Ptejte se hostů SportBaru: Karel Poborský a David Pavelka nejen o reprezentaci

Česká fotbalová reprezentace ve čtvrtek večer na Letné podlehla Španělsku, mistrům světa i Evropy, 0:2 a popáté v Lize národů padla.
Další červenou kartu viděl kapitán Ladislav Krejčí. Může se tým vyhnout nedisciplinovanému chování? A jak moc mu škodí?
Své otázky pro hosty SportBaru pište SEM
Debut si odškrtl další mladík, teplický Idris Hopi zaujal dvěma povedenými akcemi a spoluhráči mu věští velkou budoucnost. Prosadí se v českém prostředí? A které další schované talenty na národní tým čekají?
V tabulce je Česko sice poslední bez bodu, ale stále má naději na záchranu v elitní skupině. O tom však rozhodne až nedělní střetnutí v Osijeku.
Nejen to proberou naši hosté v pondělním SportBaru, který vychází v 18 hodin. Na co byste se jich zeptali?
Karel Poborský působil v reprezentaci během jejího nejúspěšnějšího období. Z mistrovství Evropy má stříbro i bronz, vyhrál anglickou Premier League i tituly se Spartou či Slavií.
David Pavelka je dvojnásobným mistrem ligy se Spartou, v reprezentaci odehrál pětadvacet zápasů a v zahraničí okusil tureckou Kasimpasu. V současnosti se věnuje pozici hráčského agenta.