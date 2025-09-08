ONLINE: Česko - Saúdská Arábie, premiéra pro Berana s Cedidlou, kapitánem Jemelka

Čeští fotbalisté hrají v Hradci Králové přípravný zápas se Saúdskou Arábií. Utkání sledujeme od 19:15 v podrobné online reportáži.

Gólová oslava českého týmu na hřišti Černé Hory. | foto: Reuters

Trenér Ivan Hašek změnil po pátečním utkání v Černé Hoře (2:0) celý tým. Češi hrají v sestavě Kovář – Hranáč, Vitík, Jemelka, Jurásek – Cedidla, Beran, Král, Sadílek, Černý – Chorý.

Premiéru v národním týmu zažijí Cedidla a Beran, na lavičce je připravený ještě Karabec, další z nováčků.

Svěřenci trenéra Haška v pátek zvítězili v Černé Hoře a po pěti odehraných zápasech v kvalifikaci o mistrovství světa mají 12 bodů. Další soutěžní zápas je čeká v říjnu proti Chorvatsku.

Bez piva a klobásy, žádné minisukně ani tílka. Saúdové hráli přátelák v Praze

Saúdy, soupeře z Asie, čeká druhý zápas v České republice během několika dnů. Ve čtvrtek nastoupili na pražském Žižkově proti Severní Makedonii a zvítězili 2:1.

Mezinárodní přípravný zápas
8. 9. 2025 19:15
Česko Česko : Saúdská Arábie Saúdská Arábie 0:0 (-:-)
Výsledky

Nejčtenější

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

Černá Hora - Česko 0:2, bojovka až do konce, góly fotbalistů dali Červ a Černý

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Vynikající nástup se spoustou šancí. A dál? Čeští fotbalisté se v Podgorici strachovali o vítězství nad domácí Černou Horou až do posledních sekund. První gól dal už po třech minutách náramnou...

Fotbalové přestupy ONLINE: Brabec jde do Portugalska, Pardubice získaly Vechetu

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Překvapení a historický skalp. Slováci v kvalifikaci na MS zaskočili Německo

Slovenští fotbalisté na úvod kvalifikace mistrovství světa překvapivě porazili Německo 2:0. V soutěžním utkání nad ním zvítězili poprvé v samostatné historii, i když trenér Francesco Calzona nemohl...

Sparta - Zlín 3:1, do reprezentační pauzy z prvního místa, dva góly dal Rrahmani

Sparťanští fotbalisté jdou do první reprezentační přestávky z prvního místa. V 7. kole Chance Ligy porazili dosud kurážného nováčka ze Zlína 3:1. Dva góly dal nejlepší střelec týmu Rrahmani,...

Druhý Mareček v Teplicích, boleslavský. Vrací se Fortelný výměnou za Sedláčka

Na mizerný vstup do prvoligové sezony reagují fotbalové Teplice posilováním. Z Mladé Boleslavi získali skláři sedmadvacetiletého záložníka Daniela Marečka. Odchovanec pražské Sparty a bývalý...

8. září 2025  15:15,  aktualizováno  15:59

Kauzu škrtícího trenéra Jirkova řeší policie. Meziboří odmítá nařčení z rasismu

Pokání za škrcení mladého rozhodčího? Jen částečné. Jirkovský klub se za děsivé události v Meziboří při sobotním zápase dorostenců omluvil v zápise o utkání, jenže zároveň poukázal i na prohřešky...

8. září 2025  15:43

Poslední tým ligy vítá posily. Do Pardubic přišli Vecheta, Smékal, Řezníček a Teah

Pardubičtí fotbalisté získali v závěru přestupního období hned čtyři posily. Z Karviné přestoupil útočník Filip Vecheta, který podepsal víceletou smlouvu, ofenzivu doplní i Daniel Smékal z...

8. září 2025  12:35,  aktualizováno  15:35

Leverkusen oznámil náhradu za Ten Haga. Schicka a spol. povede Hjulmand

Fotbalisty Leverkusenu včetně českého reprezentanta Patrika Schicka povede Kasper Hjulmand. Loňský bundesligový mistr uvedl, že s bývalým trenérem dánské reprezentace podepsal smlouvu do roku 2027....

8. září 2025  15:23

Pohotová reakce a pozdrav snoubence. Nenápadný pracant Rigo spasil Slováky

Jakmile zblízka poslal balon do sítě, rozeběhl se směrem k rohovému praporku, sklouzl se po kolenou a na dálku poslal polibek své snoubence, která seděla na tribuně. Těžko si Tomáš Rigo mohl vybrat...

8. září 2025  15:15

Tři olomoučtí mušketýři. Nejdřív opomíjení, teď takřka nepostradatelní

Srpnová analýza společnosti CIES Football Observatory ukázala, že Sigma je napříč českou a slovenskou ligou jediným týmem, v němž odchovanci odehráli nadpoloviční počet zápasových minut – 51,3...

8. září 2025  13:50

Ten blonďák má jiskru. Šulci, tak se proti nám ukaž! Kouč Saúdské Arábie exkluzivně

Premium

„Bonjour madame,“ pozdraví zvesela spolu s pevným stiskem ruky. A uvelebí se na střídačce Viktorie Žižkov s výhledem na obří plakát Děti moje, hrr na ně! Zajímá se, co je zač žižkovská věž a jak se...

8. září 2025

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

7. září 2025  11:16,  aktualizováno  8.9 11:29

Pískot nikomu nepomůže. Fanoušky chápu, lístek něco stojí, uznal německý kouč

Během prvního poločasu se z tribun snáší bučení, o přestávce při odchodu ze hřiště ohlušující pískot. Trenér Julian Nagelsmann na stadionu v Kolíně nad Rýnem kvapem mizí do kabin. Když se po pauze na...

8. září 2025  10:50

Šok pod zlatým pláštěm, senzace jednou za život. Jak Saúdové stopli Messiho

Byla to přesně ta událost, kterou chcete zažít zblízka, abyste jednou mohli u piva vyprávět: „Já byl tehdy u toho!“ Story, která vejde do dějin. A která se už dost možná nikdy nebude opakovat. Bez...

8. září 2025

