Pro Ukrajince je zdegenerovaný, pro Haška hloupý. Šéf fotbalu chce zpátky Rusko

Jiří Čihák
  11:16
Až dosud spíš jen významně naznačoval. Možná testoval, jakou budou mít jeho slova odezvu. Jestli pro ně získá dostatečnou podporu? Jestli pro svůj záměr dostane zelenou? Teď už se Gianni Infantino, šéf světového fotbalu, za nic neskrývá. Vyrazil do otevřeného boje za návrat Ruska do mezinárodních soutěží. „Jsem jednoznačně proti zákazům. A tenhle zákaz ničeho nedosáhl,“ řekl.
Prezident FIFA Gianni Infantino při losu MS 2026.

Prezident FIFA Gianni Infantino při losu MS 2026. | foto: ČTK

Šéf FIFA Gianni Infantino si podává ruku se šéfem FAČR Davidem Trundou.
Americký prezident Donald Trump hovoří na tiskové konferenci k fotbalovému...
Předseda české fotbalové asociace (FAČR) Petr Fousek s prezidentem FIFA Giannim...
Selfie Gianniho Infantina, prezidenta USA Donalda Trumpa, mexické prezidentky...
62 fotografií

Citlivé téma otevřel v hodinovém rozhovoru v pořadu The World na televizi Sky News, ve kterém se ho novinářka Yalda Hakimová na možné zrušení zákazu pro Rusko vyptávala.

FIFA i UEFA ho shodně zavedly v roce 2022 po vojenské invazi země na Ukrajinu a bojkot už trvá skoro čtyři roky. Měl by ho fotbal bez ohledu na pokračující boje zrušit?

„Musíme to udělat,“ prohlásil Infantino. „Rozhodně ano,“ zdůraznil.

Jste pro návrat Ruska do mezinárodního fotbalu?

„Tenhle zákaz ničeho nedosáhl, akorát stvořil ještě víc frustrace a nenávisti,“ myslí si první muž světového fotbalu. Kdyby dívky a chlapci z Ruska znovu mohli hrát fotbalové zápasy i v jiných částech Evropy, rozvleklému konfliktu by to podle něj pomohlo.

Jenže tady nejde jen o obyčejné dívky a chlapce, jak Infantino naznačuje.

Fotbalové národní týmy i kluby jsou v ruském kontextu – podobně jako například hokejová „sborná“ – součástí politického dění i propagandy. A zároveň i reprezentantem režimu, který vraždí v sousední zemi.

V Moskvě prý zaznělo: Chceme vás zpátky! UEFA ale o návratu Rusů nemluví. Zatím?

„Slova Gianniho Infantina proto znějí naprosto nezodpovědně, ne-li přímo infantilně,“ opáčil ukrajinský ministr sportu Matvij Bidnyj. A šéf diplomacie Andrij Sybiha šel s kritikou ještě dál, když prezidenta FIFA označil za „morálně zdegenerovaného jedince“. Na Infantinova slova reagoval následovně: „679 dívek a chlapců už nikdy fotbal hrát nebude – Rusko je zabilo. A zabíjí další, zatímco někteří navrhují rušení zákazů.“

„Šéf FIFA je buď velmi hloupý, nebo podporuje ruské imperialistické cíle,“ napsal na sociálních sítích bývalý hokejový brankář Dominik Hašek, který se proti návratu ruských sportovců na světovou scénu dlouhodobě vymezuje. „Nechat ty, kteří oficiálně odmítli ruskou imperialistickou válku, soupeřit s ostatními, znamená velkou reklamu na veškeré ruské činy.“

Není to poprvé, kdy se Infantino o plnohodnotný návrat Ruska na světové fotbalové stadiony otřel. Až dosud ho však podmiňoval koncem války. Loni v dubnu delegátům bělehradského kongresu evropské fotbalové asociace UEFA řekl: „Měli bychom se modlit a fandit tomu, aby se návrat Rusů podařil, protože o tom je přece fotbal. Chceme Rusko zpátky na fotbalové mapě, protože by to znamenalo, že je válka u konce.“

Jenže ona u konce stále není. Pořád se střílí, bombarduje, útočí. A obětí den co den přibývá.

Trumpův přítel Infantino chce zpátky Rusko. Modleme se, ať se to povede, řekl

„Tváří v tvář konfliktu chceme přispět svým dílem a podpořit lidi na Ukrajině i ty, kteří před válkou museli uprchnout,“ ohlásil Infantino před čtyřmi lety, kdy FIFA poslala milion dolarů na humanitární pomoc.

Teď chce ten samý Infantino, jenž koncem února oslaví deset let ve funkci, měnit stanovy, aby už nebylo možné zakazovat zemím účast ve fotbale kvůli činům jejich politických představitelů.

„Někdo by přece měl udržet otevřené vazby,“ doplnil s tím, že jakýkoli bojkot je zkrátka špatně.

I proto prý odmítá loňskou výzvu Amnesty International, aby FIFA kvůli válce v Pásmu Gazy pozastavila činnost izraelské fotbalové asociaci. „Vnímal bych to jako porážku,“ vysvětlil Infantino.

Americký prezident Donald Trump (vlevo) a prezident FIFA Gianni Infantino.

Ten se v posledních měsících letech soustředí především na přípravu velkolepého mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku, kvůli čemuž se stále častěji objevuje na veřejnosti po boku amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Jeden druhého označují za přítele a neustále si vyměňují komplimenty.

Trump dokonce od Infantina při losovacím ceremoniálu fotbalového šampionátu získal zlatou medaili i fotbalovou trofej míru, kterou mu ušil na míru coby protiváhu k Nobelově ceně.

FIFA si také ještě předtím otevřela luxusní kanceláře v newyorské Trump Tower a prezidentovu dceru Ivanku jmenovala do správní rady vzdělávacího charitativního projektu spolufinancovaného z prodeje vstupenek na zmiňované mistrovství světa.

Podobně úzké vztahy přitom Infantino v minulosti udržoval také s Vladimirem Putinem. Po mistrovství světa 2018, které Rusko pořádalo, od něj obdržel i Řád přátelství. To by po letech dost možná zesílilo, kdyby Infantino prosadil návrat Rusů bez ohledu na dění na Ukrajině.

Gianni Infantino a Vladimir Putin při losování fotbalového mistrovství světa.

Ruské národní reprezentace se nesmí účastnit mezinárodních soutěží od začátku invaze.

V roce 2023 ale zástupci světového i evropského fotbalu chtěli povolit alespoň návrat mládežníků. Mužské i ženské týmy do 17 lety tenkrát měly dostat šanci jako neutrálové bez státních symbolů, národních barev i vlastní hymny. UEFA, pod níž země spadá, ovšem po kritice soupeřů vlastní rozhodnutí přehodnotila start Rusku opět zakázala, neboť údajně „nenašla technické řešení, jež by jeho týmům umožnilo hrát.“

Jiné řešení nyní hledá Infantino a Rusko tleská.

„Jde o dobrý signál. Jsme si jisti, že pod vedením pana Infantina najde světový fotbal správné řešení, které podpoří rozvoj sportu a zlepší vzájemné vztahy mezi zeměmi,“ citoval server sports.ru generálního sekretáře tamní fotbalové unie Maxima Mitrofanova.

Mezitím ruští fotbalisté dál nastupují pouze k přípravným zápasům, naposledy v listopadu proti Peru a Chile. Z Evropy se s nimi od začátku války na Ukrajině střetlo pouze Srbsko a Bělorusko. A dál?

Napovědět může už únorové zasedání výkonného výboru UEFA, který až dosud téma ruského návratu ústy předsedy Aleksandara Čeferina Rusů odmítal. Nebo se věci pohnou až po dubnovém kongresu FIFA ve Vancouveru?

Vstoupit do diskuse (17 příspěvků)
Tipsport - partner programu
Boloňa vs. AC MilánFotbal - 23. kolo - 3. 2. 2026:Boloňa vs. AC Milán //www.idnes.cz/sport
3. 2. 20:45
  • 3.07
  • 3.20
  • 2.57
Leverkusen vs. St. PauliFotbal - - 3. 2. 2026:Leverkusen vs. St. Pauli //www.idnes.cz/sport
3. 2. 20:45
  • 1.45
  • 4.49
  • 6.47
Arsenal vs. ChelseaFotbal - - 3. 2. 2026:Arsenal vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
3. 2. 21:00
  • 1.68
  • 4.19
  • 4.76
Albacete vs. BarcelonaFotbal - - 3. 2. 2026:Albacete vs. Barcelona //www.idnes.cz/sport
3. 2. 21:00
  • 10.70
  • 6.68
  • 1.18
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Pafos - Slavia 4:1, hosté se s Ligou mistrů rozloučili debaklem, Bořil byl vyloučen

Smutní hráči Slavie po porážce s Pafosem.

Od našeho zpravodaje na Kypru Slávističtí fotbalisté zakončili své působení v aktuální sezoně Ligy mistrů debaklem 1:4 na půdě kyperského Pafosu. V první půli sice na inkasovanou branku odpověděli zásluhou Chaloupka, v té druhé...

Basilej - Plzeň 0:1, rozhodl signál z rohu, hosté jsou v Evropské lize unikát

Jiří Panoš slaví branku do sítě Basileje.

Plzeňští fotbalisté základní část Evropské ligy prolétli bez porážky, což je unikátní počin. V závěrečném dějství zvítězili v Basileji 1:0, v obří společné tabulce se posunuli na čtrnáctou pozici a...

Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeň pouští Željkoviče do Maďarska, Hašioka do Belgie

Sledujeme online
HRDÝ SPARŤAN. Útočník Veljko Birmančevič s fanoušky oslavuje proměněnou...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Pardubice - Slavia 1:1, hosté drželi vedení i v deseti, před koncem je srazil Vecheta

Pardubický Vecheta slaví gól do sítě Slavie.

Dlouho, celých sedmdesát minut, bránili náskok v deseti. Nakonec slávističtí fotbalisté odjíždějí z Pardubic jen s bodem za remízu 1:1 poté, co těsně před koncem srovnal střídající Vecheta. Už v...

Takto se nemůžeme prezentovat. Slavia se omluvila za výkon, fanouškům vrátí peníze

Fanoušci Slavie v duelu s Pafosem.

Od našich zpravodajů na Kypru Těm, kteří vycestovali na poslední utkání základní fáze Ligy mistrů do Limassolu, vrátí fotbalová Slavia peníze za vstupné. V reakci na výkon a porážku 1:4 s kyperským Pafosem přispěchal klub s...

Můžeme hrát s kýmkoliv, ví po zápase s Plzní Prebsl. Návrat do Slavie ve hře nebyl

Stoper karvinských fotbalistů Filip Prebsl brání plzeňského útočníka Daniela...

S mužstvem se připravoval dva týdny, ale až tři dny před úvodním utkáním jarní části první fotbalové ligy bylo jasno – stoper Filip Prebsl přestoupil ze Slavie Praha do MFK Karviná.

3. února 2026  11:35

Krmenčík ví: Co řekne trenér, to je svaté. Skuhravý zase říká: Bezmezně mu věřím

Útočník Michael Krmenčík ze Slovácka se snaží hlavičkovat přes Ondřeje...

Byly tři, zůstala jedna. Z tria útočných věží si vybral trenér fotbalistů Slovácka Roman Skuhravý pro jarní bitvu o udržení v Chance lize pro někoho možná překvapivě Michaela Krmenčíka.

3. února 2026  11:30

Pro Ukrajince je zdegenerovaný, pro Haška hloupý. Šéf fotbalu chce zpátky Rusko

Prezident FIFA Gianni Infantino při losu MS 2026.

Až dosud spíš jen významně naznačoval. Možná testoval, jakou budou mít jeho slova odezvu. Jestli pro ně získá dostatečnou podporu? Jestli pro svůj záměr dostane zelenou? Teď už se Gianni Infantino,...

3. února 2026  11:16

Teplice na misi v Nigérii překvapil evropský fotbal. A taky hřiště jako beton

Hlavní skaut teplického fotbalu Petr Brabec.

Už Shakira opěvovala Afriku v songu pro mistrovství světa, teď si s ní notují i fotbalové Teplice. Mají za sebou první inspekční cestu do Nigérie a hlavní skaut ligového klubu Petr Brabec viděl spolu...

3. února 2026  10:30

Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeň pouští Željkoviče do Maďarska, Hašioka do Belgie

Sledujeme online
HRDÝ SPARŤAN. Útočník Veljko Birmančevič s fanoušky oslavuje proměněnou...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

2. února 2026  23:47,  aktualizováno  3. 2. 10:17

Start ligy žen: Sparta útočí na titul. A počet fotbalistek je na historickém maximu

Fotbalistky Lokomotivy Brno čeká boj o záchranu v lize.

V únoru se na prokřehlé české trávníky opět vrací ženský fotbal. Pohár FAČR, Sparta ve čtvrtfinále Evropského poháru a start ligového jara. Liga začíná v sobotu 14. února. Nejblíže k titulu má nyní...

3. února 2026  7:10

Birmančevič odchází ze Sparty. Na jaře bude hostovat ve španělském Getafe

Veljko Birmančevič děkuje fanouškům po proměněné penaltě.

Patřil mezi strůjce úspěchů posledních let, nyní ale Veljko Birmančevič fotbalovou Spartu opouští. Sedmadvacetiletý srbský křídelník míří do španělské La Ligy, kde bude do konce sezony hostovat v...

2. února 2026  23:22

Přišel a dokazuje, co jiným trvalo. Carrick vyhrál i potřetí, zůstane v United napevno?

Michael Carrick, dočasný kouč Manchesteru United, slaví výhru nad Fulhamem.

Slavili mohutně, dlouho. Takový úspěch fanoušci Manchesteru United totiž nemívají často, konkrétně ho zažili jen dvakrát v posledních patnácti měsících: jejich tým vyhrál tři ligové zápasy v řadě....

2. února 2026  18:01

Ahoj, Yannick! Další český reprezentant v Hoffenheimu, německý klub získal Eduarda

Útočník Yannick Eduardo v dresu nizozemského Dordrechtu.

Na podzim hrál za českou jedenadvacítku a teď se s několika Čechy potká i na klubové úrovni. Čerstvě dvacetiletý fotbalista Yannick Eduardo, útočník česko-nizozemského původu, přestupuje do...

2. února 2026  13:53,  aktualizováno  16:32

Hrát nebudu! Hvězdný Ronaldo stávkuje, nelíbí se mu, jak vedení klub řídí

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo na startu nové sezony saúdské fotbalové...

Cristiano Ronaldo se zasekl. „Nebudu hrát.“ Jeden z nejlepších fotbalistů všech dob podle portugalského listu A Bola údajně v an-Nasru stávkuje. Důvodem je jeho nespokojenost s řízením klubu ze...

2. února 2026  16:10

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Šimek slávistu Provoda nefauloval, říká komise. Sudí penaltu nenařídil správně

Slávista Lukáš Provod překonává brankáře Aleše Mandouse z Pardubic.

Slavia v nedělním zápase fotbalové ligy v Pardubicích (1:1) pokutový kop, který žádala po souboji Provoda se Šimkem, správně nezahrávala. „Ke kontaktu sice došlo, ale před pokutovým územím. A...

2. února 2026  15:30

Rodri se po další ztrátě City pustil do sudích: Nejsou fér! Měli by být nestranní

Španělský záložník Rodri z Manchesteru City v akci při utkání na Tottenhamu.

Zatímco trenér Pep Guardiola působil před kamerou spíš apaticky, jemu z očí po další ligové ztrátě šlehaly blesky. Španělský záložník Rodri, držitel Zlatého míče za předminulý rok, se po nečekané...

2. února 2026  13:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.