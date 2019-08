Fotbalová jedenadvacítka vstoupí do kvalifikace s Hložkem i Sadílkem

Fotbal

Zvětšit fotografii Adam Hložek má za sebou první start za reprezentaci do 21 let, po vystřídání v přípravě proti Rusku se zdraví s trenérem Karlem Krejčím. | foto: www.fotbal.cz

dnes 10:57

S Michalem Sadílkem z PSV Eindhoven, s Adamem Hložkem i dalšími dvěma sparťany vstoupí fotbalová reprezentace do 21 let do kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2021 ve Slovinsku a Maďarsku. Až na slávistu Alexe Krále, který je posunutý do áčka, má kouč Karel Krejčí k dispozici nejlepší hráče.

Česko boje o postup na šampionát začne v pátek 6. září v Českých Budějovicích proti Litvě. „Jsem rád, že až na Alexe Krále jsme v tom nejsilnějším složení,“ řekl trenér Karel Krejčí. Trenér reprezentačního áčka Jaroslav Šilhavý mu nechal Sadílka, který pravidelně nastupuje za špičkový nizozemský klub. V červnu byl dvacetiletý záložník či obránce právě se Šilhavého výběrem. „Řešili jsme to do poslední chvíle,“ zmínil Krejčí. Jediným nováčkem je příbramský stoper David Šimek, který v lize nastupuje pravidelně. „Uvažoval jsem i o jeho spoluhráči Polidarovi, ale on zrovna maturuje,“ podotkl Krejčí. V nominaci je i sedmnáctiletý Hložek, jeden z tahounů Sparty. „Jsem rád, že už jsme ho měli na červnovém srazu. Do party zapadl, zápas s Ruskem zvládl velmi dobře a má velkou šanci, že nastoupí,“ poznamenal Krejčí. Nominace Česka U21 brankáři: Letáček (Pardubice), Jedlička (Dunajská Streda), Trmal (Slovácko) obránci: Douděra (Dukla Praha), Holík (Jablonec), Chaluš (Liberec), Plechatý (Jablonec), Souček (Dukla Praha), Šimek (Příbram) záložníci: Bucha (Mladá Boleslav), Granečný (Ostrava), Havelka (České Budějovice), Hložek (Sparta), Janošek (Plzeň), Krejčí (Sparta), Matoušek (Jablonec), Sadílek (PSV Eindhoven), Vaníček (Bohemians Praha 1905), Žitný (Teplice) útočníci: Graiciar (Sparta), Ondřej Šašinka (Slovácko) „Adam přeskočil tři kategorie, vždycky je to citlivé. Ale ve Spartě dokazuje, že ligu hraje oprávněně a hraje jí dobře. Pro mě to bylo téma od začátku.“ Krejčí vzal i jeho spoluhráče Ladislava Krejčího a Martina Graiciara. Vedle Litvy mají Češi ve skupině ještě Řecko, Chorvatsko, Skotsko a San Marino. Jistý postup na šampionát má jen vítěz. Z devíti skupin tam půjde také nejlepší tým z druhých příček. Ostatní osm týmů na druhých místech čeká play off o čtyři místa. Poprvé v historii se závěrečného turnaje zúčastní šestnáct zemí. Jedenadvacítka v nové éře pod Karlem Krejčím má za sebou remízu s Islandem, výhru nad Mexikem do 20 let i vítězství nad Slovenskem a Ruskem.

