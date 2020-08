Roušky, testy, dezinfekce a žádné uklízečky. Jaká bude reprezentační bublina

Češi, stejně jako všechny ostatní týmy, se musí řídit třicetistránkovým protokolem Return to Play, jejž před restartech mezinárodních soutěží vydala UEFA.

„Hráčům chceme vytvořit takové prostředí, aby vše i v téhle částečné izolaci zvládli. Musíme eliminovat možnost nákazy,“ popisoval Sionko.

Manuál Evropské fotbalové unie se kromě jiného podrobně zabývá formou testování, ubytováním hráčů na hotelech či cestami na tréninky a zápasy. Na veřejnosti všem nařizuje nošení roušek, pravidelné užívání dezinfekce a pochopitelně dodržování nezbytných rozestupů.

„Proto budou hráči na tréninky odjíždět dvěma autobusy. Na stadionu se pak naplno nemohou věnovat ani regeneraci. Musí být připraveni na to, že nejrůznější ochlazovací procedury, například kádě s ledovou vodou, budou moci využívat pouze na pokojích,“ upozornil Sionko.

Trenéři národního týmu Jiří Chytrý (vlevo), Jaroslav Šilhavý (uprostřed) v diskusi s manažerem Liborem Sionkem (vpravo).

Jde o velkou a náročnou zkoušku. Pracnou logistickou operaci pro celý podpůrný tým.

„Neustále monitorujeme třeba i situaci kolem toho, jak jednotlivé hráče ze zahraničí dostat do Česka, co je po příletu čeká a co musí případně absolvovat po návratu do jejich zemí. K ruce máme právní oddělení, které nám dodává čerstvé informace,“ vysvětlil Sionko.

Český tým čekají na začátku září zápasy Ligy národů na Slovensku a v Olomouci proti Skotsku.

První část srazu stráví jako tradičně v hotelu Don Giovanni na pražském Žižkově, do nějž budou mít zajištěný vlastní vstup. Využívat budou privátní výtah a bydlet budou na odděleném patře na samostatných pokojích.

Program Liga národů Slovensko - Česko

4. září od 20.45 v Bratislavě Česko - Skotsko

7. září od 20.45 v Olomouci

„Myslíme na detaily, takže třeba uklízení na pokojích je zrušeno, aby se na hráčském patře nepohyboval žádný další personál,“ poznamenal Sionko.

V přísném režimu musí celá výprava zůstat i po přesunech do Bratislavy a Olomouce.

Hráče, realizační tým a ostatní doprovod čekají před začátkem srazu povinné koronavirové testy, další mají od UEFA nařízené před odlety a zápasy.

Z preventivních důvodů se nekonají ani tradiční mediální aktivity. Komunikace s novináři probíhá výhradně online. Výjimkou je pouze předzápasová tisková konference na Slovensku, kterou organizuje tamní fotbalový svaz a na kterou budou mít přístup pouze žurnalisté s negativním testem na covid-19.