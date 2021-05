Fotbalovou jednadvacítku čeká na přelomu května a června tréninkový kemp

Českou fotbalovou reprezentaci do 21 let čeká od 31. května do 3. června tréninkový kemp v Hluboké nad Vltavou. Trenér Karel Krejčí na něj pozval 26 hráčů, mezi nimiž chybí slávista David Zima a sparťan Adam Hložek. Půjde o poslední přípravu před zářijovým startem kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2023 v Gruzii a Rumunsku. Informoval o tom web Fotbalové asociace ČR.