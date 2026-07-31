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KOMENTÁŘ: Kam se řítí fotbal? Infantino chce zpeněžit práva na světové turnaje

David Čermák
  5:56

Šéf FIFA Gianni Infantino si podává ruku se šéfem FAČR Davidem Trundou. | foto: FAČR

Představte si, že vlastníte nádherný historický zámek, kam každý rok proudí statisíce turistů. Platí vstupné, kupují suvenýry, pronajímají si prostory na akce. Stroj na peníze! Najednou na vás vybafne skupinka investorů, nabídne obrovský balík a požaduje zdánlivou drobnost: „Dvacet procent z výnosů, nic víc!“

Zní to docela lákavě, že?

Můžete opravit střechu, vybudovat nové expozice, koupit okolní pozemky, rekonstruovat park. Zámek může být ještě krásnější.

Paráda!

Ovšem jen do chvíle, kdy investoři začnou vytrvale naléhat: Proč máte otevřeno jen šest dní v týdnu? Proč je vstupné tak levné? Proč nezavedete noční prohlídky? Proč nepronajímáte pokoje? Proč tu nechcete natočit reality show?

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A kouzelné místo začne postupně ztrácet půvab i duši.

Přesně tak to může dopadnout s fotbalovým mistrovstvím světa, pokud se ujme revoluční vize Gianniho Infantina, prezidenta FIFA.

Už jste zřejmě zaregistrovali, že švýcarský boss by rád založil dceřinou společnost, do níž by FIFA vložila to nejcennější, co má: televizní, marketingová a sponzorská práva na mistrovství světa, také správu prodeje vstupenek, suvenýrů a organizace velkých turnajů. To by samo o sobě nemuselo dráždit, jenže Infantino by rád prodal až dvacetiprocentní podíl ve společnosti soukromým investorům, čímž by FIFA získala přes čtyři miliardy dolarů – v přepočtu na koruny devadesát miliard.

Obrovské peníze.

Rychle na účtu, připravené k přerozdělení do jednotlivých zemí, což zvlášť pro ty, které Infantinovi kývnou, slibuje mimořádnou injekci: v přepočtu 850 milionů, už začátkem roku 2027.

Gianni Infantino míří finále MS ve fotbale.

Nejen malé svazy v Oceánii tahle částka extrémně zajímá. Zamlouvala se i Davidu Trundovi, šéfovi české asociace, jenž jako jediný evropský předseda Infantinův návrh vítal: „Spatřuji v něm pragmatické výhody, které mohou pomoci českému fotbalu.“

Ve čtvrtek už zařadil zpátečku. I Česko patří mezi 55 evropských zemí, které pod hlavičkou UEFA důrazně pohrozily: „Žádný evropský národní tým se nezúčastní žádné soutěže FIFA, dokud budou tyto návrhy ve hře. To platí až do chvíle, kdy budou zcela staženy a FIFA neposkytne záruky, že už nikdy znovu neotevře své řízení ani své soutěže soukromému vlastnictví. Některé věci jsou příliš důležité na to, aby se prodávaly.“

Trundův pragmatismus tentokrát narazil na tuhý odpor, i v rámci asociace. Peníze by se jí jistě hodily, ne že ne. Zvlášť ve chvíli, kdy Česko nutně potřebuje totálně překopat systém výchovy talentů, zlepšit vzdělávání trenérů nebo dotáhnout příchod vytipovaného španělského kouče Denii k reprezentaci. A je fér si přiznat, že 850 milionů je suma, nad kterou se těžko jen tak mávne rukou.

Jenže v důsledku by Češi mohli daleko víc ztratit než získat. V očích ostatních evropských zemí by zůstali osamocenými hamouny, jimž sounáležitost a vyšší principy nic neříkají.

Zvlášť, když Ifantinův výmysl odsoudila i Asie, která měla být jeho spojencem. Ohradila se také severoamerická konfederace, což vzhledem k Infantinovým úzkým vazbám na prezidenta Trumpa překvapilo. Oceánie, Jižní Amerika i Afrika budou zřejmě pro, ale i tak to vypadá, že se proti vedení FIFA začíná formovat mezikontinentální koalice.

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A divíte se? Málokdo odhadne, kam se fotbal za Infantinovy vlády vlastně řítí. A kolik ze svého původního půvabu může ještě světový šampionát, komerčně nejvýznamnější sportovní akce planety, ztratit.

Už teď nabobtnal tak moc, že se z přehlídky top fotbalové kvality stal spíš pompézní festival. A jakmile do něj pustíte externí investory, už nikdy je nedostanete ven.

Logicky budou chtít ze svého podílu vymáčknout víc a víc, takže budou tlačit: Víc zemí! Víc zápasů! Víc televizních přenosů! Víc reklamních pauz! Víc skyboxů! A proč vlastně čekat na mistrovství nekonečné čtyři roky? Pojďte ho uspořádat jednou za dva!

Proto se rozhořel spor o fotbalovou budoucnost.

Šéf českého fotbalu David Trunda na tiskové konferenci po mimořádném zasedání Výkonného výboru FAČR.

Na jedné straně Infantinovo velikášství, které sám odůvodňuje touhou prospět fotbalu, rozvinout infrastrukturu a nastartovat země, které nestačily zachytit tempo.

Na druhé straně odpůrci, kteří hlasitě volají: Fotbal není firma, ale kulturní dědictví. Nemůžete ho přece rozprodávat po částech!

Cukne teď velký boss, když mu silná Evropa hrozí bojkotem? Nebo se s ní pustí do války?

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Žižkov vs. ProstějovFotbal - 2. kolo - 31. 7. 2026:Žižkov vs. Prostějov //www.idnes.cz/sport
31. 7. 17:00
  • 1.91
  • 3.50
  • 3.63
Hlubina vs. Zbrojovka Brno BFotbal - 1. kolo - 31. 7. 2026:Hlubina vs. Zbrojovka Brno B //www.idnes.cz/sport
31. 7. 17:30
  • 2.30
  • 3.39
  • 2.29
Karviná vs. VlašimFotbal - 2. kolo - 31. 7. 2026:Karviná vs. Vlašim //www.idnes.cz/sport
31. 7. 18:00
  • 1.71
  • 3.60
  • 4.52
Kladno vs. Ostrava BFotbal - 2. kolo - 31. 7. 2026:Kladno vs. Ostrava B //www.idnes.cz/sport
31. 7. 18:00
  • 2.88
  • 3.20
  • 2.35
Příbram vs. OpavaFotbal - 2. kolo - 31. 7. 2026:Příbram vs. Opava //www.idnes.cz/sport
31. 7. 18:00
  • 2.28
  • 3.16
  • 3.03
Frýdek-Místek vs. HraniceFotbal - 1. kolo - 31. 7. 2026:Frýdek-Místek vs. Hranice //www.idnes.cz/sport
31. 7. 18:00
  • 1.33
  • 4.00
  • 6.77
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