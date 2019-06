Uvidíme, co bude v Římě. Nerad něco vzdávám, říká reprezentant Schick

„Sezona byla náročná, v Římě to byly celou dobu vzestupy a pády. Jsem rád, že ji máme za sebou. Bohužel nedopadla podle představ,“ uvedl Schick v pražském hotelu Don Giovanni, kde národní mužstvo před kvalifikačními zápasy s Bulharskem a Černou Horou pobývá.

AS Řím v minulém ročníku skončil až šestý v Serii A, tudíž si místo elitní Champions League zahraje pouze Evropskou ligu. Nedařilo se ani Schickovi, který ve 32 soutěžních zápasech zaznamenal pět gólů a tři asistence.



„Teď je tu ale reprezentace, ta je pro mě velmi důležitá,“ řekl vytáhlý forvard. „Na oba zápasy se těším a doufám, že se povedou.“



S jakým cílem do nich jdete?

Jestli chceme hrát o druhé místo, tak musíme vyhrát. Nahrávají nám i ostatní výsledky. Věřím, že to zvládneme.



Máte už Bulhary nastudované?

Nějaké věci jsme si ukázali, ještě všechno doladíme. Víme, jakým stylem hrajou, víme, že jim vypadli nějací důležití hráči, to nám může hrát do karet.

Důležití hráči ale vypadli i kouči Šilhavému – Bořek Dočkal, Vladimír Darida...

Bořek chyběl i minule, víme, jaké je hrát bez něj. Myslím, že kdyby chyběl jakýkoli hráč, jsme schopní ho nahradit a pořád fungovat jako tým. Není to o jednom, dvou hráčích. Žádný hráč není víc než tým.

Kdo po Dočkalovi převezme vůdčí roli?

Víte co... Těžko se to určuje od stolu. Musí to vzniknout samo, přirozeně. Vycítíme to sami.



Hodili jste už debakl s Anglií za hlavu?

Ukazovali jsme si chyby, víme, co musíme zlepšit. Myslím, že v pak v zápase s Brazílií byl vidět pokrok, nebyli jsme tak vystrašení. Myslím, že to je o nastavení hlavy, nějakou fotbalovost a kvalitu máme. Když proti Bulharsku nastoupíme jako do duelu s Brazílií, mělo by to být jednoznačně vidět.



Komplikuje vám přípravu fakt, že Bulhaři změnili trenéra?

Někdy je těžší přečíst, jakým způsobem bude nový kouč chtít hrát, s jakými hráči. Tomu týmu může dát nový impuls, můžou si vzít příklad třeba z nás - přišel pan trenér Šilhavý a hned jsme dva důležité zápasy vyhráli. V tomhle je to celkem složité, vlastně nevíme, co čekat.



Trenérskou rošádu jste zažil v Římě, v březnu Eusebia Di Franceska nahradil Claudio Ranieri. A toho v létě vystřídá další kouč.

Oba mi něco dali. Pod Ranierim byly ty tréninky z Anglie znát. Nebylo to už tak taktické jako předtím, ale opravdu to byla jízda, jako asi byli zvyklí v Anglii. Rozhodně dobrá zkušenost.

Preferujete v přípravě spíš intenzivní jízdu, nebo pilování strategie, nácvik akcí?

Každý fotbalista vám asi řekne, že radši má radši hru a intenzivnější trénink než taktické pokyny. Na druhou stranu i taktika je hrozně důležitá, na hřišti je to pak vidět, jakou má mužstvo tvář.



S čím jste opouštěl Řím před reprezentačním srazem? Mluvil jste třeba s někým z vedení klubu?

Ne ne, to vůbec. Skončilo to rozlučkou De Rossiho, která byla celkem smutná. Víc se nestalo.



Ptám se, protože italská média spekulují o vaší výměně do AC Milán.

Víte co, v Itálii se toho píše... (úsměv) To jsou jen spekulace, nevím, co je na tom pravdy.



Vůbec to neřešíte?

Ne. U nás se nejdřív musí vyřešit post sportovního ředitele, pak kdo bude příští rok trénovat. Pak se budou řešit hráči.



Chcete v Římě pokračovat, dokázat, že tam patříte? Nebo by bylo lepší změnit vzduch?

Samozřejmě chci dokázat, že tam patřím. Ale teď těžko říct. Nevím, jaká bude situace – kdo přijde, jaký bude trenér. Uvidím, jakou bude mít představu on, jakou vedení. Podle toho se budu dál orientovat.