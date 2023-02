Řešení od dvacítky. Brazilské fotbalisty dočasně povede kouč Menezes

Hledání trenéra pro trvalé angažmá u národního týmu ale stále pokračuje, oznámil svaz.

„Je to nový trenér s velkým potenciálem,“ citovala šéfa brazilského fotbalu Ednalda Rodriguese agentura AP. „U národních týmů si přejeme víc takových lidí s novými a odvážnými nápady. Tým (do 20 let) hrál pod jeho vedením moderním způsobem,“ dodal.

Pro předchozího hlavního kouče Titeho skončila mise u národního týmu v Kataru čtvrtfinálovým vyřazením po penaltovém rozstřelu s Chorvatskem. Po utkání tehdy brazilský kouč oznámil, že to byl jeho poslední zápas u týmu a neprodlouží smlouvu, která mu vypršela s koncem roku.

Brazilci se utkají se semifinalisty MS Maročany 25. března v Tangeru.