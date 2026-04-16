Firma Vid Music Group loni podepsala s AFA exkluzivní smlouvu na organizaci a propagaci říjnových přípravných zápasů argentinské reprezentace proti Venezuele a Portoriku. Součástí podmínek kontraktu bylo, že Messi, pokud nebude zraněný, odehraje v každém utkání minimálně 30 minut.
V prvním duelu nicméně jeden z nejlepších fotbalistů historie nenastoupil a druhý den vstřelil dva góly při výhře svého Interu Miami 4:0 nad Atlantou v MLS. Tři dny nato už Messi proti Portoriku hrál.
Tento zápas se měl původně hrát v Chicagu, ale vzhledem k tehdejším zásahům pracovníků imigračního a celního úřadu ICE ve městě se vstupenky příliš neprodávaly a organizátoři přeložili duel na Floridu. Ani tamní menší stadion ve Fort Lauderdale se nevyprodal, i když cena vstupenek byla snížena až na 25 dolarů (500 korun).