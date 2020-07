Dělník Lulu hrdinou. První gól na fotbalovém MS slaví devadesátiny

A taky podivný šedivý trám trčící ze země a u něj pamětní deska. Až z ní rozluštíte, o co jde. Ač se to nezdá, právě tady padl první gól v historii fotbalového mistrovství světa. Dnes od té chvíle uteklo přesně devadesát let.

Ten na první pohled nevzhledný kus železa, který vyrůstá z chodníku, v sobě tedy ukrývá mimořádné kouzlo. Má představovat tyč a kus břevna z branky, do které francouzský útočník Lucien Laurent 13. července 1930 krátce před čtvrt na čtyři odpoledne napálil balon a nasměroval svůj tým k vítězství 4:1 nad Mexikem.