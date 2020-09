Adept reprezentace Vietnamu i šikula s cenou od Solskjaera. Kdo je kdo v novém týmu

Trenér David Holoubek s kolegy povede do boje ligový slepenec.

Hráči z domácí Olomouce, zástupci Baníku i Slavie, Liberce, Jablonce, Mladé Boleslavi nebo Slovácka nahradí tradiční reprezentační tahouny, kteří po pátečním zápase na Slovensku zamířili do karantény. Tam je i kouč Jaroslav Šilhavý a jeho celý štáb.

„Hráči jsou odhodlaní se maximálně o výsledek poprat. Skotsko je sice favorit, ale my jim v žádném případě nedáme nic zadarmo,“ slíbil pověřený trenér Holoubek.



Poznejte jména z jeho týmu.

Brankáři

Aleš Mandous 28 let, Sigma Olomouc

Na svůj prvoligový debut v Česku čekal do sedmadvaceti let. Když loni na jaře v dresu Olomouce nastoupil v Edenu proti Slavii, domácí střelci z něj byli zoufalí. „Byl fantastický,“ opakovali po zápase, který vyhráli jen těsně 2:1.

Mandous se od té doby v Sigmě prochytal do pozice brankářské jedničky. Fotbal se učil v Plzni, pak hostoval v Mostě, na Střížkově, tři roky působil v Žilině. V jejím dresu si vyzkoušel i předkolo Ligy mistrů, kde dvakrát čelil Kodani. Teď doufá v reprezentační start.

Jakub Markovič 19 let, Slavia

Nejmladší z brankářské trojice, žák Ondřeje Koláře ze Slavie. Mimochodem, do Prahy v patnácti letech přišel právě z Olomouce. „A jen potvrzuje, co si o něm myslíme. Je to velmi talentovaný brankář,“ říká o něm Jindřich Trpišovský.



Byť má zatím jen dva ligové starty, Markovič ve Slavii de facto plní roli brankářské dvojky. Loni měl jít do brány i v Lize mistrů proti Interu Milán, Kolář měl vysoké teploty, netrénoval, ale nakonec se přemohl. Markovič zůstal na lavičce.

Filip Nguyen 27 let, Slovan Liberec

V předminulé sezoně se stal ligovou jedničkou Liberce, vyrostl ve Spartě a tatínka má z Vietnamu. I proto tam loni požádal o občanství s tím, že by zemi mohl reprezentovat.



„Dokončil jsem papírování. Teď čekám na schválení od úřadů. Jestli všechno dobře dopadne, budu moct konečně nosit červený dres se zlatou hvězdou, který patří Vietnamu,“ napsal na sociální sítě.

Tehdy ho nenapadlo, že se po roce objeví v národním týmu rodného Česka.

Obránci

Daniel Holzer 25 let, Baník Ostrava

Za Baník Ostrava poprvé nastoupil den po svých sedmnáctých narozeninách a o tři roky později už nosil v klubu kapitánskou pásku.

Pravidelně reprezentoval na mládežnické úrovni a v roce 2016 za něj pražská Sparta zaplatila deset milionů korun. Neprosadil se. Po dvou letech byl zpátky doma.



Roman Hubník 36 let, Sigma Olomouc

Nejzkušenější borec ze současného výběru. Loni po letech vypadl ze sestavy Plzně, proto se vrátil do Olomouce, kde mu dali kapitánskou pásku. Tu navlékne i v pondělí večer proti Skotsku.

„Pamatuju si, jak jsem Skotům před deseti lety dal gól, vyhráli jsme a odrazili se k postupu na Euro. Rád bych to zopakoval,“ říkal. Za národní tým hrál na Euru 2012 i 2016, kdy ukončil reprezentační kariéru. „Ale když jsem teď dostal možnost se na jeden zápas vrátit, neváhal jsem ani minutu.“

Má devětadvacet reprezentačních startů, v pondělí večer číslo zaokrouhlí.

Václav Jemelka 25 let, Sigma Olomouc

Hubníkův spoluhráč, opora Sigmy, za kterou nastupuje už čtvrtým rokem. Přitom o jeho odchodu z Hané se pravidelně spekulovalo.



Feyenoord, Udine, Sparta... když měl formu, byl Jemelka v kurzu. Před dvěma lety ho Karel Jarolím dokonce pozval do národního týmu, ale šanci mu v přípravných zápasech s Austrálií a Nigérií nedal.

Teď ji ryšavý stoper má a je favoritem na základní sestavu.

Jan Juroška 27 let, Baník Ostrava

Během svých prvních deseti ligových minut kdysi zazářil gólem a asistencí. Jako střídající hráč vletěl do pražského souboje Dukly proti Bohemians (2:3) a i když porážce nezabránil, zaujal. Premiéra jako hrom!

V nejvyšší soutěži nasbíral už přes sto startů. Kromě Dukly nastupoval za Slovácko a od léta je v Ostravě. Reprezentační výběry, i ty mládežnické, ho dosud míjely.

Ondřej Karafiát 25 let, Slavia

Málokomu se ještě na prvním stupni základní školy dostane takové pozornosti, jako se to přihodilo zrovna Karafiátovi.

Když v jedenácti letech vyhrál v Anglii v konkurenci více než čtyřiceti vrstevníků celosvětové finále v dovednostních soutěžích, novináři o něm psali články a televize točily reportáže.

Capart ze Sparty tehdy cenu přebíral v poločase ligového zápasu Manchesteru United od útočníka Oleho Gunnara Solskjaera, který dnes na Old Trafford trénuje.

To Karafiát je nově hráčem Slavie, byť za ni do soutěžního zápasu ještě nezasáhl. Po odchodu ze Sparty zažil hostování na Žižkově a v Budějovicích. Přes sto zápasů odehrál za Liberec.



Jaroslav Zelený 28 let, Jablonec

Nenápadný univerzál, který svůj nejslavnější zápas prožil v Lize mistrů na San Siru. Vzpomínáte?



Za bezgólového stavu nastoupil do té doby krajní levý bek proti Interu Milán do zálohy a zahrál výborně. Byl u gólu, měl další šance. „Neměli jsme moc jiných možností a Jardovi jsme věřili: na jaře při přípravě na Sevillu modeloval Sarabiu, který dnes hraje v Paris St. Germain. Kluci za mnou tenkrát chodili, že mu vůbec nemohou sebrat balon,“ chválil ho Trpišovský.

Ve Slavii ale Zelený přišel o místo, na jaře hostoval v Mladé Boleslavi, od léta je v Jablonci.

Šimon Gabriel 19 let, Mladá Boleslav

Teprve před dvěma týdny si připsal první ligový start. Patří Viktorii Plzeň a hostuje v Mladé Boleslavi, jeho dvojče Adam nastupuje za rezervu Sparty.



Otec Petr hrál za reprezentaci, má přes sedmdesát startů v bundeslize, vyzkoušel si Ligu mistrů. Býval to řízný stoper, vyžíval se v soubojích.

„Máme podobný styl hry. Táta býval taky větší než ostatní. Chtěl bych to dotáhnout alespoň na stejnou úroveň jako on,“ říkal Šimon před lety.

Nenadálá pozvánka do reprezentace mu může jen pomoct.

Záložníci

Radim Breite 31 let, Sigma Olomouc

Ligu začal hrát v Teplicích, ale většina fanoušků ho má spojeného s Libercem. Neúnavný, nesmlouvavý a velice důrazný středopolař. Nikdy nic nevypustil a na severu Čech se stal kapitánem.

Loni proto překvapilo, když se nepohodl s trenérem Pavlem Hoftychem, který ho na čas dokonce přeřadil do béčka. Breite na začátku roku přestoupil do Olomouce.

Lukáš Budínský 28 let, Mladá Boleslav

Z pozice záložníka v minulé sezoně nastřílel třináct gólů, koruna pro nejlepšího kanonýra mu unikla o jedinou trefu. Pozvánka do národního týmu je pro něj za odměnu.

Mladá Boleslav na jeho výkonech stála, přidal i pět asistencí. Šikovný, technicky velmi zdatný fotbalista. Ligu začal hrát v Bohemians, pokračoval v Karviné, kde byl do minulého roku.

Adam Karabec 17 let, Sparta

Benjamínek týmu. Adamu Hložkovi, parťákovi ze Sparty, může sebrat tři dny starý rekord z Bratislavy.

Hložek proti Slovensku odehrál 72 minut a stal se nejmladším hráčem, který kdy za národní tým nastoupil. Karabec ještě není ani plnoletý. V lize se na jaře trefil ještě jako šestnáctiletý, na Letné je právoplatným členem prvního týmu.

Do Olomouce dorazil ze srazu jedenadvacítky, za kterou ve středu v San Marinu odehrál přes hodinu a s týmem oslavil vítězství 6:0.

Tomáš Holeš 27 let, Slavia

Trenéři ve Slavii mu nedávno našli nové místo. Na jaře začal v sestavě mistra suplovat Tomáše Součka, který odešel do Anglie. „Vlastně je to docela jednoduché, jsem hodně u míče, dělám servis spoluhráčům,“ vykládal, když si v záloze v Mladé Boleslavi zahrál poprvé.

Do Prahy přitom z Jablonce přicházel jako krajní bek. Narodil se a až do čtyřiadvaceti patřil Hradci Králové. Šestkrát nastoupil za národní tým do jedenadvaceti let.

Adam Jánoš 28 let, Baník Ostrava

Nositel slavného fotbalového jména. Zdeněk Jánoš, jeho otec, totiž býval vynikající brankář, v lize měl skoro 300 startů, spoustu rekordů, i tři góly zvládl nastřílet. Chytal za Slavii, Jablonec a Příbram, příliš brzy však odešel - v dvaatřiceti letech zahynul při autonehodě.

Adamovi tenkrát bylo sedm let, s fotbalem začínal. Z mládeže Sparty se dostal do Jihlavy, pak do Boleslavi. Teď nastupuje za ostravský Baník. S jedenadvacítkou si zahrál na domácím Euru.

Úplně se ale nepotatil: hraje totiž v záloze.

Tomáš Malínský 29 let, Slavia

V minulé sezoně patřil k nejvýraznějším postavám celé ligy. Góly, asistence, rychlost, agresivita, ale také hlášky a narážky, kvůli kterým se s ním táhne pověst fotbalového drzouna. On sám říká: „Jsem provokatér a rád si rejpnu, lidi to baví.“

Od léta si zvyká ve Slavii, kde zatím plní roli náhradníka. O reprezentaci po vydařené sezoně snil. „Nejdřív se musím ukázat v klubu,“ tušil.

Chopí se nečekané šance?

Jakub Pešek 27 let, Slovan Liberec

Další z mnoha odchovanců strahovské akademie Sparty, který se do nejvyšší soutěže prosadil jinde, konkrétně v Českých Budějovicích.

Před dvěma lety ho koupil Liberec, v minulé sezoně dal coby krajní záložník sedm gólů.

Roman Potočný 29 let, Baník Ostrava

Fotbalový vtipálek a šoumen. „Mám rád srandu, i ze sebe, neurážím se. Do všech rýpu, říkali mi Sauron, že všechno vidím. Ale říkali mi i Pepin podle postavy, kterou v Postřižinách hrál Jaromír Hanzlík, protože jsem na všechny řval. V osobním životě působím tiše a klidně, ale jak vlezu do kabiny, změním se,“ vypráví o sobě.

Ligu hrál poprvé za Bohemians, ale pak se potloukal v nižších soutěžích. Všimly si ho Teplice, kterým dal dva góly v přípravě za Brozany. V létě 2017 odešel do Liberce, loni na podzim zářil a dal devět gólů. Po zimním přestupu do Baníku se však střelecky spíš trápí.

Jáchym Šíp 17 let, Sigma Olomouc

Talent z líhně olomoucké Sigmy. Mladý záložník nemá jediný ligový start, v nejvyšší soutěži ještě nebyl dokonce ani nominován k zápasu.

Šíp byl na srazu reprezentační dvacítky, národní tým doplnil coby domácí hráč. I on může teoreticky přepsat Hložkův čerstvý rekord, je však nepravděpodobné, že ho trenér Holoubek nasadí.

Marek Havlík 25 let, Slovácko

Už v šestnácti hrál mezi dospělými třetí ligu za Kroměříž a o rok později byl blízko unikátnímu přestupu. Na Hané si ho totiž vyhlédlo italské druholigové Bari.

Havlík prošel zdravotními testy, zbýval podpis smlouvy. „Ale Mára se zasekl. Tohle jsem zažil poprvé v životě. Byla to velká šance pro něj, a pro všechny okolo obrovské zklamání,“ líčil jeho manažer Michal Nehoda, který s ním absolvoval cestu do Itálie. „V Bari s ním napevno počítali. Trenér mu ukazoval, na jaké pozici bude hrát.“

Bari se ozvalo podruhé v lednu, jenže opět nepochodilo. „Do hlavy mu nevidím, ale asi se bál řeči a že tam bude sám,“ míní Nehoda.

Sám hráč tvrdil, že na skok do zahraničí nebyl připravený. Raději odešel do Slovácka, kde už posbíral 192 ligových startů. Před třemi lety byl s reprezentací do 21 let na Euru a vstřelil gól Itálii.

Tomáš Solil 20 let, Pardubice

Odchovanec pardubického nováčka, s kterým v aktuální sezoně poznává nejvyšší soutěž. Nastoupil do obou zápasů nové sezony.

Hodně běhá, dře, v záloze dokáže obsáhnout velký prostor. Reprezentuje pravidelně od svých sedmnácti let.

Útočníci

Stanislav Tecl 30 let, Slavia

Slávistická ofenzivní jednička. Vyčítali mu slabou produktivitu, ale do nové sezony vstoupil hattrickem proti Českým Budějovicím. I proto o něm trenér Šilhavý uvažoval už do původní nominace: „Trochu nám zamotal hlavu. Ne, že bychom se rozhodovali na základě jednoho utkání, ale zrovna on se velmi dobře prezentuje už delší dobu.“

Do národního týmu se vrací přesně po dvou letech. Naposledy byl u výprasku 1:5 s Ruskem, po kterém skončil kouč Jarolím.

Debutoval už před sedmi lety s Tureckem, dohromady má pět startů, žádný gól. Proti Skotsku by měl být v základní sestavě.

Antonín Růsek 21 let, Zbrojovka Brno

Už má start i za reprezentační jedenadvacítku. Brněnský odchovanec, který Zbrojovce pomohl k návratu do ligy dvanácti trefami.

V nejvyšší soutěži má dohromady patnáct startů, jeden gól.