Citlivé téma otevřel v hodinovém rozhovoru v pořadu The World na televizi Sky News, ve kterém se ho novinářka Yalda Hakimová na možné zrušení zákazu pro Rusko vyptávala.
FIFA i UEFA ho shodně zavedly v roce 2022 po vojenské invazi země na Ukrajinu a bojkot už trvá skoro čtyři roky. Měl by ho fotbal bez ohledu na pokračující boje zrušit?
„Musíme to udělat,“ prohlásil Infantino. „Rozhodně ano,“ zdůraznil.
„Tenhle zákaz ničeho nedosáhl, akorát stvořil ještě víc frustrace a nenávisti,“ myslí si první muž světového fotbalu. Kdyby dívky a chlapci z Ruska znovu mohli hrát fotbalové zápasy i v jiných částech Evropy, rozvleklému konfliktu by to podle něj pomohlo.
Jenže tady nejde jen o obyčejné dívky a chlapce, jak Infantino naznačuje.
Fotbalové národní týmy i kluby jsou v ruském kontextu – podobně jako například hokejová „sborná“ – součástí politického dění i propagandy. A zároveň i reprezentantem režimu, který vraždí v sousední zemi.
V Moskvě prý zaznělo: Chceme vás zpátky! UEFA ale o návratu Rusů nemluví. Zatím?
„Slova Gianniho Infantina proto znějí naprosto nezodpovědně, ne-li přímo infantilně,“ opáčil ukrajinský ministr sportu Matvij Bidnyj. A šéf diplomacie Andrij Sybiha šel s kritikou ještě dál, když prezidenta FIFA označil za „morálně zdegenerovaného jedince“. Na Infantinova slova reagoval následovně: „679 dívek a chlapců už nikdy fotbal hrát nebude – Rusko je zabilo. A zabíjí další, zatímco někteří navrhují rušení zákazů.“
„Šéf FIFA je buď velmi hloupý, nebo podporuje ruské imperialistické cíle,“ napsal na sociálních sítích bývalý hokejový brankář Dominik Hašek, který se proti návratu ruských sportovců na světovou scénu dlouhodobě vymezuje. „Nechat ty, kteří oficiálně odmítli ruskou imperialistickou válku, soupeřit s ostatními, znamená velkou reklamu na veškeré ruské činy.“
Není to poprvé, kdy se Infantino o plnohodnotný návrat Ruska na světové fotbalové stadiony otřel. Až dosud ho však podmiňoval koncem války. Loni v dubnu delegátům bělehradského kongresu evropské fotbalové asociace UEFA řekl: „Měli bychom se modlit a fandit tomu, aby se návrat Rusů podařil, protože o tom je přece fotbal. Chceme Rusko zpátky na fotbalové mapě, protože by to znamenalo, že je válka u konce.“
Jenže ona u konce stále není. Pořád se střílí, bombarduje, útočí. A obětí den co den přibývá.
Trumpův přítel Infantino chce zpátky Rusko. Modleme se, ať se to povede, řekl
„Tváří v tvář konfliktu chceme přispět svým dílem a podpořit lidi na Ukrajině i ty, kteří před válkou museli uprchnout,“ ohlásil Infantino před čtyřmi lety, kdy FIFA poslala milion dolarů na humanitární pomoc.
Teď chce ten samý Infantino, jenž koncem února oslaví deset let ve funkci, měnit stanovy, aby už nebylo možné zakazovat zemím účast ve fotbale kvůli činům jejich politických představitelů.
„Někdo by přece měl udržet otevřené vazby,“ doplnil s tím, že jakýkoli bojkot je zkrátka špatně.
I proto prý odmítá loňskou výzvu Amnesty International, aby FIFA kvůli válce v Pásmu Gazy pozastavila činnost izraelské fotbalové asociaci. „Vnímal bych to jako porážku,“ vysvětlil Infantino.
Ten se v posledních měsících letech soustředí především na přípravu velkolepého mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku, kvůli čemuž se stále častěji objevuje na veřejnosti po boku amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Jeden druhého označují za přítele a neustále si vyměňují komplimenty.
Trump dokonce od Infantina při losovacím ceremoniálu fotbalového šampionátu získal zlatou medaili i fotbalovou trofej míru, kterou mu ušil na míru coby protiváhu k Nobelově ceně.
FIFA si také ještě předtím otevřela luxusní kanceláře v newyorské Trump Tower a prezidentovu dceru Ivanku jmenovala do správní rady vzdělávacího charitativního projektu spolufinancovaného z prodeje vstupenek na zmiňované mistrovství světa.
Podobně úzké vztahy přitom Infantino v minulosti udržoval také s Vladimirem Putinem. Po mistrovství světa 2018, které Rusko pořádalo, od něj obdržel i Řád přátelství. To by po letech dost možná zesílilo, kdyby Infantino prosadil návrat Rusů bez ohledu na dění na Ukrajině.
Ruské národní reprezentace se nesmí účastnit mezinárodních soutěží od začátku invaze.
V roce 2023 ale zástupci světového i evropského fotbalu chtěli povolit alespoň návrat mládežníků. Mužské i ženské týmy do 17 lety tenkrát měly dostat šanci jako neutrálové bez státních symbolů, národních barev i vlastní hymny. UEFA, pod níž země spadá, ovšem po kritice soupeřů vlastní rozhodnutí přehodnotila start Rusku opět zakázala, neboť údajně „nenašla technické řešení, jež by jeho týmům umožnilo hrát.“
Jiné řešení nyní hledá Infantino a Rusko tleská.
„Jde o dobrý signál. Jsme si jisti, že pod vedením pana Infantina najde světový fotbal správné řešení, které podpoří rozvoj sportu a zlepší vzájemné vztahy mezi zeměmi,“ citoval server sports.ru generálního sekretáře tamní fotbalové unie Maxima Mitrofanova.
Mezitím ruští fotbalisté dál nastupují pouze k přípravným zápasům, naposledy v listopadu proti Peru a Chile. Z Evropy se s nimi od začátku války na Ukrajině střetlo pouze Srbsko a Bělorusko. A dál?
Napovědět může už únorové zasedání výkonného výboru UEFA, který až dosud téma ruského návratu ústy předsedy Aleksandara Čeferina Rusů odmítal. Nebo se věci pohnou až po dubnovém kongresu FIFA ve Vancouveru?