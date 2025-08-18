Přemysl Bičovský mezitím seděl s kamarády na parapetu ve zvýšeném přízemí a hnal nezvané hosty pryč. Běž domů, Ivane! hulákal s ostatními, ačkoli je odjakživa kliďas. Jakmile na sovětské vojáky kdosi rozčileně hodil jablko, jeden z kulometů se otočil právě do míst, kde Bičovský dřepěl: „Strašně nepříjemný pocit. Skočil jsem dolů a utíkal pryč. Co kdyby to ten magor zmáčkl? Oni vůbec netušili, kde a proč tu jsou.“
Fotbalová legenda, kterou v Teplicích a poté v Bohemians fanoušci milovali, slaví 75.
Ruské tanky mu ukradly kus života. Bolavá záda ho nepustila na zlaté mistrovství Evropy 1976 do Bělehradu. Komunisti mu zakázali dva domluvené přestupy do ciziny.
Ale navzdory všem strastem mohl s Bohemians jako kapitán oslavit historický titul v roce 1983.
Přemítá nad tím vším a nemáte pocit, že by se něčím trápil. Když řekne, že si nepřipadá jako smolař, věříte mu. Zůstává nad věcí. „Zatímco já prožila hromadu bezesných nocí, Přemek se večer nadlábnul, natáhl se a v tu ránu spal. Až jsem si kolikrát říkala: Ten chlap je vážně šťastnej,“ vypráví paní Bičovská, když návštěvě nabídne čerstvě upečený švestkový koláč s drobenkou: „Vůbec se neupejpejte, ještě přinesu.“
Když se Himl naštval
Bývaly časy, kdy prvotřídní fotbalová hvězda po přestupu do Bohemians bydlela deset měsíců na pražské ubytovně. Dokonce na pokoji s neznámým chlápkem, který se živil jako obchoďák. Holt pro Bičovského zrovna v Praze nebyl byt, kde by se s manželkou a ročním synkem mohl usadit.
Nakonec se dočkal. Kousek od rušné Novodvorské ulice. Skromná kuchyň a tři pokojíky, z nichž ten největší měl šestnáct metrů čtverečních. Na konci jara 1982 dole před vchodem zastavil šestičlenný štáb z francouzské televize, která přijela natočit medailonek o nové posile Racingu Štrasburk: „Bonjour! Gratulujeme k přestupu.“ Všechno bylo domluvené, po mistrovství světa ve Španělsku se měl Bičovský stěhovat.
„I tehdy jsem napekla koláče, vygruntovala a zaskočení hosté si poposedali na zem, protože jinde místo nebylo,“ vybaví si paní Lída, sympaťanda s nakažlivým úsměvem. Tolik se do Francie těšila. Věci zabalené, přebytečné se rozdaly. To už byli čtyři; tři roky po Michalovi se narodil David.
Jenže světový šampionát se nepovedl a naštvaní papaláši si dupli: „Nikam nepůjde!“ Pouze Bičovský o tom nevěděl.
Sportu zdar!
Jeho trápení popisuje nová knížka Sportu zdar!, která líčí, jak se fandilo a sportovalo v éře Husákových dětí. Byla to doba plná lží, buzerování a zvráceností. Zdaleka nejen ve sportu. Aby mohl československý fotbalista přestoupit do ciziny, musel mít dvaatřicet let a nejméně třicet reprezentačních zápasů. Elegán, běžec, technik, střelec a univerzál Bičovský podmínky splňoval, jenže ze Štrasburku se mu dva týdny nikdo neozval. Proto zašel do Pragosportu, což byl podnik, bez jehož souhlasu nešlo nic. Povoloval, dirigoval, ždímal. Od sportovců, kteří šli ven, si bral rovnou třicet procent platu plus všelijaké provize. „Tak co, kdy můžu odjet?“ zeptal se Bičovský na ústředí.
„Ty to nevíš, soudruhu? Štrasburk s tebou nepočítá. Soudruh Himl řekl ne.“
Mocný a náladový Antonín Himl, předseda ČSTV, zavelel a u Bičovských doma se vybalovaly kufry. Za trest, že mistrovství světa ve Španělsku nevyšlo celému týmu.
To už měl Bičovský za sebou jedno velké přestupové zklamání, protože se v roce 1981 viděl v Hertě Berlín: „Když jsme četli smlouvu, rovnou jsme si plat přepočítávali z marek na koruny.“ Měl brát minimálně dvacetkrát víc než v Bohemce. Jenže jednání pořád nikam nevedlo, tak mu poradili, ať poprosí vlivného Antonína Kapka. Stranický vládce Prahy slíbil, že pomůže: „Zjistím, co se dá dělat. Přijď za deset dní, soudruhu.“
Bičovský za deset dní dorazil, zaťukal, otevřely se dveře a za dlouhým stolem Kapek pravil: „Soudruhu, nejde to. Soudruzi z NDR o tom nechtějí ani slyšet.“
Hertha totiž náležela do západní části Berlína.
Chceme čistý vzduch!
Nakonec vyšel až třetí pokus. Bičovský, čerstvý mistr ligy, odešel ve třiatřiceti do rakouského Eisenstadtu. Zůstal dlouho, kopal nižší soutěže.
Rodina se vrátila v létě 1989, zatímco on ještě dojížděl, neboť působil jako hrající trenér. „Uvažovali jsme o emigraci, ale nedalo nám to. Rodiče už byli staří. Copak jsme jim to mohli udělat, aby nás už nikdy neviděli?“ zvedne hlas paní Bičovská, když přinese druhý talíř s buchtou.
Kdo by tušil, že do čtyř měsíců přijde revoluce? Revoluce, kterou rozžhavili právě v Teplicích. Než zmlátili studenty na Národní třídě, lidé v začouzeném městě na severu se odvážili vyjít do ulic. Křičeli: „Chceme čistý vzduch!“ V kronikách se píše, že tyhle veřejné protesty už komunistický režim nedokázal potlačit.
Na první demonstraci šla Ludmila s mladším synem, druhý den raději sama, třetí den už na demonstranty čekal anton a vycvičení chlápci v helmách se štíty a obušky. A za pár dní bylo sedmnáctého. „Nám vážně ani tak nešlo o politiku, ale hlavně o ekologii. Tenkrát jste otevřeli okno a přes smog neviděli druhý konec ulice. Lidé dostávali takzvané pohřebné, jak se říkalo ročnímu příspěvku dva tisíce korun za život v nedýchatelnu.“
Je toho spousta, o čem by mohl Přemysl Bičovský při svém jubileu vyprávět, ale nijak se do toho nežene. Nostalgií netrpí, navíc nikdy nepatřil mezi šoumeny, kteří by se předváděli. O to víc mluvily jeho nohy. V Teplicích byl tím největším z největších. Myslel si, že tam kariéru dohraje. Jenže v pětadvaceti ho chytla záda a doktoři si nevěděli rady.
I zlaté Euro v Bělehradě kvůli tomu ztratil, byť byl v kvalifikaci stěžejním hráčem. „Já myslím, že bych mistrovství v pohodě odseděl i jako náhradník, ale trenéři mě tam prostě nevzali. Nepátral jsem proč.“ A tak se doma u televize chytil za hlavu, když se Panenka chystal na svou památnou penaltu: „Koukejte, on to udělá, tutově dá dloubáka.“
Mistrem Evropy není, zato v lázeňském domě Beethoven, kde se kurýroval, potkal trenéra Bohumila Musila. „Poslyš, nechtěl bys jít do Bohemky?“ uslyšel na masérském stole.
Bičovskému táhlo na šestadvacet a přišlo mu, že ho v Teplicích pomalu odepisují: „Proč ne? Ale pochybuju, že mě pustí.“
Mužstvo Bohemians ČKD Praha (1983). horní řada zleva: Tibor Mičinec, Zdeněk Krupka, Josef Hrabovský, Jaroslav Marčík, Vladimír Hruška, Stanislav Levý, Václav Hybš, prostřední řada zleva: tajemník oddílu Zdeněk Svoboda, trenér Tomáš Pospíchal, Jiří Ondra, Jiří Sloup, Pavel Chaloupka, Zdeněk Koukal, Miroslav Příložný, Peter Zelenský, trenér Ladislav Ledecký, masér Ivan Balvín, sedící zleva: Zdeněk Prokeš, František Jakubec, Vladimír Borovička, Zdeněk Hruška, Jan Poštulka, Jaroslav Němec a Přemysl Bičovský.
Pustili ho, záda vyléčil a byl ještě lepší. Neremcal, když musel podstupovat nelidské dávky trenérského pedanta Tomáše Pospíchala. Šílené úterky si pamatuje dodnes: „Běhali jsme šest čtyřstovek pod pětaosmdesát vteřin. Pak tři minuty přestávka. Následovalo osm dvoustovek vždycky pod pětatřicet vteřin. Zase trochu pauzy, abych trenérovi nekřivdil. Deset stovek po patnácti vteřinách a na závěr patnáct padesátek. Každých patnáct vteřin se startovala jedna. Umírali jsme. Bylo krásné pod Pospíchalem vyhrát ligu, ale kdyby trochu povolil, mohlo být těch titulů víc.“
Parkety, vysoký strop a golf
Skončil třikrát druhý v anketě Fotbalista roku, nastoupil k pětačtyřiceti zápasům za národní tým, v Československu a Rakousku nastřílel v první lize za dvacet let 130 gólů, většinou ze zálohy nebo z obrany, v Bohemce si postavil pomník nesmrtelnosti.
V krásném starožitném bytě u teplického Zámeckého náměstí, kde lehce vržou dřevěné parkety a strop je tři metry osmdesát od země, si na nic nestěžuje. Letní pařák mu nevadí, ale stejně je nejradši na chodbě, kde jsou příjemně chladné kamenné schody. Má stejnou patku jako dřív, pořád je šlank a výrazně opálený z golfu, na který s manželkou vyráží každý druhý den: „Zrovna včera jsme byli na Karlštejně. Chytré hodinky mi ukázaly osmnáct tisíc nachozených kroků a skoro devadesát nastoupaných pater. To jde, ne? To víte, já pohyb potřebuju.“
I v pětasedmdesáti pořád kope. Když se ozve Amfora nebo kamarádi ze staré gardy, neváhá. Černé adidasky, pečlivě vyčištěné, má připravené v igelitce u botníku.