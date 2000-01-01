náhledy
Loni v prosinci Josef Jelínek, v sobotu Jan Lála. Je to smutné loučení s legendárními Chilany, fotbalisty Československa, kteří před třiašedesáti lety málem vyhráli mistrovství světa. V kádru jich bylo dvaadvacet, ale vzpomínat už můžou jen dva. Slovenský čipera Jozef Štibrányi letos oslavil pětaosmdesátku, bývalý spaťanský šutér Václav Mašek je o rok mladší. Tohle jsou chlapi, kteří v roce 1962 na druhém konci světa bojovali o Rimetův pohár.
VILIAM SCHROJF, brankář. Vyčítali mu dva góly ve finále s Brazílií, které skončilo 1:3. Přitom když Čechoslováci stejného soupeře potkali ve skupině a uhráli remízu 0:0, Leonidas, jedna z hvězd soupeře, pravil: „Ve Schrojfovi máte nového Pláničku. Nevím, co je pro nás Brazilce těžší, jestli vyslovit jeho jméno, nebo mu dát gól.“ Pražský rodák vyhrál ligu se Slovanem Bratislava, byl vyučeným automechanikem. Zemřel v roce 2007, bylo mu 76 let.
PAVEL KOUBA, brankář. Tatínek jiného reprezentačního gólmana Petra Kouby, stříbrného z Eura 1996. Má čtyři tituly s Duklou, dva se Spartou a v Chile dělal Schrojfovi náhradníka. Na Julisce, kam přišel z kladenské Lokomotivy, mu díky jeho mrštnosti začali přezdívat Opičák. Zní to všelijak, ale mysleli to v dobrém. Dobře bohužel nedopadl on: zemřel náhle v roce 1993 při utkání staré gardy. Udělalo se mu nevolno a už ho nezachránili. Bylo mu pouhých 55 let.
FRANTIŠEK SCHMUCKER, brankář. Třetí gólman do party, jenž do Chile přiletěl jako posila až po prvních dvou zápasech. Zažil slavnostní atmosféru turnaje, ale nechytal. To až o dva roky později na olympiádě v Tokiu, odkud si fotbalisté Československa přivezli také stříbro. V lize má 99 nul, u fotbalu zůstal i po kariéře, kdy jako trenér cepoval například pozdější reprezentanty Srnička s Mikloškem. Zemřel ve 64 letech v létě 2004.
JAN LÁLA, obránce. Duel o zlato nehrál kvůli zranění z předchozího zápasu, ve kterém ho Jugoslávec Skoblar kopl tak, že měl na stehně bouli jako bramboru. Věrný slávista jinak v Chile nechyběl ani minutu. „Kdyby se Honza nezranil, ve finále jsme Brazilce porazili. Na to vemte jed,“ přesvědčoval později parťák Josef Jelínek. Probrat to spolu můžou tam nahoře. Bohužel.
LADISLAV NOVÁK, obránce. Dlouholetý kapitán národního týmu, fotbalový rytíř a gentleman. A taky pedant na životosprávu. „Hlídal si svých čtyřiasedmdesát kilo, ať byl, kde chtěl. Za celá léta nesnědl knedlík nebo buchtu. Nevypil pivo. Mezi partou vyznavačů jedné ‚plzně‘ před spaním se vyjímal jako podivín,“ vykládal slavný trenér Vejvoda. Trénoval prý tvrdě jako Zátopek a traduje se, že nikdy a za žádných okolností na nikoho nekřičel. Narodil se v Lounech, ale fotbalovou kariéru spojil s Duklou, s níž má osm titulů jako hráč a další jako trenér. Zemřel v roce 2011, bylo mu 79 let.
JIŘÍ TICHÝ, obránce. Tvrďák, který celý turnaj čekal na svou šanci. A pak ve finále zastoupil zraněného Lálu. Nedivte se, že byl nervózní, když proti němu stáli Zagalo, Amarildo, Garrincha a další brazilští kouzelníci. Živil se jako jemný mechanik, zemřel v roce 2016 v 82 letech.
JÁN POPLUHÁR, obránce. V civilu úředník, na hřišti jeden z nejlepších stoperů tuzemské historie. Chápete, že nikdy nedostal žlutou ani červenou kartu? Ale takových bylo v dávných dobách víc. Gentleman, který byl v roce 1965 vyhlášen prvním československým fotbalistou roku, spojil kariéru hlavně s bratislavským Slovanem, kde mu přišili přezdívku Bimbo. Na konci šedesátých let dostal šanci zahrát si za francouzský Lyon. Zemřel v březnu 2011 ve věku 75 let.
JOZEF BOMBA, obránce. Hráč, který do Chile přicestoval až později společně se zmiňovaným brankářem Schmuckerem a útočníkem Kosem. Hrál fotbal, ač byl vnikající atlet. V 17 letech zaběhl stovku na škváře za 11,1 sekundy, šedesátku měl dokonce pod 7 sekund. Hrál pravého beka a nejspíš chápete, odkud čerpal svou rychlost. V roce 1964 si zahrál za výběr Evropy, bylo to v Kodani proti Skandinávii. V jednom týmu se potkal s legendami, jako byli Jašin, Voronin, Vam Himst nebo Charlton. Zemřel v roce 2005 v 66 letech.
JOSEF MASOPUST, záložník. Je nutné ho vůbec představovat? První český držitel Zlatého míče, střelec úvodního gólu z finále v Chile, v němž navzdory porážce patřil k nejlepším. Brazilce si získal gestem fair play z vzájemného střetnutí ve skupině. Nabádal spoluhráče, aby nenapadali Pelého, který byl zraněný a nemohl pořádně běhat. Brazilský král, který při pokusu o střelu z dálky podklouzl a natrhl si stehenní sval, zase na oplátku neútočil a balon vždy jen posunul nejblíže stojícímu spoluhráči. Masopust, jenž má sochu před stadionem Dukly, kde hrával, zemřel v roce 2015, bylo mu 84 let.
SVATOPLUK PLUSKAL, záložník. Další legendární Duklák, původem z Baťova Zlína. Výborný byl ve hře hlavou a proslulý byl svými „vypichovačkami“. Právě v Chile skvěle jistil defenzivu. O rok později se mu společně s Masopustem dostalo pocty v londýnském Wembley, kde u příležitosti 100 let anglického fotbalu nastoupili za výběr světa proti domácím. Když v roce 2005 zemřel, bylo mu 74.
TITUS BUBERNÍK, záložník. Jeden z mnoha náhradníků, kteří si na turnaji nezahráli, ale byli z toho. Rodák z Pustých Úľanů dostal povolení, aby si v závěru kariéry kopnul v zahraničí, konkrétně v rakouském Linci. To bylo na konci šedesátých let. Byl i na mistrovství 1958, kde na rozdíl od chilského šampionátu, nastoupil. Zemřel v 88 letech v roce 2022.
ANDREJ KVAŠŇÁK, záložník. Fanoušky zvolený Sparťan století. A před šampionátem v Chile nejlepší kanonýr celé kvalifikace, která vyvrcholila souboje se Skoty. I na závěrečném turnaji odehrál všechno, byť byl po operaci kolene a do nominace se dostal až dodatečně. Dirigent, který na hřišti viděl za roh. Ale především chtěl na hřišti pokaždé bavit, což bylo jeho poslání. Zemřel v dubnu 2007, když mu bylo 70 let.
PAVOL MOLNÁR, záložník. Prošel několik bratislavských klubů, než v závěru kariéry vyzkoušel angažmá v australském Prague Sydney. Říkali mu Paličko a jeho poznávací znamení byla mírně přikrčená postava. Prý skoro až nefotbalová. V Chile byl náhradníkem, jenž se na hřiště nedostal. Není divu, nejlépe se cítil na postu, kde vynikali Masopust a Kvašňák, tvrdá konkurence. Zemřel na podzim 2021, bylo mu 85 let.
VLADIMÍR KOS, záložník. Byl součástí týmu na mistrovství světa, přitom start za reprezentaci nemá v kariéře ani jeden. Poslední z těch, kdo za týmem do Chile přicestovali později. Má tituly se Spartou a hrál také za Bohemians. I on doplatil především na konkurenci úžasňáků Masopusta s Kvašňákem. Bylo mu 81, když v září 2017 zemřel.
ADOLF SCHERER, útočník. V roce, kdy byl šampionát v Chile, ho s 24 góly vyhlásili nejlepším střelcem ligy. A pálil i v Chile, kde nejprve rozhodl čtvrtfinále s Maďary a pak seknul Jugoslávce v semifinále, když jim dal dva fíky. Dravý útočník válel v Bratislavě a v Košicích, než na konci šedesátých let emigroval do Francie. Tam nezapomenutelný Dolfi také dožil. Ve vesničce St. Gilles zemřel v červenci před dvěma lety, bylo mu 85.
JOZEF ŠTIBRÁNYI, útočník. Jeden z posledních dvou pamětníků chilského turnaje. Řečený Vasil. A taky autor vítězného gólu z úvodního klání se Španěly. „Mžilo, na hřišti blátíčko, což mi vždycky vyhovovalo. Španěláci měli roh, kdosi to odkopnul a já za to vzal, dloubnul přes brankáře Cedrúna, a když se míč odrazil zpátky ze sítě, tady Jelen ho do branky kopnul ještě jednou,“ vykládal, když se v rámci unikátní výpravy do Chile v roce 2022 vrátil. Letos v lednu oslavil 85 a zvesela hlásil: „Hýbat se můžu, mám hole na nordic walking, nachodím toho dost, kolem baráku je taky spousta práce. Jak se oteplí, starám se o trávník, o políčko, celý den pobíhám venku.“ Žije v Křižovanech nad Dudváhom, nedaleko Trnavy.
JOZEF ADAMEC, útočník. Benjamínek týmu, kterému bylo v době turnaje čerstvě dvacet let. Přesto si zahrál všechny tři zápasy ve skupině se Španělskem, Brazílií a Mexikem. Od čtvrtfinále ho však nahradil Kvašňák. Mimochodem, fotbalista řečený Hatrlo prožil nejlepší utkání kariéry až šest let po šampionátu v Chile. Tehdy Československo na Tehelném poli v Bratislavě porazilo Brazílii v přípravném utkání 3:2 a právě Adamec nastřílel hattrick. Zemřel na Štědrý den 2018, bylo mu 76 roků.
JOSEF JELÍNEK, útočník. Populární Jelen, jak mu říkali. Ještě před pár lety byl pořád přesvědčený, že sovětský sudí Latyšev měl po jeho střele ve finále za stavu 1:2 pískat penaltu. Obránce Djalma Santos ji zastavil rukou. „Byla to vražda, lumpárna,“ rozčiloval se. Bleskové levé křídlo, pětkrát vyhrál ligu s Duklou. Odešel loni v prosinci v 83 letech.
VÁCLAV MAŠEK, útočník. Na šampionátu nastoupil v závěrečném zápase skupiny s Mexikem, který Češi prohráli 1:3. On dal jediný gól. Hned v první minutě. Co v první minutě, ale po 15 vteřinách! Jeho jméno je navždy spojené hlavně se Spartou, levák z pražského Braníku, který v kariéře nastřílel hordy gólů. Před finále v Chile, které na jeho místě odehrál Jelínek, nesl vlajku a pak si sedl na tribunu. Jaké to tenkrát bylo, může dodnes vyprávět. Už jen on a Vasil Štibrányi...
TOMÁŠ POSPÍCHAL, útočník. Masopustovi ve finále nahrál na gól, to bylo slávy! V době, kdy válel na mistrovství světa, byl stále technickým úředníkem na ostravském dole Hlubina. Hrál za Baník i Spartu, s níž má dva tituly. Jako trenér dovedl Bohemians k jedinému ligovému triumfu v roce 1983. Fotbalová persona. Uznávaná kapacita. Zemřel v roce 2003 v 67 letech po vleklých zdravotních obtížích.
JOSEF KADRABA, útočník. Autor první branky v semifinále s Jugoslávií. Trefil se jak jinak než hlavou, neboť jeho výskok byl pověstný. Jako by se uměl ve vzduchu na moment zastavit. Až do konce života řídil stříbrný ford focus s espézetkou CHILE 2. Vždycky byl svůj. Roky žil ve Vídni, kam původně odešel jako technik na legální pětiletý pobyt a už tam zůstal. I proto ho komunisti v nepřítomnosti odsoudili na dva roky. Zemřel v srpnu 2019, bylo mu 85 let.
JAROSLAV BOROVIČKA, útočník. V Chile byl jen náhradníkem. Šestinásobný mistr s Duklou a jednou se Spartou. Život chlapíka, kterému spoluhráči říkali Borovice, se však zdaleka netočil jen kolem fotbalového míče: miloval divadlo, operu, činohru i film. Vyučil se typografem, byl sečtělý, velmi inteligentní. Zemřel už v roce 1992, bylo mu 61 let.
