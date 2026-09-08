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Spoluhráči z Atlétika k národnímu týmu. Kouče Deniu doplní jako asistent Bejbl

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Aktualizujeme   15:32

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Radek Bejbl | foto: Stepan Filipek / CNC / ProfimediaProfimedia.cz

Českým asistentem španělských trenérů u fotbalové reprezentace je Radek Bejbl, jenž se se Santim Deniou zná ze společného působení v Atlétiku Madrid. Právě Bejbl hrál při angažování Denii k českému národnímu mužstvu významnou roli.

Bejblův příchod k reprezentace je očekávaný a logický.

Došlo k němu necelých sedm týdnů po jmenování Denii a jeho pomocníka Pabla Ama. Čtyřiapadesátiletého někdejšího záložníka potvrdil k reprezentaci výkonný výbor fotbalové asociace na svém úterním jednání.

Radek Bejbl

narozen 29. srpna 1972 v Nymburce

hráčská kariéra: Slavia (1990 až 1996), Atlético Madrid (1996 až 2000), Lens (2000 až 2002), Slavia (2002 až 2005), Rapid Vídeň (2005 až 2007), Liberec (2007 až 2008)

reprezentace: 56 zápasů, 3 góly, účastník mistrovství Evropy 1996 a 2000

trenérská kariéra: Česko U17, U18 a U19 (2018 až 2023)

Bejbl a Denia za Atlético Madrid nastupovali společně v druhé polovině devadesátých let minulého století. Český záložník tam přestoupil ze Slavie po stříbrném mistrovství Evropy 1996 a zůstal čtyři roky.

Denia přišel o dva roky dřív z Albacete a vydržel až do léta 2005, v Atlétiku hrál na pozici stopera a vypracoval se na kapitána.

Když po letošním mistrovství světa Česko shánělo nástupce Miroslava Koubka, Bejbl s Deniou si na společné časy vzpomněli. A pak už jednání vedli předseda asociace David Trunda a manažer Pavel Nedvěd.

Denia měl za sebou působení u mládežnických reprezentace Španělska, které v posledních letech patří k nejúspěšnějším na světě.

Dvaapadesátiletý kouč s nimi vyhrál kontinentální šampionáty do 17 a 19 let. Před dvěma lety dovedl Španělsko ke zlatu na olympiádě, kde hrají týmy do 23 let. Ve výběrech mu prošli například Lamine Yamal a Pau Cubarsí, čerství mistři světa.

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Bejbl po odchodu z Atlétika nastupoval dva roky za Lens, pak se vrátil do Slavie, další dva roky byl v Rapidu Vídeň a kariéru ukončil v létě 2008 v Liberci.

Jako trenér vedl rovněž jen mládežnické reprezentace, od roku 2018 postupně vedl českou sedmnáctku, osmnáctku i devatenáctku.

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