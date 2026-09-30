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Kluci hráli skvěle, chválil kouč Bílek. A baráž? Jen první krok, upozorňuje

Radomír Machek
  22:02
Trenér české jednadvacítky Michal Bílek sleduje utkání s Bulharskem.

Trenér české jednadvacítky Michal Bílek sleduje utkání s Bulharskem. | foto: ČTK

Bulharský obránce Simeon Šiškov brání v přístupu k míči českému útočníkovi Vítu...
Alexandr Bužek a Mikuláš Konečný pacifikují Nikolu Iljeva.
Lukáš Mašek svým gólem do bulharské sítě rozproudil královehradecký stadion.
Český útočník Lukáš Mašek slaví gól.
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Po dvou letech obdobná situace, jen pod jiným trenérem. Česká fotbalová jedenadvacítka se může po Janu Suchopárkovi těšit na baráž o postup na mistrovství Evropy i s Michalem Bílkem, jenž ji po něm převzal. „Jsme spokojení, i když víme, že dostat se do baráže je jen první, i když nejdůležitější krok. Finále nás bude čekat za měsíc,“ uvedl kouč Bílek.

Vítězstvím 1:0 nad Bulharskem v Hradci Králové si český tým zajistil baráž už před zápasem posledního kola v Portugalsku, jež skupinu vyhrálo.

K jistotě baráže jste museli Bulharsko porazit, závěr byl hodně hektický. Hodně se vám po něm ulevilo?
Je pravda, že jsme se sami dostali trochu pod tlak, protože jsme věděli, že doma musíme vyhrát. Tlak na trenéra je vždycky, když ale dvě minuty před koncem vidíte, jak vám tam létají před vaši branku centry a jenom se bráníte, nervy samozřejmě jsou, Bulhaři tam měli i jednu výbornou střelu. O to větší je potom radost, když to z vás spadne.

Po jednom ze soubojů v našem pokutovém území v závěru se hosté dožadovali penalty. Jak jste situaci viděl vy?
Ne moc dobře, bylo to daleko. A že se Bulhaři rozčilovali? Oni se rozčilují při každé situaci, v téhle se ale nedivím, že na jejich lavičce byla nervozita.

Česko - Bulharsko 1:0, v klíčovém duelu o Euro spasil jedenadvacítku Mašek

Jaký to byl podle vás zápas?
Musím náš tým pochválit, kluci hráli skvěle, přesně tak, jak jsme si představovali. Týmově, navíc tam byly i výborné individuální výkony. Myslím si, že jsme po celý zápas dobře bránili a soupeře nepustili do stoprocentní šance, obrana byla zodpovědná, přesně to jsme chtěli. My jsme naopak v první půli měli dvě tři stoprocentní brankové příležitosti, které jsme neproměnili, i ve druhé půli byly situace, které zaváněly gólem. Oceňuji ale i Bulhary, protože individuálně jsou na tom výborně. Dovedou obejít hráče, a kdybychom jim nechali kousek prostoru, byli by velmi nebezpeční. Oceňuji, že jsme nedostali gól, protože to je základ, pak vám jedna branka stačí k tomu, abyste byli úspěšní.

Přišla ve druhém poločase, v tom prvním jste sice šance měli, ale na hráčích byla znát nervozita. Důsledek víkendového nerozhodného zápasu v Ázerbájdžánu, kterým jste si cestu do baráže zkomplikovali?
Nemyslím si, ten jsme hodili za hlavu, hned druhý den po něm jsme se začali připravovat na Bulhary. Určitá nervozita pochopitelně přijde, jsou to mladí kluci.

Český záložník Pavel Kačor se přes nohu Todora Pavlova řítí k zemi.

Velmi povedený zápas odehrál střídající Pavel Kačor, který ale po faulu v závěru zamířil do nemocnice. Jak to s ním vypadá?
Dostal se skvěle do brejkové situace, přišel faul a červená karta. Má problémy s ramenem a odjel hned do nemocnice, pravděpodobně to nevypadá dobře. První informace, kterou jsem dostal, byla, že má vyhozené rameno.

Soupeře pro baráž ještě neznáte, už vyhlížíte, koho byste bral, či koho byste naopak nechtěl?
Zatím jsem se o to moc nezajímal. Tabulky jsem vnímal, ale bylo to před začátkem srazu a během těch tří kol se mohlo a ještě může stát cokoliv. Nemám tým, který bych si přál ani někoho, přes koho by bylo složitější přejít.

Trapas v Hradci. Na zápase jedenadvacítky promítli Bulharům maďarskou vlajku

Jedenadvacítka znovu slavila v Hradci, co říkáte na prostředí, které vám tu fanoušci vytvářejí?
Nám se tady hraje skvěle. Krásný stadion, opat přišla spousta lidí a fandili celý zápas. Pokud to bude jenom trošku možné, barážové utkání bych chtěl hrát tady.

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