Pobodáme ti dceru, psali mu. Vaclík přiznal peklo po střetu s Ronaldem

„Bylo to peklo nejen vůči mně, ale také vůči mé manželce. Přišlo mi hrozně moc zpráv, třeba že mi pobodají dceru,“ zavzpomínal na krušné chvíle ve videozpovědi pro FAČR.

Právě Vaclík, nyní gólman španělského Albacete, je jednou z tváří nové kampaně Fotbalové asociace České republiky s názvem Přes čáru. Projekt má pomoci v boji proti hrubému chování ve fotbale. Na sociálních sítích, na hřišti i vůči rozhodčím.

Pětatřicetiletý gólman připomněl, co následovalo poté, co nešťastně zranil Cristiana Ronalda. Pamatujete?

Září 2022, Liga národů, Česko - Portugalsko, 13. minuta. Do vápna se snáší vysoký balon. Vaclík jde po něm rukama napřed, Ronaldo hlavou. Dochází ke střetu. Zlomený nos? Kdepak. CR7 však dohrává duel, který skončil jasnou výhrou favorita 4:0, s krvavým šrámem.

Střet Cristiana Ronalda a Tomáše Vaclíka v utkání Ligy národů.

„Šli jsme oba po balonu, on to odnesl mnohem horším zraněním než já. Po zápase jsem za ním došel do kabiny a všechno bylo v pořádku,“ popsal Vaclík.

Jenže tipli byste, že souboj bude mít dohru na sociálních sítích?

„Ze strany jeho fanoušků toho bylo hodně. Na sociální sítě jsem pak raději pár dní nevlezl. Když ale zapnete mobil, tak vidíte, kolik tam naskáče notifikací a zpráv. Bylo tam opravdu hodně komentářů. Že ublíží rodině, ať nejezdím do Portugalska a do Španělska.“

Příklad? „Jeden Cristianův nehet má větší cenu než celá tvoje rodina. CR7 už se nikdy nedotýkej....“ To byl teprve začátek.

„Do zpráv mi třeba přišlo, že mi pobodají dceru. To už bylo moc,“ přiznává český gólman. „Osobní útoky a zprávy manželce mi v hlavě zůstanou dlouho. Nejlepší je tohle vůbec nečíst a vypustit to, jenže v téhle době jsme na sociálních sítích všichni. Jsme snadnými terči. Útoky na rodinu, na rasu a orientaci jsou ale přes čáru.“

Nový projekt Přes čáru chce dostat téma vulgarit ve fotbale včetně kyberšikany na veřejnost. Lze vůbec výhrůžky a nadávky hodit za hlavu? Jak se bránit? „Máme omezené možnosti, lidé se dnes dokážou schovat za falešný profil, každopádně tomuto tématu se chceme věnovat,“ tvrdí Michal Volf, předseda disciplinární komise Řídící komise pro Čechy. „Naším úkolem je nejen trestat, ale jít naproti a vysvětlovat, osvětu musíme dělat společně.“