Lvíčata v přípravě porazila Hradec. Předváděli jsme modelové chyby, řekl Kotal

Zatímco domácí ligový tým jím vyplnil zápasovou reprezentační přestávku, pro výběr reprezentačního kouče Jana Suchopárka to byl test před pondělním přátelským zápasem s výběrem stejně starých Slováků.

Česká jedenadvacítka, která ve třech podzimních kvalifikacích získala jen dva body, poslední sraz letošního roku naplánovala do Hradce Králové, kam dojíždí z nedaleké Dříteče. K pátečnímu modelovému zápasu došlo v areálu Bavlna. „Nevím, pro koho to bylo modelové utkání, pro nás určitě ne, protože jsme modelově předváděli chyby, kterých se nesmíme dopouštět, pokud chceme být úspěšní,“ vadilo trenéru hradeckého mužstva Václavu Kotalovi, který do zápasu poslal téměř všechny hráče.

Větší příležitost dostali jednak hráči, kteří moc šancí nedostávají v ligových zápasech, jednak mladíci z třetiligové rezervy či z dorostu. První poločas skončil nerozhodně, ve druhém Hradec brzy dvakrát inkasoval a soupeř si vedení pohlídal. „Zápas se vyznačoval hlavně našimi chybami. Hráči si musí uvědomit, že v defenzivní činnosti musí hrát koncentrovaně a nemůžou podcenit žádnou situaci,“ zdůrazňoval trenér.

Zápas se hrál bez přístupu diváků na hradeckém stadionu Bavlna, ale pondělní utkání bude premiérou některého z mužských reprezentačních týmů v nové hradecké aréně. Naváže na nedávný zápas ženské Ligy národů, v němž se v Hradci představila česká seniorská reprezentace. Zápas s Bosnou a Hercegovinou přitáhl na utkání české ženské reprezentace na českém území rekordní návštěvu, navštívilo ho téměř 7500 diváků. Slušně zaplněný stadion se očekává i při pondělním zápase, který v hradecké aréně začne v 18 hodin.

Na stejném místě se Hradečtí za týden v sobotu po poslední podzimní reprezentační pauze vrátí k ligovým zápasům. Duelem s Plzní vstoupí do druhé poloviny základní části. V té první získal 16 bodů, patří mu za ně 11. místo a jen tříbodový náskok před čtrnáctými Pardubicemi. Tento regionální rival nyní zaujímá pozici, která by po skončení celé soutěže znamenala nutnost boje o záchranu v baráži.