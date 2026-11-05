Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Problémy pro Bílka. V baráži se musí obejít bez Ambrose, Ševínského či Kričfalušiho

Autor: ,
  14:32
Trenér české jednadvacítky Michal Bílek sleduje utkání s Bulharskem.

Trenér české jednadvacítky Michal Bílek sleduje utkání s Bulharskem. | foto: ČTK

Matěj Mikulenka slaví v kvalifikaci o Euro hráčů do 21 let.
Čeští fotbalisté do 21 let slaví gól v kvalifikaci proti Gibraltaru.
Gólman Harry Victor z Gibraltaru inkasuje z penalty v kvalifikaci o Euro hráčů...
Matěj Šín pálí na brankáře Harryho Victora z Gibraltaru v kvalifikaci o ME...
11 fotografií
Trenér fotbalové reprezentace do 21 let Michal Bílek bude v baráži o postup na mistrovství Evropy 2027 proti Turecku postrádat několik důležitých hráčů. V nominaci chybí Lukáš Ambros, Adam Ševínský nebo Ondřej Kričfaluši. Mladíci nastoupí nejprve v pátek 13. listopadu v Rize, domácí odveta se bude hrát v úterý 17. listopadu v Hradci Králové.

Trenér nebude mít k dispozici tým v nejsilnějším složení.

„Ambros se objeví zítra v nominaci áčka, ze zdravotních důvodů nemůžeme počítat s Ševínským a Kričfalušim. Adam má zraněný sval, s jeho absencí jsme předem počítali. U Ondry jsem doufal, že se dá rychleji dohromady. Zranění kotníku je však vážnější, než jsme mysleli, ještě ve svém klubu nezačal trénovat. Oba to jsou obránci. Je to tedy zásah do naší defenzivy, ale už jsme pár zápasů bez nich hráli a tým si poradil velmi dobře. Neměl by být žádný problém,“ uvedl Bílek na tiskové konferenci.

Jednadvacítka zná soupeře pro baráž o Euro. V listopadu se utká s Tureckem

Na Euro, které uspořádají Albánie a Srbsko, přímo postoupili vítězové devíti skupin a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Dalších osm mužstev z druhých pozic zamířilo do play off, v němž se utkají o zbylá čtyři místa na turnaji. Hostitelé ME mají účast jistou. V sázce je navíc i účast na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.

Záložník Anderlechtu Ambros debutoval v Lize národů za první tým a kouč Santi Denia si ho v něm ponechá i pro listopadové zápasy se Španělskem a v Chorvatsku.

„Líbil se mi u něj přístup k reprezentaci, klidně by bral i pomoc jednadvacítce. Je to společné rozhodnutí nás všech, že bude v áčku, Michal to vzal. Myslím, že hráč už přerostl tým do 21 let. Trenér tam má za něj náhrady, tým bude silný,“ řekl generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.

Lukáš Ambros, který dal druhý gól reprezentantů do 21 let, uniká Chayalovi Aliyevovi z Ázerbájdžánu.

Bílek neměl před losem baráže žádného soupeře, jehož by si přál. „Turecko je velmi dobrý tým, který postoupil z těžké skupiny. Prohráli jen jeden zápas, nedostávají moc gólů. V ofenzivě mají podobné hráče jako Portugalsko a Bulharsko. Umějí obejít jeden na jednoho, s míčem si věří. Vpředu operuje silný gólový útočník, nečeká nás nic snadného,“ řekl jednašedesátiletý rodák z Prahy.

Před baráží je optimista. „Osm hráčů může pokračovat v dalším cyklu U21, což je pozitivní, ale ne tak zásadní. Teď je hlavní cíl postup. Všem nominovaným jednoznačně věřím. Ukázali už svoji sílu, dokázali zvládat i těžké zápasy. Věřím, že cíl splníme,“ uvedl Bílek.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Sparta vs. BournemouthFotbal - 4. kolo - 5. 11. 2026:Sparta vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
5. 11. 18:45
  • 7.18
  • 5.09
  • 1.41
Lillestr?m vs. PlzeňFotbal - 4. kolo - 5. 11. 2026:Lillestr?m vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
5. 11. 18:45
  • 2.97
  • 3.90
  • 2.21
Real Sociedad vs. LyonFotbal - 4. kolo - 5. 11. 2026:Real Sociedad vs. Lyon //www.idnes.cz/sport
5. 11. 18:45
  • 1.60
  • 4.55
  • 5.01
Nijmegen vs. Omonia NikósieFotbal - 4. kolo - 5. 11. 2026:Nijmegen vs. Omonia Nikósie //www.idnes.cz/sport
5. 11. 18:45
  • 1.74
  • 4.15
  • 4.40
Levski vs. BělostokFotbal - 4. kolo - 5. 11. 2026:Levski vs. Bělostok //www.idnes.cz/sport
5. 11. 18:45
  • 2.03
  • 3.36
  • 3.94
Crystal Palace vs. HoffenheimFotbal - 4. kolo - 5. 11. 2026:Crystal Palace vs. Hoffenheim //www.idnes.cz/sport
5. 11. 18:45
  • 1.80
  • 4.22
  • 3.98
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Fotbalista Tenerife zemřel po hrozivém faulu brankáře, případ prověřuje policie

Fotbalista Tenerife Jesús de Miguel.

Útočník Jesús de Miguel z Tenerife, který v pondělním utkání druhé španělské fotbalové ligy s Andorrou po srážce se soupeřem zkolaboval, zemřel. Bylo mu 30 let.

Spartu z poháru senzačně vyřadil Baník na Letné. Postupují také Hradec či Plzeň

Hráči Baníku slaví gól proti Spartě.

Sparťanští fotbalisté končí v domácím poháru. V osmifinále na Letné podlehli 0:2 ostravskému Baníku i přes obrovskou převahu a třikrát nastřelenou brankovou konstrukci. Hosty naopak podržel skvělý...

Slavia - Arsenal 1:2, domácí bojovali o remízu, favorit se v závěru bál o výsledek

Wiktor Nowak dává gól Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté potrápili anglického šampiona Arsenal, který se obával o výsledek. Ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů po výrazně zlepšeném výkonu po přestávce bojovali v závěru o remízu,...

Bohemians - Sparta 0:0, hosté zahodili i nemožné, soupeř dohrával v deseti

Sestřih zápasu
Utočník Ladislav Almási s míčem před Sivertem Mannsverkem ze Sparty

Sparťanští fotbalisté zakončili nevydařený týden a po vyřazení z poháru jen remizovali 0:0 na půdě Bohemians. V zápase 13. kola byli lepší, nedokázali však proměnit šance. Nepomohla jim ani...

„Mrazí z toho, ale žádné svinstvo.“ Může brankář po smrti fotbalisty do vězení?

Jesús de Miguel z Tenerife faulovaný v zápase s Andorou, tvrdě ho zasáhl Jesús...

Několik dní vzhlíželi na Kanárech k nebesům, která se zlověstně zatáhla. Bylo nevlídno. Vypadával proud. Nejničivější bouře se nakonec ostrovům vyhnula. Neštěstí se ale zjevilo na místě, které by...

Problémy pro Bílka. V baráži se musí obejít bez Ambrose, Ševínského či Kričfalušiho

Trenér české jednadvacítky Michal Bílek sleduje utkání s Bulharskem.

Trenér fotbalové reprezentace do 21 let Michal Bílek bude v baráži o postup na mistrovství Evropy 2027 proti Turecku postrádat několik důležitých hráčů. V nominaci chybí Lukáš Ambros, Adam Ševínský...

5. listopadu 2026  14:32

Zázrak v Istanbulu naruby. Liverpool poprvé ztratil, Iraola litoval laciných gólů

Andoni Iraola, trenér Liverpoolu, přihlížel překvapivé ztrátě v Istanbulu po...

Pokud jde o velké obraty, Liverpool a Istanbul mají bohatou společnou historii. Na legendární finále fotbalové Ligy mistrů z roku 2005 se bude ještě dlouho vzpomínat. Tentokrát ale tým Andoniho...

5. listopadu 2026  14:30

ODPÍSKÁNO: Přikláním se k penaltě, říká expert ke Slavii. Proč nezasáhl VAR?

Bývalí rozhodčí a experti iDNES.cz Karel Hrubeš Pavel Mareš a Pavel Královec...

Na velkoplošné obrazovce bílým písmem na modrém podkladu zasvítilo: „Potential penalty check“, kontrola možného pokutového kopu. „Určitě to penalta být mohla,“ poznamenal Jindřich Trpišovský, trenér...

5. listopadu 2026

Odevzdávám dres s číslem sedm. Cristiano Ronaldo ukončil reprezentační kariéru

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo v slzách po prohraném zápase se...

Jeden z nejlepších fotbalistů všech dob Cristiano Ronaldo ukončil kariéru v portugalském národním mužstvu. Po více než třiadvaceti letech, 234 zápasech a 146 gólech. Sotva jeho čísla někdo překoná....

5. listopadu 2026  12:09,  aktualizováno  12:56

Infantino má vážného vyzyvatele. FIFA chce řídit bývalý šéf japonského fotbalu

Prezident FIFA Gianni Infantino a šéf japonského fotbalu Kózó Tašima.

Gianniho Infantina vyzve příští rok ve volbách předsedy mezinárodní federace FIFA bývalý šéf japonského fotbalového svazu Kózó Tašima. Člen Rady FIFA je prvním vážným protikandidátem dlouholetého...

5. listopadu 2026  12:22

Podivné logo, sparťan v bráně i legenda Best. Znáte Třešně z Bournemouthu?

Premium
Junior Kroupi z Bournemouthu křepčí po brance proti Manchesteru City.

Není to žádný lán světa. Něco přes tisíc kilometrů, letadlem jste bez přestupů za dvě hodiny na místě. Napadlo by vás, že fotbalisté Bournemouthu ještě nikdy neletěli za soutěžním zápasem dál než ve...

5. listopadu 2026

Spokojenost jen s výhrou! Jablonec vyhlíží Rigu s Guľou, postrádat ale bude Hanuše

Hráči Jablonce slaví gól.

Po atraktivních bitvách se špičkovými evropskými celky Freiburgem a Brightonem nastoupí fotbalisté Jablonce ve čtvrtek večer v utkání 3. kola skupinové fáze Konferenční ligy v Lotyšsku proti FC Riga....

5. listopadu 2026

Bayern si pojistil nejlepšího hráče světa. Kane prodloužil smlouvu o další dva roky

Anglický útočník Harry Kane se Zlatým míčem.

Držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa Harry Kane prodloužil smlouvu v Bayernu Mnichov o dvě sezony. Třiatřicetiletý kanonýr, jenž měl platný kontrakt do konce aktuálního ročníku, v...

5. listopadu 2026  9:49

Fotbalové přestupy ONLINE: Kane prodloužil v Bayernu, Friis skončil v Belgii

Sledujeme online
Bayern čekal na vítěze Zlatého míče od roku 1981, kdy ocenění získal útočník...

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

5. listopadu 2026  9:31

Dal gól a slyšel, jak se hvězdy Arsenalu strachují. Nowak: Připadá mi to jako sen

Slávistický Wiktor Nowak slaví gól v Lize mistrů proti Arsenalu.

Pořád byl ještě plný dojmů. Trochu roztěkaný. Rovnátka mu před světly kamer zářila. „Za gól jsem samozřejmě šťastný. Byl můj první v Lize mistrů, navíc proti takovému klubu. Ale kvůli výsledku...

5. listopadu 2026  9:30

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Z Mostu k titulům, teď je Johana nový šéf Baníku: Postup do druhé ligy? Nereálný

Petr Johana, nový ředitel fotbalového Baníku Most-Souš.

V Mostě hrál, trénoval, teď bude Baníku šéfovat. Bývalý fotbalový reprezentant Petr Johana se o svých padesátinách ujal funkce ředitele třetiligového klubu, která byla v poslední době značně nejistá.

5. listopadu 2026  8:30

Od Lilleströmu se můžeme odrazit, věří Sojka. Doufá, že Plzeň zabojuje o postup

Alexandr Sojka z Plzně se raduje.

Během přípravy u videa, ho zaujal Felix Va, levý krajní záložník norského soupeře. „Je sice zrůstem malý, ale hodně šikovný, často to zkouší jeden na jednoho. Na toho si musíme dát pozor,“ hlásil...

5. listopadu 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.