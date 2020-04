Až tři duely v reprezentační pauze. UEFA počítá od září s Ligou národů

Ligové soutěže skončí nejpozději 2. srpna. Do konce prázdnin se odehrají kvalifikace do příštího ročníku Evropských pohárů a závěrečné boje letošní sezony.

A než v září začnou ligové soutěže v jednotlivých zemích, fanoušci půjdou na Ligu národů.

Plán pomoci klubům Fotbalová asociace plánuje pomo klubům, pro které by současná koronavirová krize mohla mít fatální následky. Využije přitom jak finance ze speciálního fondu od FIFA, tak vlastní prostředky. "První sadu jsme odeslali minulý týden. Jakmile budeme mít informace, s jakými finančními prostředky můžeme počítat, budeme je mít připraveny," řekl předseda asociace Martin Malík. Šlo by o neprofesionální kluby od třetí ligy níž. "Děláme přehled o subjektech, které by tuto pomoc mohly využít. Zároveň máme připraveny dodatečné finanční prostředky pro kluby, u nichž by v důsledku krize hrozily fatální následky - ukončení činnosti klubu, jeho likvidace."

Takový je plán UEFA, byť Victor Montagliani, viceprezident Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) v minulých dnech řekl, že kvůli nedostatku termínů v roce 2020 reprezentační akce nebudou.

„UEFA pořád počítá s tím, že bychom na začátku září měli v rámci prvního reprezentačního srazu otevřít druhý ročník Ligy národů. Snaží se poskládat mozaiku tak, aby všechno do sebe zapadlo,“ řekl předseda české asociace Martin Malík v rozhovoru pro Českou televizi.

Česko se v Lize B utká se Slováky, Skoty a Izraelci. Začít má 4. září na Slovensku, o tři dny později hostí Skotsko. Další dvě utkání jsou na programu v říjnu a dvě v listopadu.

To byl scénářů ještě před vypuknutím pandemie koronaviru. Kvůli ní UEFA odložila baráž o mistrovství Evropy i samotný šampionát.

Český tým přišel o březnové turné ve Spojených státech, kde se měl v přípravě utkat s Mexikem a s Hondurasem.

Pokud by vinou odložených zápasů kvůli pandemii koronaviru vznikly další problémy s nedostatkem termínů, mohly by příští rok na jaře hrát národní týmy v jednotlivých oknech tři místo dosavadních dvou utkání.

„Těch tabulek, jak by scénáře mohly vypadat, je celá řada. FIFA ve spolupráci s UEFA se zabývají například i tím, že příští rok bychom během reprezentační přestávky nehráli dvě utkání, ale celkem tři. Tam bychom se pokoušeli dohnat časový handicap, který by mohl nastat. Ale jsou to jen návrhy, není to nic, co by bylo platné,“ zdůraznil Malík.

„Ale než se Evropa bude blížit nějakému výhledu na to, že se může v masovějším měřítku spouštět fotbal, bude to stále tápání a přehazování tabulek.“

Český fotbalová asociace je s UEFA neustále ve spojení. „Každý týden máme minimálně jeden konferenční hovor. Probíhá celá řada jednání jeden na jednoho, kdy si s kolegy píšeme, telefonujeme, takže UEFA má velmi podrobný přehled, jaká je v jednotlivých zemích situace. O vládních opatřeních UEFA detailně informujeme,“ podotkl Malík.