem i Ázerbájdžánem šance na postup oddálily.

A mělo by to pro nás být poučením. Je to špatná zkušenost, kterou nechceme opakovat. Po porážce v Anglii se potřebujeme rozjet.

Jak vám přípravu zkomplikovaly změny v bulharském týmu? S novým koučem se v nominaci objevila i řada nových jmen.

Informací jsme od našeho realizačního týmu dostali poměrně hodně. Základ týmu mají pořád stejný, připravovali jsme se na různé varianty, ale na co konkrétně se chceme soustředit, si necháme pro sebe.

Alespoň prozraďte, v čem je soupeř podle vás nebezpečný.

Bulhaři jsou v ofenzivě pohybliví a nebezpeční. Zvlášť kapitán Popov dokáže dát hře myšlenku, najít si meziprostor, pokud nenastoupí přímo na špici. Je to rozhodně fotbalista, kterého si musíme pohlídat.

Cítíte se před utkáním jako favorité?

To se v tuto chvíli říci ani nedá. Pravda se ukáže na hřišti, pro nás je ovšem určitě výhoda, že jsme doma. Chceme toho využít.