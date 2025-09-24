Připomeňte si stříbrné hrdiny z Chile, znáte je? Po Lálovi zůstali už jen dva

Autor:
  11:18
Loni v prosinci Josef Jelínek, v sobotu Jan Lála. Je to smutné loučení s legendárními Chilany, fotbalisty Československa, kteří před třiašedesáti lety málem vyhráli mistrovství světa. V kádru jich bylo dvaadvacet, ale vzpomínat už můžou jen dva. Slovenský čipera Jozef Štibrányi letos oslavil pětaosmdesátku, bývalý spaťanský šutér Václav Mašek je o rok mladší. Tohle jsou chlapi, kteří v roce 1962 na druhém konci světa bojovali o Rimetův pohár.
Čs. reprezentanti před odletem z ruzyňského letiště na MS ve fotbale v Chile.... Brankář Viliam Schrojf, fotbalový vicemistr světa z roku 1962. Pavel Kouba, vicemistr světa z roku 1962. Brankář František Schmucker, fotbalový vicemistr světa z roku 1962. Jan Lála, fotbalový vicemistr světa z roku 1962. Fotbalový vicemistr světa Ladislav Novák Jiří Tichý (vpravo), fotbalový vicemistr světa z roku 1962. Nejlepší fotbalista historie Pelé střílí v utkání proti Československu.... Jozef Bomba, fotbalový vicemistr světa z roku 1962. Max Urbini, šéfredaktor magazínu France Football, předává Josefu Masopustovi... Svatopluk Pluskal, legendární obránce pražské Dukly. Titus Buberník

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)
title=Tipsport - partner programu
Osasuna vs. ElcheFotbal - 6. kolo - 25. 9. 2025:Osasuna vs. Elche //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • -
  • -
  • -
Ferencváros vs. PlzeňFotbal - 1. kolo - 25. 9. 2025:Ferencváros vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 4.80
  • 3.50
  • 1.80
Young Boys vs. PanathinaikosFotbal - 1. kolo - 25. 9. 2025:Young Boys vs. Panathinaikos //www.idnes.cz/sport
Živě1:3
  • 7.80
  • 5.40
  • 1.33
Utrecht vs. LyonFotbal - 1. kolo - 25. 9. 2025:Utrecht vs. Lyon //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • -
  • -
  • -
Stuttgart vs. Celta VigoFotbal - 1. kolo - 25. 9. 2025:Stuttgart vs. Celta Vigo //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.95
  • 3.10
  • 4.00
RB Salcburk vs. PortoFotbal - 1. kolo - 25. 9. 2025:RB Salcburk vs. Porto //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.70
  • 3.40
  • 2.05
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali

Slávističtí fotbalisté v Lize mistrů mířili k vítězství, vedli o dvě branky, ale nakonec v úvodním zápase hlavní fáze remizovali s Bodö/Glimt 2:2. Vyrovnávací gól dostali v poslední minutě z brejku,...

Sparta - Plzeň 2:1, šlágr rozsekl z penalty Birmančevič, hostující Vydra vyloučen

Sparťanští fotbalisté zvládli první velký ligový šlágr a v 9. kole porazili Plzeň 2:1. Prohrávali sice po gólu Matěje Vydry, pak ale srovnal Mercado a plzeňský kapitán následně viděl červenou kartu...

Jako z Hollywoodu. Vrtulník přistál na hřišti a Ústí dostalo „potetované“ dresy

Fanoušci šli na fotbal, ocitli se v kině. Grand finále ságy nových dresů pojal ústecký Viagem hollywoodsky. Velkolepě. Nevídaně. Chvíli před páteční druholigovou bitvou s Prostějovem přistál na...

Fotbalové přestupy ONLINE: Mourinho míří do Benfiky. Jásir patří Olomouci

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období skončilo. Jak se trh s hráči pohne mimo oficiální tranfserová okna? To všechno sledujeme online.

Z Bretaně přes Barcelonu ke Zlatému míči. Kdo je nový fotbalový král Dembélé

Čtyři týmové trofeje plus jedna osobní. Především proto francouzský útočník Ousmane Dembélé získal Ballon d’Or, nejprestižnější individuální cenu ve fotbale. S Paris St. Germain získal ligový titul,...

ONLINE: Ferencváros - Plzeň 0:1, po čtvrt hodině se prosazuje Durosinmi

Sledujeme online

Plzeňští fotbalisté vstupují do hlavní fáze Evropské ligy soubojem s maďarským Ferencvárosem. Utkání v Budapešti má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

25. září 2025  19:47,  aktualizováno  21:17

Minář končí v Sigmě. Vaz mu zlomila ostuda v poháru, odešel na přání donátora

Jedenáct let. Tak dlouho figuroval svérázný funkcionář Ladislav Minář ve strukturách fotbalové Sigmy. Až do čtvrtka. Na přání jednoho z nových donátorů klubu, miliardáře Pavla Hubáčka, v hanáckém...

25. září 2025

Dvojka Ústí popichuje Grigara: Chová se jak patnáctiletý, naučil mě karty a víno

Přezdívají mu Něma, ale němý není, naopak pusu nezavře. Je ho plná kabina a ve středu bylo i hřiště; v poháru proti Zlínu chytal brankář ústeckých fotbalistů David Němec jako ďas, jen díky němu...

25. září 2025  17:35

Suspenduje UEFA Izrael? Evropané jdou do střetu s FIFA, jež stojí za Trumpem

Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) se chystá hlasovat o pozastavení členství Izraele kvůli válce v Gaze, řekli agentuře Associated Press lidé obeznámení s návrhem. O tomto kroku se bude...

25. září 2025  17:16

Priske za návštěvu v kabině sudích trest nedostane. Není důvod, řekla disciplinárka

Trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske za návštěvu rozhodčích dlouho po skončení utkání v Hradci Králové trest nedostane. „Disciplinární komise neshledala důvod k zahájení disciplinárního řízení...

25. září 2025  17:03

Kinský návrat do brány ozdobil čistým kontem. Kouč žasl nad jeho zákrokem

Když po zápase kouč fotbalistů Tottenhamu hodnotil výkon svých svěřenců, sám od sebe vypíchl jedno konkrétní jméno: „Rád bych pochválil Antonína Kinského, ten jeho zákrok v první půli byl...

25. září 2025  15:25

Baník může být super krok v kariéře, věří Šancl. Zatím ale myslí jen na Pardubice

Zhruba za tři měsíce se záložník Filip Šancl připojí k fotbalistům Baníku Ostrava, ale momentálně stále bojuje za Pardubice. A za ně nastoupí také příští týden ve středu od 18.00 v domácí dohrávce 5....

25. září 2025  14:39

U některých hráčů jsem nebyl spokojený s přístupem, říká Kozel po výhře v poháru

V základní sestavě fotbalistů Jablonce dostali v pohárovém duelu s Hlinskem šanci i hráči, kteří byli v prvoligových zápasech spíše náhradníky nebo přišli do týmu v závěru přestupového období. O...

25. září 2025  11:41

KVÍZ: Poznáte fotbalové stadiony českých soupeřů v pohárech?

Kapacita některých šplhá až k sedmdesáti tisícům, jiné ubytují jen skromné počty fanoušků. Evropské poháry s sebou přinášejí cesty na různé fotbalové stánky. Víte, které patří českým soupeřům v Lize...

vydáno 25. září 2025

Ráno stavěli tribuny, pak skolili Sigmu. A dál? Pražská „S“, přejí si hráči Nových Sadů

Ve středu ráno se fotbalisté Nových Sadů ze čtvrté ligy místo cesty do práce sešli na svém maličkém stadionku na předměstí Olomouce, aby mohli rychle smontovat v noci přivezené mobilní tribuny. Poté...

25. září 2025  9:44

Ferencváros - Plzeň v TV: kde sledovat Evropskou ligu živě?

Fotbalisté Plzně vstupují do ligové fáze Evropské ligy. Jejich prvním soupeřem je maďarský mistr Ferencváros. Zápas v Budapešti se hraje ve čtvrtek 25. září od 21:00. Kde můžete utkání sledovat,...

25. září 2025  9:23

Messi dovedl Miami k výhře. Opět dvakrát skóroval a přepisuje rekordy MLS

Lionel Messi pomohl dvěma góly Interu Miami k vítězství 4:0 v New Yorku nad týmem City a zároveň k postupu do play off MLS, navíc si připsal asistenci i další rekord. Kapitán argentinských mistrů se...

25. září 2025  8:54

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.