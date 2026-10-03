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Ke stadionu Dubovského uličkou. Češi hrají ve městě, které oplakalo Ledového prince

David Čermák
  12:00

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Peter Dubovský (vpravo) a Tomáš Řepka v reprezentačním duelu v květnu 1995 | foto: Jaroslav Legner / CNC / Profimedia Profimedia.cz

Od našeho zpravodaje ve Španělsku - Není to dlouhá ulice, spíš kratičká pěší zóna. Projdete ji za pár vteřin. Z jedné strany vysázené stromky, z druhé úhledně zastřižené keříky. Šest lamp, dva úzké sloupy a hned na kraji plaketa se zlatým nápisem ve španělštině. Paseo de Peter Dubovský.

I s čárkou nad posledním písmenem, snad aby bylo jasné, jak moc si Oviedo své někdejší fotbalové hvězdy považuje. I když už tu víc než čtvrtstoletí není.

Cestičkou, která propojuje náměstí v přilehlém parčíku se stadionem Carlose Tartiera, budou večer před zápasem Španělska s Českem v Lize národů proudit stovky fanoušků. Mnozí se u bronzové desky možná zastaví, aby se poklonili, nebo aspoň na chvíli zavzpomínali.

Na Dubovského, fotbalového génia, na kterého se v Oviedu ve druhé polovině devadesátých let chodilo.

Ostrůvek klidu, kde ho brali takového, jaký je. Nechali jeho kouzelné levačce volnost a přimhouřili oko, když občas neměl svůj den a po hřišti se jen znuděně toulal.

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