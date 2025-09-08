ONLINE: Česko - Saúdská Arábie, premiéra pro Berana s Cedidlou, kapitánem Jemelka

Trenér Ivan Hašek změnil po pátečním utkání v Černé Hoře (2:0) celý tým. Češi hrají v sestavě Kovář – Hranáč, Vitík, Jemelka, Jurásek – Cedidla, Beran, Král, Sadílek, Černý – Chorý.
Premiéru v národním týmu zažijí Cedidla a Beran, na lavičce je připravený ještě Karabec, další z nováčků.
Svěřenci trenéra Haška v pátek zvítězili v Černé Hoře a po pěti odehraných zápasech v kvalifikaci o mistrovství světa mají 12 bodů. Další soutěžní zápas je čeká v říjnu proti Chorvatsku.
Bez piva a klobásy, žádné minisukně ani tílka. Saúdové hráli přátelák v Praze
Saúdy, soupeře z Asie, čeká druhý zápas v České republice během několika dnů. Ve čtvrtek nastoupili na pražském Žižkově proti Severní Makedonii a zvítězili 2:1.