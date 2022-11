Chybí sparťané i hráči z Brna, kouč jedenadvacítky dává šanci jedenácti nováčkům

Za Suchopárkův výběr pravidelně nastupují sparťané Matěj Kovář, Martin Vitík, Kryštof Daněk, Adam Karabec a Tomáš Čvančara.

Ze Slavii by měli šanci David Jurásek i Matěj Jurásek, z Brna zase objev Ševčík, Endl či Souček. Brno i Slavia hrají rovněž zápasy domácího poháru.

„Nominace byla náročnější v tom ohledu, že situace se měnila každým dnem. Až teprve v pondělí byly potvrzeny určité termíny MOL Cupu a následně možnosti uvolnění hráčů. Komunikace a spolupráce s kluby byla korektní a vstřícná. Neměli jsme na to mnoho času, ale jsem spokojený,“ řekl Suchopárek na tiskové konferenci.

„Chybí hráči, kteří hrají ve stejném termínu MOL Cup, ale to se nedá nic dělat. S tím jsme počítali. Jedou kluci, kteří mají kvalitu a o kterých jsme přesvědčeni, že do jedenadvacítky jednoznačně patří a že uspějí v nadcházejících utkáních,“ uvedl třiapadesátiletý kouč.

Jeho tým se utká 18. listopadu v Portimau s úřadujícími vicemistry Evropy Portugalci a o čtyři dny později ve španělské Murcii s Norskem. Oba celky se stejně jako mladí Češi představí příští rok na evropském šampionátu v Rumunsku a Gruzii.

„Tým je připravený. Je dost pravděpodobné, že i v průběhu srazu dojde k určitým změnám, protože jsou tu kluci z Liberce, kteří se budou vracet na MOL Cup. Místo nich přijedou jiní hráči. Je to atypický sraz. Myslím si, že to nebude mít vliv na kvalitu utkání a hráčů. Těším se na to. Je to určitá výzva ať směrem k soupeřům, tak i k sestavě, která tam bude,“ prohlásil Suchopárek.

Například je předběžně domluveno, že hráči Brna se připojí po odehrání pohárového duelu v Teplicích.

Jednadvacítka si účast na Euru zajistila v září díky úspěšné baráži s Islandem. Před startem mistrovství Evropy, které se uskuteční na přelomu června a července 2023, sehraje v březnu dva přípravné zápasy. Utkat by se mohla s dalšími účastníky závěrečného turnaje Belgií a Nizozemskem.