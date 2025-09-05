„To si snad dělají srandu ne? Ani pivo, ani klobása? To jsme na fotbale? Ještě aby u vstupu kontrolovali, zda máme obřízku,“ čílí se robustní muž v bekovce poté, co vystál frontu k okénku s občerstvením.
Vyfotit se odmítá, je tu totiž na zapřenou. Manželka prý tvrdí, že chodí na fotbal příliš často, a tak mu dala propustku jen o víkendech. „Jenže když je vstup zdarma, nevyužijte to.“
I chlapíci za ním – s kšiltovkami na hlavě a brašnami přes rameno – se dozvídají až u okénka, že cigáro v bagetě ani pivo na čepu není. Ani oblíbené ochucené nealko pivo, jelikož i to obsahuje minimum alkoholu.
Ctíme jejich kulturní zvyky, takže kromě jídla musí mít každá naše zaměstnankyně zakrytá kolena a ramena. Žádné minisukně a tílka.