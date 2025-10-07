Těšil jsem se na kuchaře! Vydra o návratu do repre, střelecké formě i trápení Plzně

Autor:
  9:04
Na reprezentační sraz měl jet už v září, na poslední chvíli se ale musel kvůli zranění omluvit. A tak se Matěj Vydra návratu do národního týmu po takřka čtyřech letech dočkal až teď, před říjnovými kvalifikačními zápasy. „Trenérovi se hodilo, že jsem dostal červenou a nemohl se zranit,“ smál se plzeňský útočník.
Plzeňský útočník a kapitán Matěj Vydra se raduje z trefy do sítě Sparty.

Plzeňský útočník a kapitán Matěj Vydra se raduje z trefy do sítě Sparty. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Brankář Malmö Robin Olsen se ohlíží za míčem, který do jeho sítě vyslal Matěj...
Plzeňský kapitán Matěj Vydra posílá míč do brány Malmö.
Trenér Marek Bakoš a Matěj Vydra na tiskové konferenci před utkáním Plzně s...
Plzeňský kapitán Matěj Vydra (vpravo) uniká obránci Raemaerkersovi z...
12 fotografií

Vyloučen byl v utkání na Spartě (1:2), kdy v závěru nešikovně fauloval Preciada a následně vyfasoval trest na dva zápasy.

Předtím se ale stihl gólově prosadit a prožívá po osobní rovině skvělou sezonu. V lize dal šest branek, další jednu přidal v Evropské lize a navazuje na uplynulý ročník, v jehož závěru se nejednou z plzeňských tribun ozývalo: „Vydra do repre!“

Nakonec si ale třiatřicetiletý forvard musel na návrat ještě počkat.

Tělo bolí, ale Vydra po třicítce pálí. Plzeň z jeho práce těží, hodil by se i reprezentaci?

„Ozývalo se to hodně, ale všichni víme, že já hraju náročnější fotbal, nic nevypustím a bohužel mi to v červnu ani v září nevyšlo. Nejdřív mi tahali vodu z oteklého kolene a minule mě dvakrát píchlo v zadním stehenním svalu,“ přiblížil. „Teď ale musím zaťukat, že zdraví drží a forma jde nahoru.“

V národním týmu byl naposledy v listopadu 2021, v kvalifikaci o světový šampionát v Kataru tehdy nastoupil od začátku při výhře 2:0 nad Estonskem. Na jaře následujícího roku si však poranil vazy v koleni a Burnley, za nějž v tu dobu čtvrtým rokem nastupoval ve slavné Premier League, s ním v létě neprodloužilo kontrakt.

Matěj Vydra o dodatečné nominaci Jana Chramosty

„Ulevilo se mi, že nejsem nejstarší. Koukal jsem na Coufala, to je taky ročník 92, ale už v srpnu, takže bych byl nejstarší. Naštěstí donominovali Chramostu (který 12. října oslaví 35. narozeniny). Co k němu říct, vede českou tabulku střelců, formu má a uvidíme, jak se s tím popasuje.“

„Ty čtyři roky byly nepříjemné. Měl jsem vážné zranění kolene, bylo to náročné a víme, jaký byl začátek v Plzni, že se mi moc nedařilo,“ připomněl své první měsíce po návratu do Česka v lednu 2023. Ale nakonec pookřál a teď je zpátky v národním týmu.

Jste nervózní?
Nervózní jsem byl jednou a to když jsem na sebe reprezentační dres oblékl poprvé. Teď už mě to nerozhodí. Sice jsem tu 4 roky nebyl, ale těšil jsem se na staré známé a na kuchaře, kterého jsem dlouho neviděl.

Nezvažoval jste, že pozvánku kvůli náročnému programu odmítnete?
Nikdy bych neodmítl reprezentovat, protože je to čest. Když budu zdravý a budou mě chtít, tak rád přijedu a budu chtít mužstvu pomoct, co nejvíc to půjde.

Věřil jste v tom těžkém období, že se můžete k národnímu týmu ještě vrátit?
Říkal jsem si, že bych se chtěl vrátit, ale ty výkony a moje střelecké trápení tomu moc nenasvědčovaly. Pak jsem to ale přestal vnímat, soustředil se jen na Plzeň a najednou šla moje forma nahoru.

Kdy vás napadlo, že je návrat do reprezentace reálný?
Asi od chvíle, kdy to plzeňští fanoušci začali vyvolávat. Ale ne, vždycky to cítíte, když se vám začne dařit a padají vám tam góly. Teď jsem úplně vyklidněný a i když spálím nějaké šance, tak si myslím, že se mi fakt daří a snad to vydrží.

Reprezentační útočník Matěj Vydra u balonu během zápasu s Estonskem.

Zatímco vám se daří, Plzeň se trápí. Teď v neděli jste z tribuny přihlížel remíze 3:3 s Hradcem Králové.
Zase jsme dostali gól z poslední akce, asi jsme nějak prokletí. Celý zápas jsme otáčeli, nakonec se nám to povede pak se to zase pokazí. Když jsem na hřišti, tak to můžu zkusit změnit, ale teď jsem stál kvůli červené. Je to nepříjemné, představovali jsme si jiný rozjezd sezony.

Před týdnem skončil na lavičce trenér Koubek, pod nímž jste v Plzni pookřál.
Když si vybavím začátek své plzeňské štace, tak moje minutáž dost kolísala. Útočník potřebuje oporu v trenérovi, pak vám tam padnou dva tři góly a už si víc věříte. Vytížení je nejdůležitější, pak se k vám třeba i otočí štěstí a padne vám tam v uvozovkách i hov*o. S trenérem Koubkem jsme se bohužel nerozloučili v nejlepším rozpoložení, ale už dřív jsem říkal, že je to zčásti i vina hráčů.

Chramosta se poprvé dočkal reprezentace, z nominace vypadli gólmani Staněk i Jaroš

Je to první velká změna po příchodu nového majitele Michala Strnada. Co si od něj slibujete?
Doufám, že nepřivede další útočníky. Ale ne, ještě uvidíme jaké to bude, jelikož to není ani 14 dní, co přišel. Uvidíme co s panem Šádkem vymyslí, ale budu se opakovat, vždycky záleží zejména na hráčích.

V národním týmu se potkáte mimo jiné s Tomášem Chorým, vaším někdejší spoluhráčem právě z Plzně. Je šance, že byste nastoupili spolu?
Uvidíme, co naordinuje trenér, ale v dobách, kdy jsme spolu hráli v Plzni, byl ten silový a já ten běhavý, což je spolupráce, na kterou jsem byl zvyklý třeba z Watfordu, kde jsem hrál s Troyem Deeneym. Takže uvidíme, jak to trenér vymyslí.

Ve čtvrtek vás klíčový zápas s Chorvatskem, za které i ve 40 letech válí Luka Modrič. Je pro vás jeho dlouhověkost inspirací?
Mně je 33 a občas se mi nechce vstávat z postele, takže klobouk dolů před hráči, kteří hrají takhle dlouho. Ať už Modrič, nebo třeba Ronaldo či Giroud. Pořád mají chuť hrát, navíc Modričovi se teď v Miláně fakt daří, takže ještě jednou klobouk dolů. Ale zaznamenal jsem kampaň #VĚŘÍME a my věříme, že to utkání můžeme zvládnout.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Frýdek-Místek vs. Polanka n/OFotbal - 7. kolo - 8. 10. 2025:Frýdek-Místek vs. Polanka n/O //www.idnes.cz/sport
8. 10. 15:30
  • 1.25
  • 4.47
  • 7.06
Finsko vs. LitvaFotbal - Skupina G - 9. 10. 2025:Finsko vs. Litva //www.idnes.cz/sport
9. 10. 18:00
  • 1.49
  • 3.98
  • 7.11
Česko vs. ChorvatskoFotbal - Skupina L - 9. 10. 2025:Česko vs. Chorvatsko //www.idnes.cz/sport
9. 10. 20:45
  • 3.23
  • 3.15
  • 2.39
Malta vs. NizozemskoFotbal - Skupina G - 9. 10. 2025:Malta vs. Nizozemsko //www.idnes.cz/sport
9. 10. 20:45
  • 45.00
  • 16.80
  • 1.05
Kypr vs. BosnaFotbal - Skupina H - 9. 10. 2025:Kypr vs. Bosna //www.idnes.cz/sport
9. 10. 20:45
  • 4.14
  • 3.40
  • 1.89
Rakousko vs. San MarinoFotbal - Skupina H - 9. 10. 2025:Rakousko vs. San Marino //www.idnes.cz/sport
9. 10. 20:45
  • 1.00
  • 45.00
  • 50.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Sparta - Slavia 1:1, fotbalové derby bez vítěze. Hosté vedli, pak se v deseti ubránili

Fotbalové derby číslo 315 vítěze nemělo. Slávisté na Spartě brzy vedli zásluhou Kušeje, ale do poločasu na konečných 1:1 vyrovnal Rrahmani. Domácí nevyužili víc než dvacetiminutovou přesilovku, když...

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

Plzeň - Malmö 3:0, tři góly i červené karty. Domácí mají první výhru, soupeř nestíhal

Plzeňští fotbalisté slaví první výhru v základní fázi Evropské ligy. Švédské Malmö porazili jednoznačně 3:0, přičemž celé utkání od začátku kontrolovali. Úvodní gól vstřelil kapitán Vydra, prosadili...

Koubek v Plzni skončil. Shodli jsme se, že tým potřebuje impuls, řekl Šádek

Trpělivost došla porážkou se Zlínem. Kouč plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek končí po vzájemné dohodě. „Shodli jsme se, že tým potřebuje nový impuls,“ řekl šéf klubu Adolf Šádek....

KVÍZ: Tomáš Rosický slaví 45. Co víte o něm a jeho kariéře?

Není to tak dávno, co ještě elegantně kroužil po hřišti. Po aktivní kariéře ale hned přesedlal do funkcionářského křesla a stal se sportovním ředitelem ve Spartě, kde už získal dva tituly a dostal se...

Janošek opět za nula. Sportovní úsek Olomouce vede Janotka, manažer se hledá

Fotbalová Sigma si zvyká na novou éru, ve které už sportovní úsek klubu neřídí vlivný funkcionář Ladislav Minář. Ten po jedenácti letech v klubu skončil na žádost nového spolumajitele Pavla Hubáčka....

7. října 2025

Trenére, nepřiletím. Ukradli mi pas! Depay zaskočil Koemana, možná nebude hrát

Nejlepší střelec v historii nizozemské fotbalové reprezentace Memphis Depay má problém. Možná totiž přijde o čtvrteční zápas kvalifikace mistrovství světa s Maltou. V Brazílii, kde hraje za...

7. října 2025  6:50

Italská a španělská liga v zahraničí? UEFA souhlasí, jde však o výjimku, tvrdí Čeferin

Italská a španělská fotbalová liga mohou odehrát soutěžní zápasy v zahraničí. Jejich záměr v pondělí schválila Unie evropských fotbalových asociací (UEFA). Současně však v prohlášení zdůraznila, že s...

6. října 2025  20:10

Jubileum, potíž s brankářem i úleva kvůli Schickovi. Dalič vyhlíží zápas v Česku

Začalo to 9. října 2017 na Olympijském stadionu v Kyjevě. Na den přesně po osmi letech v Praze legendární trenér chorvatských fotbalistů Zlatko Dalič povede národní mužstvo své země už posté. „Je v...

6. října 2025  17:20

Ustřižený copánek, kšiltovka na hlavě. Teplice změnily rituály a utekly dnu

Ušmiknutý Nyarkův copánek, na hlavě trenéra kšiltovka. Fotbalové Teplice zkoušely všechno možné včetně změny rituálů, aby konečně šatnou zněl vítězný pokřik, a zabralo to. Víkendovou bitvu na...

6. října 2025  17:01

Z Bragy odjel jako lídr, v reprezentaci se rozkoukává. Horníček se těší na Modriče

Na přesun skutečně moc času neměl. V Lisabonu, portugalském hlavním městě, dochytal velký zápas na Sportingu zhruba ve čtvrt na jedenáct večer a druhý den už se hlásil na svém premiérovém srazu...

6. října 2025  16:10

Vydra měl v derby dostat rovnou červenou kartu. Chybovali sudí na hřišti i u videa

Sparťanský záložník Patrik Vydra měl v nedělním derby (1:1) za zákrok na slávistu Ivana Schranze dostat červenou kartu. Oznámila to komise rozhodčích. Chyboval hlavní sudí Jan Všetečka i...

6. října 2025  15:05

Chramosta se poprvé dočkal reprezentace, z nominace vypadli gólmani Staněk i Jaroš

Je nejlepším střelcem ligy, ve čtyřiatřiceti se útočník Jan Chramosta z Jablonce poprvé v kariéře dočkal pozvánky do národního mužstva. Před kvalifikačními zápasy proti Chorvatsku a na Faerských...

6. října 2025  10:19,  aktualizováno  12:59

Bakošova budoucnost? Nepočítám s ničím, pobavíme se, řekl dočasný kouč Plzně

Bývalý slovenský kanonýr Marek Bakoš, který se minulý týden po odvolání Miroslava Koubka narychlo přesunul z role asistenta do pozice dočasného trenéra fotbalové Viktorie Plzeň, měl odkoučovat dva...

6. října 2025  12:18

Návrat do Plzně po 12 letech. Při příjezdu byla trochu nostalgie, líčil Darida

Po dvanácti letech se v domácí soutěži vrátil na plzeňský trávník, kde to zná dokonale. Zažil tu historický titul na jaře 2011, premiérovou jízdu Ligou mistrů i další ligový triumf, než přestoupil do...

6. října 2025

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

NEJ Z LIGY: Durosinmiho penaltové prokletí i smolař Vlček. A Pardubice se dočkaly!

Po jedenácti kolech vede fotbalovou Chance Ligu nadále Sparta, remíza 1:1 v derby se Slavií ji však může vzhledem k průběhu utkání mrzet. Slavia současně zůstává jediným neporaženým týmem v soutěži,...

6. října 2025

Kozel po konci úctyhodné série: V úvodu jsme jen couvali, teď se musíme oklepat

Skvostná bodová jízda fotbalistů Jablonce skončila. Úvodní porážku v prvoligové sezoně utrpěli až v utkání 11. kola, když podlehli domácí Olomouci 0:2. Navíc v součtu s minulým ročníkem poprvé po...

6. října 2025  9:46

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.