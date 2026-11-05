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Infantino má vážného vyzyvatele. FIFA chce řídit šéf japonského fotbalu Tašima

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  12:22

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Prezident FIFA Gianni Infantino a šéf japonského fotbalu Kózó Tašima. | foto: AP

Gianniho Infantina vyzve příští rok ve volbách předsedy mezinárodní federace FIFA šéf japonského fotbalového svazu Kózó Tašima. Člen Rady FIFA je prvním vážným protikandidátem dlouholetého šéfa světového fotbalu, jenž čelí od léta ostré kritice mimo jiné kvůli plánu prodat soukromým investorům část práv z mistrovství světa, který pod tlakem odvolal.

Svůj úmysl Tašima potvrdil listu Sports Nippon.

„Jsem rád, že můžu učinit toto prohlášení s plnou podporou JFA,“ řekl Tašima po jednání japonského svazu (JFA). „Nejde o vítězství či prohru, ale o to, abychom světu předali poctivý, spolehlivý a čestný přístup, který japonský fotbal vybudoval. Právě tyto hodnoty, které jsme chránili, FIFA nyní potřebuje. Rozhodl jsem se kandidovat, abych s tímto poselstvím oslovil svět,“ dodal.

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Podle japonských médií má Tašima plnou podporu výkonného výboru národního svazu. Ten nesouhlasí s podporou Infantina, kterou v říjnu vyjádřila Asijská fotbalová konfederace, ačkoliv i její šéf původně patřil ke kritikům současného šéfa.

Osmašedesátiletý bývalý reprezentant Japonska je členem Rady FIFA od roku 2015, kdy byl ještě předsedou Sepp Blatter. Ve světě fotbalové politiky má pověst uznávaného a diplomatického funkcionáře, který se drží spíše v ústraní.

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Kandidáti potřebují získat formální podporu minimálně od pěti z 211 členských federací FIFA. Musí rovněž projít prověrkou způsobilosti, kterou provádí tříčlenná komise jmenovaná FIFA.

Úmysl ucházet se o funkci už dříve oznámil bývalý švýcarský reprezentant Ramon Vega. Kandidaturu zvažoval už v letech 2015, 2019 a 2022.

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