Fotbalisté do 21 let v kvalifikaci o Euro narazí na Anglii, Albánii či Kosovo

Rozhodl o tom los ve švýcarském Nyonu.

Boj o postup na šampionát, který společně hostí Rumunsko a Gruzie, fotbaloví reprezentanti rozehrají na podzim.

Jejich předchůdci z koncových ročníků 1998 a 1999 už v březnu vstoupí do letošního Eura, které hostí Maďarsko a Slovinsko. V základní skupině českou jednadvacítku čeká i jeden z pozdějších kvalifikačních soupeřů Slovinsko.

Podzimní kvalifikaci odstartuje nově složený tým, patřit do něj budou hráči narození v roce 2000 a mladší. Věkově tak do mužstva stále spadají i Adam Hložek či David Zima, kteří už nakoukli do reprezentačního áčka.

V osudí bylo 53 národních celků, které los rozdělil do osmi šestičlenných a jedné pětičlenné skupiny.

Češi figurovali v druhém výkonnostním koši. Na závěrečný turnaj přímo postoupí vítězové skupin a nejlepší celek z druhých míst. Zbylých osm týmů z druhých příček čeká baráž o další čtyři místa na závěrečném turnaji.