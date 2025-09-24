|
Připomeňte si stříbrné hrdiny z Chile, znáte je? Po Lálovi zůstali už jen dva
Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali
Slávističtí fotbalisté v Lize mistrů mířili k vítězství, vedli o dvě branky, ale nakonec v úvodním zápase hlavní fáze remizovali s Bodö/Glimt 2:2. Vyrovnávací gól dostali v poslední minutě z brejku,...
Sparta - Plzeň 2:1, šlágr rozsekl z penalty Birmančevič, hostující Vydra vyloučen
Sparťanští fotbalisté zvládli první velký ligový šlágr a v 9. kole porazili Plzeň 2:1. Prohrávali sice po gólu Matěje Vydry, pak ale srovnal Mercado a plzeňský kapitán následně viděl červenou kartu...
Jako z Hollywoodu. Vrtulník přistál na hřišti a Ústí dostalo „potetované“ dresy
Fanoušci šli na fotbal, ocitli se v kině. Grand finále ságy nových dresů pojal ústecký Viagem hollywoodsky. Velkolepě. Nevídaně. Chvíli před páteční druholigovou bitvou s Prostějovem přistál na...
Fotbalové přestupy ONLINE: Mourinho míří do Benfiky. Jásir patří Olomouci
Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období skončilo. Jak se trh s hráči pohne mimo oficiální tranfserová okna? To všechno sledujeme online.
Z Bretaně přes Barcelonu ke Zlatému míči. Kdo je nový fotbalový král Dembélé
Čtyři týmové trofeje plus jedna osobní. Především proto francouzský útočník Ousmane Dembélé získal Ballon d’Or, nejprestižnější individuální cenu ve fotbale. S Paris St. Germain získal ligový titul,...
ONLINE: Ferencváros - Plzeň 0:1, po čtvrt hodině se prosazuje Durosinmi
Plzeňští fotbalisté vstupují do hlavní fáze Evropské ligy soubojem s maďarským Ferencvárosem. Utkání v Budapešti má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.
Minář končí v Sigmě. Vaz mu zlomila ostuda v poháru, odešel na přání donátora
Jedenáct let. Tak dlouho figuroval svérázný funkcionář Ladislav Minář ve strukturách fotbalové Sigmy. Až do čtvrtka. Na přání jednoho z nových donátorů klubu, miliardáře Pavla Hubáčka, v hanáckém...
Dvojka Ústí popichuje Grigara: Chová se jak patnáctiletý, naučil mě karty a víno
Přezdívají mu Něma, ale němý není, naopak pusu nezavře. Je ho plná kabina a ve středu bylo i hřiště; v poháru proti Zlínu chytal brankář ústeckých fotbalistů David Němec jako ďas, jen díky němu...
Suspenduje UEFA Izrael? Evropané jdou do střetu s FIFA, jež stojí za Trumpem
Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) se chystá hlasovat o pozastavení členství Izraele kvůli válce v Gaze, řekli agentuře Associated Press lidé obeznámení s návrhem. O tomto kroku se bude...
Priske za návštěvu v kabině sudích trest nedostane. Není důvod, řekla disciplinárka
Trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske za návštěvu rozhodčích dlouho po skončení utkání v Hradci Králové trest nedostane. „Disciplinární komise neshledala důvod k zahájení disciplinárního řízení...
Kinský návrat do brány ozdobil čistým kontem. Kouč žasl nad jeho zákrokem
Když po zápase kouč fotbalistů Tottenhamu hodnotil výkon svých svěřenců, sám od sebe vypíchl jedno konkrétní jméno: „Rád bych pochválil Antonína Kinského, ten jeho zákrok v první půli byl...
Baník může být super krok v kariéře, věří Šancl. Zatím ale myslí jen na Pardubice
Zhruba za tři měsíce se záložník Filip Šancl připojí k fotbalistům Baníku Ostrava, ale momentálně stále bojuje za Pardubice. A za ně nastoupí také příští týden ve středu od 18.00 v domácí dohrávce 5....
U některých hráčů jsem nebyl spokojený s přístupem, říká Kozel po výhře v poháru
V základní sestavě fotbalistů Jablonce dostali v pohárovém duelu s Hlinskem šanci i hráči, kteří byli v prvoligových zápasech spíše náhradníky nebo přišli do týmu v závěru přestupového období. O...
KVÍZ: Poznáte fotbalové stadiony českých soupeřů v pohárech?
Kapacita některých šplhá až k sedmdesáti tisícům, jiné ubytují jen skromné počty fanoušků. Evropské poháry s sebou přinášejí cesty na různé fotbalové stánky. Víte, které patří českým soupeřům v Lize...
Ráno stavěli tribuny, pak skolili Sigmu. A dál? Pražská „S“, přejí si hráči Nových Sadů
Ve středu ráno se fotbalisté Nových Sadů ze čtvrté ligy místo cesty do práce sešli na svém maličkém stadionku na předměstí Olomouce, aby mohli rychle smontovat v noci přivezené mobilní tribuny. Poté...
Ferencváros - Plzeň v TV: kde sledovat Evropskou ligu živě?
Fotbalisté Plzně vstupují do ligové fáze Evropské ligy. Jejich prvním soupeřem je maďarský mistr Ferencváros. Zápas v Budapešti se hraje ve čtvrtek 25. září od 21:00. Kde můžete utkání sledovat,...
Messi dovedl Miami k výhře. Opět dvakrát skóroval a přepisuje rekordy MLS
Lionel Messi pomohl dvěma góly Interu Miami k vítězství 4:0 v New Yorku nad týmem City a zároveň k postupu do play off MLS, navíc si připsal asistenci i další rekord. Kapitán argentinských mistrů se...