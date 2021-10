Jak Angličan pobláznil Chile: byl hitem internetu, teď je parťák Vidala

Nedělal, jakkoli zní celá jeho story dost neuvěřitelně.

Pozorný fanoušek si možná všiml, že vedle zavedených hvězd Alexise Sáncheze, Artura Vidala či Claudia Brava se v posledních měsících objevuje jméno, které rozhodně nezní povědomě. A už vůbec ne chilsky.

Ben Brereton.

Nejen nový fotbalový objev, ale v devatenáctimilionové jihoamerické zemi do jisté míry také kulturní fenomén. V červenci se dostal do průběžné ideální jedenáctky Copa América podle brazilského deníku O Globo po bok Neymara či Messiho. A protože v noci z pondělí na úterý rozhodl při svém sedmém startu o výhře nad Paraguayí v kvalifikaci mistrovství světa, je čas si jeho příběh přiblížit.

„Celé je to ovšem trochu šílené,“ upozorňuje sám Brereton v obsáhlém rozhovoru pro server The Athletic. Tak čtěte pozorně.

Paul Wheelock @PaulWheelock Don’t think I’ve enjoyed a football story as good as Ben Brereton Diaz’s in a long time https://t.co/C9eN11BhAz oblíbit odpovědět

Reprezentant z počítačové hry

Latinskoamerické předky má Brereton po matce, která se narodila a vyrostla v Concepciónu. „Ale že by Ben někdy Chile reprezentoval? O tom jsme doma maximálně žertovali,“ vyprávěla nedávno.

Dlouho to vůbec nebylo na stole: Brereton, ročník 1999, byl do čtrnácti let v akademii Manchesteru United, pak v domovském Stoke a v Nottinghamu. A hlavně byl úspěšný v mládežnických výběrech Anglie - tak jaképak Chile?

S devatenáctkou se stal v roce 2017 mistrem Evropy a na turnaji, kde hrál i s Masonem Mountem či Reecem Jamesem, současnými oporami Chelsea, patřil k nejlepším střelcům.

To až pak se jeho cesta mírně zadrhla.

Do Premier League to nedotáhl, další reprezentační pozvánky ho míjely a když se v roce 2018 představoval fanouškům jako nová posila druholigového Blackburnu, vlastně trochu mimoděk zmínil, že by mohl teoreticky nastupovat i za výběr Chile – což připoutalo pozornost hned na dvou frontách.

Zaprvé: pozorný skaut počítačového simulátoru Football Manager si rozhovoru všiml a informaci ve hře doplnil do Breretonova profilu, odkud se dostala mezi chilské fanoušky. To už byla práce Álvara Péreze, jednoho z virtuálních manažerů, který do té chvíle neznámého útočníka zpropagoval na sociálních sítích.

„Viděl jsem, že je napůl Angličan a napůl Chilan. A protože měl národní tým s útočníky zrovna problémy, chtěl jsem jeho jméno dostat mezi lidi, do fotbalového prostředí,“ vysvětloval, jak se loni na podzim začal šířit hashtag #BreretonALaRoja, tedy ve volném překladu: Brereton do reprezentace.

A zadruhé? Oficiální cesta, po které chilský svaz vyrazil jen o pár týdnů dřív, než se Brereton stal hitem internetu. Před loňským říjnovým srazem se s hráčem spojil tehdejší trenér Reinaldo Rueda. A když po něm národní tým převzal současný kouč Martin Lasarte, zájem o Breretona ještě zesílil.

„Sledovali jsme ho v každém zápase,“ přiblížil manažer týmu Francis Cagigao. „Ben nás opravdu zaujal a někdy v únoru, možná v březnu jsme byli rozhodnutí, že to s ním zkusíme. Že ho povoláme.“

„Jenže já v té době měl teprve přechodný chilský pas, protože jsem si ho začal vyřizovat až po prvním kontaktu s trenérem,“ řekl Brereton, než se vrátil k historce z úvodu: „Proto to na letišti před odletem na můj první sraz vypadalo, jak vypadalo. Ale naštěstí mě pustili!“



A začal blázinec

Vždyť premiéru v národním týmu si Brereton odbyl o pár dnů později, v duelu s Argentinou, přímo proti Lionelu Messimu. A protože v dalších zápasech jihoamerického šampionátu sestřelil Bolívii a připsal si asistenci proti Uruguayi, on, kluk s echtovní angličtinou, který umí španělsky jen pár slov, znenadání pobláznil celé Chile.

Stal se celebritou, kterou najímají do reklamních spotů.

Ale také s rouškou na ústech nabádal na videu ministerstva obyvatele, aby se očkovali proti covidu.

Rovers Chat @roverschat_ Nothing to see here but Ben Brereton Diaz in a Pepsi advert… #Rovers https://t.co/qOC0qUhOdG oblíbit odpovědět

Aby lépe zapadl, nechal si na dres natisknout i matčino rodné příjmení a se jmenovkou Brereton Díaz nastupuje od nové sezony i v Anglii.



„Přitom jsem měl strach, jak mě v Chile přijmou. Neznal jsem řeč, v kabině potkal hvězdy první kategorie jako Alexise Sáncheze nebo Artura Vidala... Ale všichni se chovali skvěle,“ líčil. „Hodně mi pomohl Claudio Bravo, který mluví anglicky. A také Francisco Sierralta z Watfordu, naučil mě pár španělských slovíček. Hlavně sprostých,“ rozesměje se Brereton.

Jeho příběh lidi prostě baví.

„Ale nejdůležitější je, že je platný na hřišti,“ upozorňuje Cagigao.



Vždyť za poslední rok vyzkoušeli chilští trenéři v útoku přes dvacet (!) různých jmen. A až v borci z druhé anglické ligy našli, koho hledali. Když na začátku týdne zblízka propálil gólmana Paraguaye a nasměroval Chile za důležitou výhrou 2:0 v kvalifikaci o mistrovství světa, konečně zaplněný stadion v Santiagu bouřil.

„Jsem šťastný pokaždé, když dám gól,“ popisoval Brereton. „Ale trefa za reprezentaci je zvláštní, mnohem emotivnější. Poprvé jsem vůbec nevěděl, co dělat. Jen jsem skákal a nevěřícně skryl hlavu v dlaních,“ vzpomínal.



To se tentokrát v červených barvách prosadil podruhé a v Chile věří, že rozhodně ne naposledy.