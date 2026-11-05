Trenér nebude mít k dispozici tým v nejsilnějším složení.
„Ambros se objeví zítra v nominaci áčka, ze zdravotních důvodů nemůžeme počítat s Ševínským a Kričfalušim. Adam má zraněný sval, s jeho absencí jsme předem počítali. U Ondry jsem doufal, že se dá rychleji dohromady. Zranění kotníku je však vážnější, než jsme mysleli, ještě ve svém klubu nezačal trénovat. Oba to jsou obránci. Je to tedy zásah do naší defenzivy, ale už jsme pár zápasů bez nich hráli a tým si poradil velmi dobře. Neměl by být žádný problém,“ uvedl Bílek na tiskové konferenci.
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Jednadvacítka zná soupeře pro baráž o Euro. V listopadu se utká s Tureckem
Na Euro, které uspořádají Albánie a Srbsko, přímo postoupili vítězové devíti skupin a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Dalších osm mužstev z druhých pozic zamířilo do play off, v němž se utkají o zbylá čtyři místa na turnaji. Hostitelé ME mají účast jistou. V sázce je navíc i účast na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.
Záložník Anderlechtu Ambros debutoval v Lize národů za první tým a kouč Santi Denia si ho v něm ponechá i pro listopadové zápasy se Španělskem a v Chorvatsku.
„Líbil se mi u něj přístup k reprezentaci, klidně by bral i pomoc jednadvacítce. Je to společné rozhodnutí nás všech, že bude v áčku, Michal to vzal. Myslím, že hráč už přerostl tým do 21 let. Trenér tam má za něj náhrady, tým bude silný,“ řekl generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
Bílek neměl před losem baráže žádného soupeře, jehož by si přál. „Turecko je velmi dobrý tým, který postoupil z těžké skupiny. Prohráli jen jeden zápas, nedostávají moc gólů. V ofenzivě mají podobné hráče jako Portugalsko a Bulharsko. Umějí obejít jeden na jednoho, s míčem si věří. Vpředu operuje silný gólový útočník, nečeká nás nic snadného,“ řekl jednašedesátiletý rodák z Prahy.
Před baráží je optimista. „Osm hráčů může pokračovat v dalším cyklu U21, což je pozitivní, ale ne tak zásadní. Teď je hlavní cíl postup. Všem nominovaným jednoznačně věřím. Ukázali už svoji sílu, dokázali zvládat i těžké zápasy. Věřím, že cíl splníme,“ uvedl Bílek.