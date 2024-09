Rezignovat nemíním. Šéf Fousek o své pozici i důvěře reprezentačních trenérů

Po neúspěchu na mistrovství Evropy fotbalová reprezentace zle vstoupila i do Ligy národů, porážka 1:4 v Gruzii byla ostudou.

Jedenadvacítka utrpěla v Dánsku nevídaný debakl 0:5 a postup na evropský šampionát nemá ve svých rukách.

Fouska už v červnu kritizoval slávistický šéf Jaroslav Tvrdík, který své výtky nedávno zopakoval. Minulý týden výzvě k rezignaci čelil na jednání Ligového výboru (LFA), kde sedí především zástupci nejvlivnějších klubů v zemi.

„Probírali jsme celou řadu záležitostí a na některé věci měli rozdílné pohledy,“ přiznává Fousek.

Jak jste na výzvu k odstoupení reagoval?

Co se týká vyvození politické odpovědnosti, jasně jsem prezentoval, že k rezignaci nemám důvod. V průběhu našeho období se nám povedla řada věcí. Účty budeme skládat voličům příští rok na valné hromadě.

Budete kandidovat? Už jste se měl vyjádřit dřív.

Až ten okamžik nastane, tak vás s ním seznámím.

Jaký je nyní váš vztah s plzeňským šéfem Adolfem Šádkem a Jaroslavem Tvrdíkem ze Slavie? Cítíte se od nich být pod tlakem?

Jsme profesionálové, respektuju profesionální fotbal, navštěvuju jednání Ligového výboru, kde oba sedí. Kolega Šádek je i ve výkonném výboru FAČR, takže spolu komunikujeme normálně.

V úterý jste na výkonném výboru asociace řešili i pozice reprezentačních trenérů. Čím vás Ivan Hašek přesvědčil, aby ve funkci dál zůstal?

Rozhodují výsledky a hned po nich herní projev. Se zápasem v Gruzii jsme hrubě nespokojeni. Výsledek ani výkon neodpovídaly ambicím reprezentace i českého fotbalu. Ale ze dvou zápasů máme tři body, skupina je otevřená a cíl se nemění. Platí, že chceme postoupit do nejvyšší úrovně. A taky moc dobře víme, že z Ligy národů vede cesta i na mistrovství světa. Ve druhém zápase proti Ukrajině už výsledek i herní projev byly lepší. Je teď na trenérovi, aby to správným směrem šlo dál.

Trenér české reprezentace Ivan Hašek během utkání Ligy národů v Gruzii

A půjde to?

Když jsem byl před pár dny na jednání předsedů a generálních sekretářů svazů UEFA, kde se řešili hlavně finanční a organizační aspekty z posledního mistrovství Evropy, tak se samozřejmě probíralo i to, že se mezinárodní fotbal vyrovnává a zápasy jsou pro favority čím dál tím víc těžší. Napadlo by vás dřív, že Albánie a Gruzie budou účastníky Eura?

Upřímně asi ne. Znepokojuje vás víc herní projev národního mužstva, nebo jeho výsledky?

Samozřejmě, že jsme očekávali víc. Na Euru jsme měli ambice postoupit do osmifinále. Nedávno v Gruzii to bylo tristní. O to větší musíme mít teď motivaci, abychom uspěli.

Trenér Hašek se k vystoupení v Gruzii na výkonném výboru postavil sebekriticky. Co konkrétně si vyčítal?

Podle jeho soudu nominoval nejlepší hráče, které máme. Samozřejmě, že o pár jménech můžeme diskutovat vždycky. Sebereflexi ukázal tím, jakou udělal sestavu na Ukrajinu. Jinak co konkrétně si vyhodnotil jaké špatné rozhodnutí a s jakým herním projevem chce jít do dalšího zápasu, je spíš otázka na něj při příští nominační tiskovce. Myslím si, že kádr v říjnu se od toho zářijového může lišit.

Po Gruzii vyhlížel trenér Hašek zlomeně. Neměl jste z něj pocit, že uvažuje o odchodu?

Neměl, určitě ne. Hned po Gruzii se muselo přemýšlet o dalším zápase, čas tohle řešit nebyl. Jedno vím jistě, Gruzie se nesmí opakovat herně ani výsledkově. Tak jsme si to řekli.

Zůstane i pro kvalifikaci o postup na mistrovství světa 2026 bez ohledu na výsledky v podzimní Lize národů?

Nechci spekulovat. Euro nebylo na rozehrání, i když byl ve funkci jen půl roku a měl za sebou jen čtyři přípravná utkání a jedno soustředění v Rakousku. Na druhou stranu máme ambice a není možné se s těmito výsledky a výkony smiřovat.

Je tedy výkonný výbor spokojený se zápasem proti Ukrajině?

Nebyla to vůbec jednoduchá situace. Hráli jsme proti soupeři, který má skvělé hráče, i proti tlaku. Ten si mužstvo v Gruzii na sebe vytvořilo samo. Ale s tím se v reprezentaci musíte vypořádat. Změny v sestavě i v herním projevu vedly k vítězství, s tím jsme spokojeni.

Jak vám bylo, když hlediště v Praze ovládli fanoušci soupeře? Udělali jste jako asociace dost, abyste přilákali víc českých příznivců?

Naše zápasy v poslední kvalifikaci jsme měli vyprodané, naše promo akce jsou standardní součásti naší práce. Svědčil o tom i zájem fanoušků o Euro. I zápas s Ukrajinou byl vyprodaný, ale logicky jsme se zabývali počtem ukrajinských fanoušků, své si k tomu řekl bezpečností manažer. Ale některým věcem s ohledem na ochranu osobních údajů zabránit nemůžeme. Mluvil jsem o tom i s předsedou německého svazu, který loni v listopadu čelil podobnému problému v utkání s Tureckem. Vypadalo to, jako by se hrálo v Istanbulu a ne v Berlíně.

Čeští fanoušci měli možnosti si vstupenky pořídit přednostně, ale neměli zájem. Přičítáte to i rozmachu Sparty se Slavií, které mají každé utkání vyprodané, během léta odehrály více než deset zápasů a lidi už mohou být fotbalem přesyceni a nechtěli za něj vydávat další peníze?

Je to asi kombinace několika faktorů, protože cenovou hladinu jsme nastavili rozumně. K tomu v Praze máte další možnosti a akce. My jsme chtěli hrát na velkých stadionech, aby přišlo co nejvíc lidí. Pracujeme na novém ticketingu, připravujeme další změny třeba v podobě dárků či přednostního prodeje na velké turnaje, o které je mezi fanoušky velký zájem.

Ten by byl i o jedenadvacítku, pokud by příští rok hrála na šampionátu, který pořádá Slovensko.

Právě proto tam nechceme chybět. Pro fanoušky by to bylo, jako by se turnaj hrál doma. Jedenadvacítce jsme vytvořili maximální podmínky, aby svůj cíl splnila.

Padl před závěrečnými dvěma zápasy kvalifikace návrh na změnu trenéra?

Konkrétně ne, ale samozřejmě zaznělo, jestli by léčka šokem nebyla řešením. K ničemu drastickému jsme nesáhli, i když výsledek z Dánska působí hrozivě. S trenérem Suchopárkem jsme seděli, řekli jsme si k tomu svoje. Bavili jsme se i o tom, jakým impulz vyslat. Věříme, že kluci si své zápasy uhrají a Island nezvítězí v Dánsku.