Spoluhráči z Atlétika k národnímu týmu. Kouče Deniu doplní jako asistent Bejbl

Bejblův příchod k reprezentace je očekávaný a logický.
Došlo k němu necelých sedm týdnů po jmenování Denii a jeho pomocníka Pabla Ama. Čtyřiapadesátiletého někdejšího záložníka potvrdil k reprezentaci výkonný výbor fotbalové asociace na svém úterním jednání.
Radek Bejbl
narozen 29. srpna 1972 v Nymburce
hráčská kariéra: Slavia (1990 až 1996), Atlético Madrid (1996 až 2000), Lens (2000 až 2002), Slavia (2002 až 2005), Rapid Vídeň (2005 až 2007), Liberec (2007 až 2008)
reprezentace: 56 zápasů, 3 góly, účastník mistrovství Evropy 1996 a 2000
trenérská kariéra: Česko U17, U18 a U19 (2018 až 2023)
Bejbl a Denia za Atlético Madrid nastupovali společně v druhé polovině devadesátých let minulého století. Český záložník tam přestoupil ze Slavie po stříbrném mistrovství Evropy 1996 a zůstal čtyři roky.
Denia přišel o dva roky dřív z Albacete a vydržel až do léta 2005, v Atlétiku hrál na pozici stopera a vypracoval se na kapitána.
Když po letošním mistrovství světa Česko shánělo nástupce Miroslava Koubka, Bejbl s Deniou si na společné časy vzpomněli. A pak už jednání vedli předseda asociace David Trunda a manažer Pavel Nedvěd.
Denia měl za sebou působení u mládežnických reprezentace Španělska, které v posledních letech patří k nejúspěšnějším na světě.
Dvaapadesátiletý kouč s nimi vyhrál kontinentální šampionáty do 17 a 19 let. Před dvěma lety dovedl Španělsko ke zlatu na olympiádě, kde hrají týmy do 23 let. Ve výběrech mu prošli například Lamine Yamal a Pau Cubarsí, čerství mistři světa.
|
Trefa! Ale kdo ho zaplatí? Denia vychovával zlatou generaci Španělů, teď hledá výzvu
Bejbl po odchodu z Atlétika nastupoval dva roky za Lens, pak se vrátil do Slavie, další dva roky byl v Rapidu Vídeň a kariéru ukončil v létě 2008 v Liberci.
Jako trenér vedl rovněž jen mládežnické reprezentace, od roku 2018 postupně vedl českou sedmnáctku, osmnáctku i devatenáctku.