Ani pivo ani klobása. To jsme na fotbale? divili se fanoušci na bizarním přáteláku

Fotbaloví fanoušci na Žižkově stáli tentokrát frontu na klobásu a pivo marně. | foto: Lucie Macháčová

Lucie Macháčová
  15:00
Z fotbalového stadionu Viktorie Žižkov sálá většinou vůně šťavnatých klobás. Tentokrát horkým vzduchem prostupují teskné tóny arabských písní. Tradiční žižkovské občerstvení a pivo? Ne, raději kuřecí gyros a malinovka. Není neděle 10:15, ale čtvrtek 17:00. A nehraje se druhá fotbalová liga, nýbrž přátelák mezi Saúdskou Arábií a Severní Makedonií.

„To si snad dělají srandu ne? Ani pivo, ani klobása? To jsme na fotbale? Ještě aby u vstupu kontrolovali, zda máme obřízku,“ čílí se robustní muž v bekovce poté, co vystál frontu k okénku s občerstvením.

Vyfotit se odmítá, je tu totiž na zapřenou. Manželka prý tvrdí, že chodí na fotbal příliš často, a tak mu dala propustku jen o víkendech. „Jenže když je vstup zdarma, nevyužijte to.“

I chlapíci za ním – s kšiltovkami na hlavě a brašnami přes rameno – se dozvídají až u okénka, že cigáro v bagetě ani pivo na čepu není. Ani oblíbené ochucené nealko pivo, jelikož i to obsahuje minimum alkoholu.

Ctíme jejich kulturní zvyky, takže kromě jídla musí mít každá naše zaměstnankyně zakrytá kolena a ramena. Žádné minisukně a tílka.

Alois Neumann, šéf bezpečnostní agentury ALI 21

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Fotbalové přestupy ONLINE: Martinec míří do Sparty, Baník má maďarskou posilu

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Překvapení a historický skalp. Slováci v kvalifikaci na MS zaskočili Německo

Slovenští fotbalisté na úvod kvalifikace mistrovství světa překvapivě porazili Německo 2:0. V soutěžním utkání nad ním zvítězili poprvé v samostatné historii, i když trenér Francesco Calzona nemohl...

Nuda na Strahově, debakl 0:7 i Bořilovo bodlo. Slavia má v Lize mistrů staré známé

S pěti z osmi soupeřů, které jim čtvrteční los Ligy mistrů přisoudil, si slávističtí fotbalisté dají repete. Vybavíte si ještě sedmigólový debakl od Arsenalu? Slavnou remízu na San Siru s Interem?...

Baník - Celje 0:2, domácí v odvetě propásli start. V pohárech po další porážce končí

Ani třetí český tým nezvládl v odvetě závěrečného pohárového předkola vstřelit gól. Fotbalisté ostravského Baníku podlehli v utkání o Konferenční ligu slovinskému Celje i podruhé, doma po vlažném...

Z fotbalového stadionu Viktorie Žižkov sálá většinou vůně šťavnatých klobás. Tentokrát horkým vzduchem prostupují teskné tóny arabských písní. Tradiční žižkovské občerstvení a pivo? Ne, raději kuřecí...

5. září 2025

Minimum změn a sázka na útok. Čtenáři před Černou Horou váhají jen u gólmanů

Oproti červnovému výprasku v Chorvatsku (1:5) by v základní sestavě příliš změn neudělali. Čtenáři iDNES.cz v tradiční anketě radí trenérovi českých fotbalistů Ivanu Haškovi, ať proti Černé Hoře...

5. září 2025  14:05

Sváťo, dostaneš se z toho? Habanec vyděsil, teď uklidňuje: Byl to jen slepák

Vyděsilo ho, jak všechny vyděsil. Když vyšlo najevo, že fotbalový trenér druholigového Ústí nad Labem Svatopluk Habanec je v nemocnici, telefon mu zahltily povzbudivé zprávy. „Půl republiky mi psalo:...

5. září 2025  14:05

Jak slovenští Dávidovia skolili Goliáša: Náš nejlepší výkon, zářil Hancko. Soupeř soptil

Celý tým se postaví okolo a chytí se za ramena. Jeden poklekne ke stříbrné kustodské bedně na vybavení a začne předzpívávat: „Paaalmolive! Paaalmolive!“ Když se přidá zbytek, vyvolený rytmicky...

5. září 2025  12:40

Polsko je úžasné, líčí Ambros, učí se i od mistra světa. Ale teď se těší domů

V hledišti stadionu Slovácka bude mít v pátek večer mohutnou podporu. Dvanáct lístků na kvalifikační zápas českých lvíčat proti Skotsku zajistil záložník Lukáš Ambros pro rodinu a nejbližší, fandit...

5. září 2025  11:56

Sparta ovládla srpnovou anketu ve fotbalové lize, zvítězili Rrahmani a Priske

Nejlepším hráčem za srpen v první fotbalové lize byl zvolen kosovský útočník Albion Rrahmani ze Sparty. Mezi trenéry zvítězil další zástupce letenského klubu Dán Brian Priske. Výsledky zveřejnila...

5. září 2025  10:57

Fotbalové přestupy ONLINE: Martinec míří do Sparty, Baník má maďarskou posilu

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

5. září 2025  9:43

Hašek o Černé Hoře i Nedvědovi: Nebylo by správně, kdybychom si jen přikyvovali

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Na začátku tiskovky se lehce zadrhával, protože ho rušil horlivý překladatel, který jeho slova současně tlumočil domácím novinářům do černohorštiny. Ivan Hašek, trenér fotbalové reprezentace, pak...

5. září 2025  8:53

Uruguay, Kolumbie a Paraguay míří na MS. Messi se loučil s Argentinou gólově

Fotbalisté Uruguaye, Kolumbie a Paraguaye si v předposledním kole jihoamerické kvalifikace zajistili start na mistrovství světa. Na šampionát doprovodí už dříve kvalifikované Argentinu, Brazílii a...

5. září 2025  8:40

Střeštík o Jablonci: Peltovi to nejdu jen na tři roky přikrýt, na byznys nahlížíme stejně

Miroslava Peltu čeká nástup do vězení, a proto dlouholetý majitel fotbalového Jablonce finišuje s jeho prodejem. Už jen dny, maximálně dva týdny zbývají k tomu, aby se novým vlastníkem severočeského...

5. září 2025  7:36

Léčba Nedvědem. Muž s aurou vylezl zpoza opony, hraje se v Černé Hoře i o trenéra?

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Jak může fotbalovou reprezentaci spravit slavný chlap, který už dávno nekope do míče? Jak vykurýruje mužstvo, které pokašlává a lehce sípe? Má tak zázračné schopnosti, že okamžitě zakouzlí? Ne, Pavel...

5. září 2025  6:01

Překvapení a historický skalp. Slováci v kvalifikaci na MS zaskočili Německo

Slovenští fotbalisté na úvod kvalifikace mistrovství světa překvapivě porazili Německo 2:0. V soutěžním utkání nad ním zvítězili poprvé v samostatné historii, i když trenér Francesco Calzona nemohl...

4. září 2025  20:36,  aktualizováno  23:36

