Osobní satisfakce. Šéf fotbalu Fousek o důvěře k trenéru Haškovi i o gratulacích

Národní mužstvo v úterý v Olomouci porazilo Gruzii (2:1) a vyhrálo svou skupinu Ligy národů.

Jedno vydřené vítězství přineslo postup mezi elitu soutěže, uhájení druhého výkonnostního koše pro los kvalifikace o mistrovství světa 2026 a ještě takřka jistotu případné dodatečné baráže o šampionát, pokud by v kvalifikaci vyhořelo.

„Je to odměna pro všechny za dlouhodobou a složitou práci. Nemyslete si, Gruzie, Albánie i Ukrajina jsou kvalitní soupeři. Všichni musí vidět, jak se evropský fotbal vyrovnává. Baráž je zase jiný druh soutěže, na Euro na Slovensko jsme chtěli, je to skoro jako doma,“ prohlásil pro iDNES.cz předseda asociace, když všechno vstřebával v rozjařené atmosféře v útrobách olomouckého stadionu.

Úleva, radost, nadšení? Co teď cítíte?

Hlavně radost, protože každý předseda chce mít výsledky a chce být úspěšný. Ta spousta gratulací, která mi přišla od lidí z tuzemského fotbalu, od kolegů z UEFA i předsedů zahraničních asociací, ukazuje, jak je náš fotbal vnímaný.

Které blahopřání vás potěšilo nejvíc?

Vážím se všech, konkrétní být nechci, to jistě chápete. Hodně si vážím těch od předsedů svazů, které se s námi srovnávají.

Budete teď mít klid?

Ve fotbale platí, že klid máte jen do dalšího zápasu. Áčko hraje v březnu, do té doby máme v prosinci los Eura jedenadvacítek, pak los kvalifikace o mistrovství světa. Počkáme si, koho dostaneme, a budeme bojovat dál.

Berete to i osobně? To vy jste loni k reprezentaci navrhl trenéra Ivana Haška, který experty i fotbalovou veřejností nebyl vnímán zrovna jako ideální volba.

Beru to jako osobní satisfakci. Věříme, že budeme úspěšně pokračovat.

Neměl jste vy sám o Haškovi pochybnosti? Přece jen po nepovedeném červnovém mistrovství Evropu začal podzim debaklem a šíleným výkonem v Gruzii?

Všeobecně se ví, že hned po zápase v Gruzii jsme na hotelu měli mítink. O půlnoci jsem si svolal trenéry, realizační tým i celé mužstvo. Těch dalších kroků bylo víc. Sebereflexe trenérů, změny v nominaci i stylu hry. Každému bylo jasné, že musí udělat víc.

Dokázal jste si představit, že po ostudě v Tbilisi budete za dva měsíce slavit?

Já si hlavně přál, aby se to otočilo. Po té Gruzii byla situace náročná, museli jsme změnit řadu věcí, zapracovat na sobě. Ale už se k tomu moc vracet nechci. Jsem rád, že jsme vydrželi a výsledek je odměnou za stabilitu. Jsem přesvědčený o tom, že dokud existuje naděje, tak se realizační tým musí podpořit. Platí to pro áčko i jedenadvacítku.