Filův zmar, pak dva góly: Urvat to byla po zpackaných zápasech povinnost

„Urvat to byla za ty předcházející zpackané zápasy spíš taková povinnost,“ vypravoval český útočník po výhře 4:1, „máme ale po něm naději, což je pro nás důležité.“

Na Islandu jste v září prohráli, nyní jste ho jasně porazili a byl to úplně jiný zápas. Byl Island o tolik slabší?

Slabí určitě nebyli, na míči měli velkou kvalitu, ale přišlo to od nás. Že hodně chceme zvítězit, což se přeneslo i na hřiště.

Vypadali jste hodně nabuzeně, minulý týden jste porazili v přípravě Severní Irsko, jaká byla atmosféra v týmu během tohoto reprezentačního bloku?

Celý týden jsme cítili, jak je zápas důležitý a jak je klíčový v této fázi kvalifikace.

Nemrzí vás, že kvalifikační jaro tímto zápasem skončilo a že se bude pokračovat až v září? I proto, že jako tým jste na tom nyní dobře.

Je asi pravda, že nám to teď funguje a možná opravdu škoda, že znovu nehrajeme za nějaké tři čtyři dny, ale až za půl roku. Tak to ale je a my s tím nic nenaděláme.

Do kvalifikace jste vstoupili dvěma remízami s Dánskem a s Walesem a porážkou na Islandu, byl tohle nejlepší výkon jednadvacítky v tomto reprezentačním cyklu?

Asi ani, i když tam určitě ještě chyby byly. V některých chvílích nás Islanďané i přehrávali, takže prostor ke zlepšení je.

Zápas jste začali vaší neproměněnou velkou šancí, kdy jste už v první minutě šel sám na brankáře, ale gól jste nedal. Co to s útočníkem udělá?

Hlavně to chce brzy hodit za hlavu, i když to není úplně lehké. Musí věřit, že přijde další a ono to přišlo.

Mladí fanoušci na utkání české jedenadvacítky proti Islandu v Hradci Králové.

Přesto jste po dvaceti minutách vedli 2:0. Mohli jste si v tu chvíli říct, že to sice ještě asi není hotové, ale že je to blízko?

Bylo, ale víme, co se může stát, když je to právě 2:0. Museli jsme si dávat pozor na sílu, kterou mají hlavně ve středu hřiště. Kdyby dali by gól a už by to bylo jiné. Proto jsem rád, že jsme na začátku druhého poločasu dali třetí a pak už to šlo.

Hrálo se před vyprodaným hledištěm, což na zápasech jednadvacítky nebývá obvyklé, už v prvním poločasem jím obíhala mexická vlna.

Tohle bylo super, za to jsme strašně rádi. Přišlo opravdu hodně lidí, hnalo nás to k tomuto výsledku a dohnalo k tomu, že jsme to takhle zvládli.