Jedenadvacítka oželí opory, Vitík, Čvančara i oba Juráskové budou s áčkem

Jedenadvacítka se ve španělském Pinataru na jihovýchodě země v oblasti Murcie utká s Belgií a Nizozemskem, dalšími účastníky Eura, které společně pořádá Rumunsko a Gruzie.

Češi ve skupině narazí na Anglii, Německo a Izrael. „Čeká nás vynikající prověrka, vrchol přípravy před mistrovstvím Evropy,“ prohlásil trenér Jan Suchopárek. „Přeju si, abychom proti Belgii a Nizozemsku obstáli a abychom se pak s nimi potkali na Euru.“

Aby se Česko v Gruzii potkalo s Nizozemskem či Belgií, musí postoupit ze základní skupiny. V konkurenci Anglie, Německa a Izraele to bude složité, ale ne nemožné.

„Belgie má vynikající pohyblivé hráče, nastupuje rozestavení tři čtyři tři. Byla první, která se na Euro kvalifikovala,“ upozornil Suchopárek.

„Nizozemsko má zkušený tým, na mistrovství světa v Kataru měli z kádru jedenadvacítky několik hráčů,“ podotkl český kouč. Namátkou šlo o obránce Timbera z Ajaxu, záložníka Taylora a středopolaře Simonse z PSV Eindhoven.

Češi k závěrečné přípravě vyrazí bez klíčových hráčů. Vitík je stoper, David Jurásek levý obránce, Matěj Jurásek křídelník a Čvančara útočník.

„David Jurásek měl být v áčku už na podzim, ale my jsme hráli důležité zápasy, tak zůstal u nás. Ti ostatní na jaře vystřelili, nominaci do áčka si zaslouží svými výkony,“ řekl Suchopárek.

„Je otázkou je, jak to s nimi bude v červnu. Když půjdou s áčkem na kvalifikaci na Faerské ostrovy, nepoletí s námi na Euro,“ podotkl kouč.

Tomáš Pešír, manažer áčka, k tomu dodal: „Jednání s jedenadvacítkou byla super, dali nám jasně najevo, že jsme priorita. Vyšli nám stoprocentně vstříc. Není to tak, že ti kluci by byli ‚naši‘ nastálo a my je nedali jedenadvacítce třeba na Euro. Každopádně jsme do nominace zařadili ty nejlepší možné hráče.“

Nominace reprezentace do 21 let na přípravu s Belgií a Nizozemskem